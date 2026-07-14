পোস্টিংয়ের 'পাওয়ার সেন্টার' ছিলেন শান্তনু ! ইডির চার্জশিটে বিস্ফোরক দাবি

পোস্টিংয়ের 'পাওয়ার সেন্টার' ছিলেন শান্তনু ! ইডির চার্জশিটে বিস্ফোরক দাবি
তদন্তকারী সংস্থার দাবি, এএসআই থেকে শুরু করে এসআই, এমনকি অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার (এসি) পদমর্যাদার আধিকারিকদের পোস্টিংয়েও তাঁর 'প্রভাবশালী ভূমিকা' ছিল ।
Published : July 14, 2026 at 10:14 PM IST
কলকাতা, 14 জুলাই: কোটি কোটি টাকার আর্থিক দুর্নীতির মামলায় গ্রেফতার কলকাতা পুলিশের প্রাক্তন ডেপুটি কমিশনার (ডিসি) শান্তনু সিনহা বিশ্বাসকে ঘিরে তদন্তে উঠে এল নতুন অভিযোগ । এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-র তরফে আদালতে জমা দেওয়া সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিটে দাবি করা হয়েছে, কলকাতা পুলিশের বিভিন্ন পদে পোস্টিংয়ের ব্যাপারে প্রভাব খাটাতেন প্রাক্তন পুলিশকর্তা । তদন্তকারী সংস্থার অভিযোগ, এএসআই থেকে শুরু করে এসআই, এমনকী অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার (এসি) পদমর্যাদার আধিকারিকদের পোস্টিংয়েও তাঁর 'ভূমিকা' ছিল ।
তদন্ত শুরু করে ইডির আধিকারিকরা জানতে পেরেছেন, কোনও পুলিশকর্তা যদি শান্তনু সিনহা বিশ্বাসের ঘনিষ্ঠ বা আস্থাভাজন হতেন, তবে গুরুত্বপূর্ণ থানা কিংবা তুলনামূলকভাবে 'লাভজনক' বলে বিবেচিত বিভাগে তাঁর পোস্টিং পাওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যেত । অনেকে এভাবে লাভজনক পদে বহালও হয়েছেন বলে সন্দেহ ইডির ৷ এই অভিযোগকে সামনে রেখেই তদন্তের পরিধি আরও বাড়ানো হয়েছে । পোস্টিংকে কেন্দ্র করে কোনও আর্থিক লেনদেন, প্রভাব খাটানো বা ক্ষমতার অপব্যবহার হয়েছিল কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।
তদন্তকারী সংস্থার দাবি, শুধু আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ নয়, প্রশাসনিক ক্ষমতার অপব্যবহারের দিকটিও এখন তদন্তের কেন্দ্রে । ইতিমধ্যেই একাধিক নথি, ব্যাঙ্ক লেনদেনের তথ্য, ডিজিটাল প্রমাণ এবং সাক্ষ্য সংগ্রহ করা হয়েছে । সেগুলি বিশ্লেষণ করে গোটা নেটওয়ার্কের কার্যপদ্ধতি বোঝার চেষ্টা চলছে ।
উল্লেখ্য, জমি দখল ও বিপুল আর্থিক অনিয়মের অভিযোগে শান্তনু সিনহা বিশ্বাসকে গ্রেফতার করেছিল ইডি । অভিযোগ, প্রভাব খাটিয়ে অবৈধ সম্পত্তি সংগ্রহ এবং সন্দেহজনক আর্থিক লেনদেনের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন । সেই মামলার তদন্ত চলাকালীনই পোস্টিং সংক্রান্ত নতুন তথ্য সামনে আসে । তার ভিত্তিতেই সম্প্রতি কলকাতার বিশেষ ইডি আদালতে সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট জমা দিয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ।
চার্জশিটে উল্লিখিত অভিযোগ সামনে আসতেই কলকাতা পুলিশের অন্দরে নতুন করে জল্পনা শুরু হয়েছে । তদন্তকারীদের মতে, এই মামলায় আরও কিছু ব্যক্তি বা প্রভাবশালী যোগসূত্রের নাম সামনে আসতে পারে । যদিও ইডির সমস্ত দাবি এখনও তদন্তাধীন এবং আদালতে বিচারাধীন ।
অন্যদিকে, আইন বিশেষজ্ঞদের মতে, চার্জশিটে উত্থাপিত অভিযোগগুলি তদন্তকারী সংস্থার দাবি মাত্র । আদালতে সাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তিতেই সেই অভিযোগের সত্যতা নির্ধারিত হবে ।