ইন্দ্রনীল সেনের সংস্থা থেকে মমতার অ্যাকাউন্টে 30 লক্ষ টাকা, চাঞ্চল্যকর দাবি ইডি'র
Indranil Sen Money transfered to Mamata: যদিও প্রাক্তন মন্ত্রী বলেছেন, ওই টাকা তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে রয়্যালটি হিসেবে পাঠানো হয়েছিল ৷
Published : October 2, 2026 at 7:19 AM IST
কলকাতা, 2 অক্টোবর: দুর্গাপুজোর 'প্রিভিউ শো' সংক্রান্ত আর্থিক অনিয়ম ও অর্থপাচারের তদন্তে ইন্দ্রনীল সেনের সংস্থা থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে প্রায় 30 লক্ষ টাকা পাঠানোর তথ্য পেয়েছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট ।
কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার দাবি, ইন্দ্রনীল সেনের মালিকানাধীন 'অক্টেভ রেকর্ডস'-এর অ্যাকাউন্ট থেকে ব্যাঙ্কিং চ্যানেলের মাধ্যমে ওই টাকা তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অ্যাকাউন্টে পাঠানো হয়েছিল ।
তবে ইন্দ্রনীল সেনের দাবি, ওই টাকা 'রয়্যালটি' হিসেবে দেওয়া হয়েছিল । এই লেনদেনের সঙ্গে কোনও অপরাধমূলক কাজের যোগ রয়েছে বলে ইডি তাদের বক্তব্যে দাবি করেনি ।
ইডির তদন্তে আরও দাবি করা হয়েছে, ইন্দ্রনীল সেন মন্ত্রী থাকাকালীন তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট এবং তাঁর মালিকানাধীন 'অক্টেভ রেকর্ডস'-এর অ্যাকাউন্টে 3 কোটি 80 লক্ষ টাকারও বেশি নগদ জমা পড়েছিল । ওই বিপুল টাকার উৎস এবং পরবর্তী সময়ে কীভাবে সেই অর্থ ব্যবহার করা হয়েছে, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা ।
দুর্গাপুজোর 'প্রিভিউ শো'কে কেন্দ্র করেই এই তদন্ত শুরু হয়েছে । ইন্দ্রনীল সেনের স্ত্রী মধুছন্দা সেন-সহ কয়েকজন 'মাস আর্ট' নামে একটি সংস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন । এই সংস্থার সভাপতি হলেন মধুছন্দা সেন, সম্পাদক ধ্রুবজ্যোতি বসু, সহ-সভাপতি সায়ন্তন মিত্র এবং কোষাধ্যক্ষ রঞ্জন চট্টোপাধ্যায় । অভিযোগ, 2022 থেকে 2025 সালের মধ্যে কলকাতার বিভিন্ন দুর্গাপুজোর প্রিভিউ শো দেখানোর নামে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে টাকা সংগ্রহ করা হয়েছিল ।
তদন্তকারীদের দাবি, 2023 ও 2024 সালে কলকাতার 24টি দুর্গাপুজোর জন্য এক লক্ষেরও বেশি প্রিভিউ টিকিট বিক্রি করা হয়েছিল । টিকিটের দাম ছিল 1,749 থেকে 5,499 টাকা পর্যন্ত ।
ইডির অভিযোগ, সাধারণ মানুষের কাছ থেকে সংগৃহীত অর্থের একটি বড় অংশ নগদে তুলে নেওয়া হয়েছিল । আবার কিছু টাকা 'মিসলেনিয়াস এক্সপেন্স'-এর নামে খরচ দেখিয়ে হিসাব থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল বলেও তদন্তে উঠে এসেছে ।
এই পুরো অর্থের উৎস, লেনদেন এবং টাকার শেষ গন্তব্য খতিয়ে দেখছে ইডি । বিশেষ করে 'মাস আর্ট'-এর মাধ্যমে সংগৃহীত অর্থ কীভাবে বিভিন্ন অ্যাকাউন্টে গিয়েছে, সেই আর্থিক লেনদেনের নথি খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা ।