অনুপ মাজির কয়লা সাম্রাজ্যে বড় ধাক্কা, বাজেয়াপ্ত 136.44 কোটির সম্পত্তি

অনুপ মাজির কয়লা সাম্রাজ্যে বড় ধাক্কা, বাজেয়াপ্ত 136.44 কোটির সম্পত্তি
Bengal coal smuggling: নতুন করে 136.44 কোটি টাকার সম্পত্তি অস্থায়ীভাবে বাজেয়াপ্ত করেছে ইডি। মোট বাজেয়াপ্ত সম্পত্তির পরিমাণ একলাফে বেড়ে দাঁড়িয়েছে 815.08 কোটি টাকা।
Published : October 16, 2026 at 11:48 PM IST
কলকাতা, 16 অক্টোবর: ইসিএলের লিজ় নেওয়া খনি থেকে অবৈধ কয়লা পাচারের ঘটনায় বড়সড় পদক্ষেপ করল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট । এই মামলায় নতুন করে 136.44 কোটি টাকার সম্পত্তি অস্থায়ীভাবে বাজেয়াপ্ত করেছে ইডি। 2002 সালের প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট (পিএমএলএ)-এর অধীনে এই কঠোর পদক্ষেপ করা হয়েছে। তদন্তে চক্রের মূল হোতা হিসেবে উঠে এসেছে অনুপ মাজি ওরফে লালার নাম। তদন্তকারীরা মনে করছেন তাঁকে ও তাঁর সহযোগীদের কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল এই অবৈধ কারবার।
লালার সিন্ডিকেটের কারবারের রমরমা
ইডি-র দীর্ঘ তদন্তে উঠে এসেছে, অনুপ মাজির নেতৃত্বাধীন একটি সুসংগঠিত বেআইনি সিন্ডিকেট দীর্ঘদিন ধরে ইসিএলের খনি থেকে অবৈধভাবে কয়লা তুলত এবং তা পাচার করত। এই পাচার করা কয়লা পরে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন কারখানায় চড়া দামে নগদ টাকার বিনিময়ে বিক্রি করা হত। তদন্তকারীদের দাবি, এই পুরো অবৈধ কারবার চালাতে স্থানীয় প্রশাসনের একাংশ আধিকারিকের সক্রিয় সহযোগিতা ও মদত ছিল।
অবৈধ কয়লা বিক্রি থেকে আসা বিপুল পরিমাণ নগদ অর্থের উৎস এবং প্রকৃত মালিকানা আড়াল করতে একাধিক ভুয়ো কোম্পানি তৈরি করা হয়েছিল। এই সংস্থাগুলি মূলত অনুপের আত্মীয়স্বজন, বিশ্বস্ত কর্মচারী এবং ঘনিষ্ঠ সহযোগী গুরুপদ মাজির নামে পরিচালিত হত। কয়লা বিক্রির কালো টাকা বিভিন্ন স্তরে হিসাবের কারসাজি করে এই ভুয়ো সংস্থাগুলির ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা করা হত । যাতে অর্থের উৎস সম্পূর্ণ গোপন রাখা সম্ভব হয়।
কালো টাকার বিনিয়োগ কোথায় কোথায় ?
তদন্তে জানা গিয়েছে, অবৈধভাবে উপার্জিত কোটি কোটি টাকা বিভিন্ন লাভজনক খাতে বিনিয়োগ করা হয়েছিল। এর মধ্যে অন্যতম প্রধান ছিল পর্যটন ক্ষেত্র। এবারে বাজেয়াপ্ত সম্পত্তির তালিকায় বিশেষভাবে স্থান পেয়েছে দুটি হোটেল-কাম-রিসর্ট । পুরুলিয়ার মনোরম প্রকৃতির কোলে গড়ে ওঠা ‘গড় পাঞ্চকোট ইকো ট্যুরিজম’ এবং বাঁকুড়ার বিখ্যাত পর্যটন কেন্দ্র সংলগ্ন ‘বিহারীনাথ ইকো ট্যুরিজম’। এছাড়াও কলকাতার দুটি অভিজাত এলাকা সম্পত্তি, বিভিন্ন ভুয়ো সংস্থার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে গচ্ছিত অর্থ এবং মাজি পরিবারের সদস্যদের নামে থাকা শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডের বিনিয়োগও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।
ইডি সূত্রে খবর, এর আগেও এই একই অর্থপাচার মামলায় দফায় দফায় পদক্ষেপ করে মোট 678.64 কোটি টাকার অবৈধ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। নতুন করে আরও 136.44 কোটি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হওয়ার ফলে এই মামলায় মোট বাজেয়াপ্ত সম্পত্তির পরিমাণ একলাফে বেড়ে দাঁড়িয়েছে 815.08 কোটি টাকা।
শিকড় খুঁজছে ইডি, কড়া পদক্ষেপের হুংকার
কয়লা পাচারের এই বিপুল কালো টাকা আর কোথায় কোথায় বিনিয়োগ করা হয়েছে, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। একই সঙ্গে পাচার চক্রের বিভিন্ন স্তর চিহ্নিত করা, বেআইনি কারবারের আসল সুবিধাভোগীদের চিহ্নিত করা এবং কালো টাকা সাদা করার কাজে যুক্ত অন্য ব্যক্তি ও সংস্থাগুলির সন্ধানে চিরুনি তল্লাশি চালাচ্ছে কেন্দ্রীয় এজেন্সি ।