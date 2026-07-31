সোনা উদ্ধারের তদন্তে ইডি ! সব্যসাচী-তদন্তে কলকাতা-সহ 12 ঠিকানায় তল্লাশি

সোনা উদ্ধারের তদন্তে ইডি ! সব্যসাচী-তদন্তে কলকাতা-সহ 12 ঠিকানায় তল্লাশি
রাজারহাটের ফ্ল্যাট থেকে সাড়ে তিন কেজি সোনা উদ্ধারের ঘটনায় অর্থপাচারের সূত্র খুঁজছে ইডি ৷ তল্লাশি অভিযান ঘিরে নতুন করে সরগরম রাজ্য়-রাজনীতি ৷
Published : July 31, 2026 at 12:35 PM IST
কলকাতা, 31 জুলাই: রাজারহাটের ফ্ল্যাট এবং একাধিক ব্যাঙ্ক লকার থেকে বিপুল পরিমাণ সোনা উদ্ধারের তদন্তে নয়া মোড় । পুলিশের পর শুক্রবার সক্রিয় হল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) । সকাল থেকে কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকায় একযোগে শুরু হয়েছে তল্লাশি অভিযান । খিদিরপুর, রাজারহাট-সহ মোট 12টি ঠিকানায় হানা দিয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ।
তদন্তের কেন্দ্রে প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক তথা বিধাননগর পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান সব্যসাচী দত্তকে ঘিরে থাকা আর্থিক লেনদেন এবং বিপুল পরিমাণ সোনা উদ্ধারের ঘটনা । ইডি সূত্রের খবর, এ দিনের অভিযান কোনও বিচ্ছিন্ন তল্লাশি নয় । বরং পুলিশের তদন্তে উঠে আসা তথ্য, নথি এবং প্রাথমিক প্রমাণের ভিত্তিতেই অর্থপাচারের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখতে নেমেছে কেন্দ্রীয় সংস্থা ।
তদন্তকারীদের মূল লক্ষ্য, উদ্ধার হওয়া সোনার প্রকৃত উৎস কী, সেই সোনা কেনার জন্য অর্থ কোথা থেকে এসেছে, সংশ্লিষ্ট সম্পদের বৈধ নথি রয়েছে কি না এবং পুরো আর্থিক লেনদেনের পিছনে কোনও সংগঠিত চক্র কাজ করেছে কি না, তার উত্তর খোঁজা । শুক্রবার ভোর থেকেই একাধিক দলে ভাগ হয়ে ইডির আধিকারিকেরা নির্দিষ্ট ঠিকানাগুলিতে পৌঁছে যান । তাঁদের সঙ্গে ছিল কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরাও ।
একাধিক আবাসন, অফিস এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ঠিকানায় একযোগে তল্লাশি চালানো হয় । তদন্তকারীদের সূত্রে জানা গিয়েছে, কাগজপত্রের পাশাপাশি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের তথ্য, সম্পত্তি সংক্রান্ত নথি, আর্থিক লেনদেনের হিসাব, মোবাইল ফোন, ল্যাপটপ, কম্পিউটার, হার্ড ডিস্ক-সহ বিভিন্ন ডিজিটাল ডিভাইসও খতিয়ে দেখা হচ্ছে । ডিজিটাল তথ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে টাকার গতিপথ এবং সম্ভাব্য আর্থিক নেটওয়ার্ক সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়ার চেষ্টা চলছে ।
তদন্তের সূত্রপাত কয়েক দিন আগের একটি পুলিশি অভিযান থেকে । তদন্তকারীরা সব্যসাচী দত্তকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর রাজারহাটের ফ্ল্যাটে তল্লাশি চালান । পরে বিভিন্ন ব্যাঙ্ক লকারও খোলা হয় । তদন্তকারী সংস্থার দাবি, সবমিলিয়ে প্রায় সাড়ে তিন কেজি সোনা উদ্ধার হয়েছে । এত বিপুল পরিমাণ সোনা উদ্ধারের পরই প্রশ্ন উঠতে শুরু করে, এই সম্পদের উৎস কী ? সমস্ত সোনা কি বৈধভাবে কেনা ? যদি হয়ে থাকে, তবে তার নথিপত্র কোথায় ? আর যদি না থাকে, তবে এই সম্পদের পিছনে অন্য কোনও আর্থিক অপরাধ বা অর্থপাচারের যোগ রয়েছে কি ?
তদন্তকারীদের একাংশের মতে, শুধুমাত্র সোনা উদ্ধারের ঘটনাই নয়, তার সঙ্গে জড়িয়ে থাকা আর্থিক লেনদেনের পুরো শৃঙ্খল খতিয়ে দেখাই এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ । অর্থপাচার প্রতিরোধ আইন (পিএমএলএ)-এর আওতায় কোনও 'প্রসিডস অফ ক্রাইম' বা অপরাধলব্ধ অর্থের ব্যবহার হয়েছে কি না, সেই দিকেও নজর দেওয়া হচ্ছে । পুলিশের তদন্তে যে নথি ও তথ্য উঠে এসেছে, তা বিশ্লেষণ করেই ইডি পৃথকভাবে তদন্ত শুরু করেছে ।
ইডি সূত্রে ইঙ্গিত, এ দিনের তল্লাশিতে উদ্ধার হওয়া নথি ও ডিজিটাল তথ্যের ফরেনসিক বিশ্লেষণ করা হবে । প্রয়োজনে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ, আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের কাছ থেকেও তথ্য চাওয়া হতে পারে । তদন্তে নতুন তথ্য মিললে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করা হতে পারে বলেও সূত্রের খবর । তদন্তের পরবর্তী পর্যায়ে আর্থিক লেনদেনের সঙ্গে যুক্ত অন্য ব্যক্তি বা সংস্থার ভূমিকাও খতিয়ে দেখা হবে ।
এই অভিযানের রাজনৈতিক তাৎপর্যও কম নয় । কারণ তদন্তের কেন্দ্রে রয়েছেন রাজ্যের এক পরিচিত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব । ফলে সকাল থেকেই ইডির তল্লাশি ঘিরে রাজনৈতিক মহলে জোর চর্চা শুরু হয়েছে । যদিও সব্যসাচী দত্তর আইনজীবীর তরফে এ বিষয়ে এখনও পর্যন্ত কোনও প্রতিক্রিয়া প্রকাশ্যে আসেনি । একই ভাবে, ইডিও আনুষ্ঠানিকভাবে তদন্তের অগ্রগতি নিয়ে মুখ খোলেনি । গত বেশ কয়েকদিন ধরেই জেলে আছেন সব্যসাচী ৷
তবে তদন্তকারী মহলের একাংশের বক্তব্য, সোনা উদ্ধারের ঘটনাকে ঘিরে যে প্রশ্নগুলির জন্ম হয়েছে, তার উত্তর মিলবে এই তদন্তের অগ্রগতিতেই । আর্থিক লেনদেন, সম্পদের উৎস এবং সম্ভাব্য অর্থপাচারের যোগ- এই তিনটি দিকই এখন ইডির তদন্তের মূল কেন্দ্রবিন্দু । আগামী কয়েক দিনে উদ্ধার হওয়া নথি ও ডিজিটাল তথ্য বিশ্লেষণের পর এই বহুচর্চিত মামলায় আরও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সামনে আসতে পারে বলেই মনে করছেন তদন্তকারীরা ।