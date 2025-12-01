বালি পাচার-কাণ্ডে এবার কলকাতা-ঝাড়গ্রামে ইডির হানা
অভিযোগ, সীমান্তবর্তী এলাকার এক ব্যবসায়ী বেআইনি বালি পাচারের বড়সড় চক্র পরিচালনা করছেন । সেই সূত্রেই ঝাড়গ্রামে তাঁর বাড়িতে হানা দেয় ইডি-র বিশেষ দল ।
Published : December 1, 2025 at 7:46 PM IST
কলকাতা, 1 ডিসেম্বর: বালি পাচার মামলায় মাসের প্রথম দিন থেকেই তৎপর ইডি ৷ সোমবার একযোগে কলকাতার আমহার্স্ট স্ট্রিট, নিউ আলিপুর, আলিপুর-সহ ঝাড়গ্রাম জেলায় অভিযান চালালেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা ৷
ইডি সূত্রে খবর, বালি পাচার চক্রের খোঁজে সোমবার তল্লাশি চালানো হয় ঝাড়গ্রাম জেলার গোপীবল্লভপুরে । এদিন এক ব্যবসায়ীর বাড়িতে হানা দেয় ইডি ৷ অভিযুক্ত ব্যবসায়ী এলাকায় 'বিলটু' নামে পরিচিত । অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে গোপীবল্লভপুর ও লাগোয়া এলাকা জুড়ে নদীঘাট থেকে বেআইনিভাবে বালি তোলা, তা ট্র্যাক্টরে করে পরিবহণ এবং বাইরে পাচারের সঙ্গে যুক্ত তিনি । ইডি-র প্রাথমিক তদন্তে এই তথ্য উঠে আসার পরই এদিন সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ তাঁর বাড়িতে পৌঁছে যান ইডি-র আধিকারিকরা । নিরাপত্তার স্বার্থে তাঁদের সঙ্গে ছিলেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর বেশ কয়েকজন জওয়ান ।
'বিল্টু'র বাড়ির দরজা খুলতেই গোটা চত্বরে শুরু হয় তল্লাশি । বাড়ির সামনে দুটি ট্র্যাক্টরকে দাঁড় করানো অবস্থায় দেখা যায় । ইডি-র অনুমান, এই ট্র্যাক্টরই বালি পাচারের মূল বাহন । তবে ট্র্যাক্টরগুলির নথি বৈধ কি না বা সেগুলি বাজেয়াপ্ত করা হবে কি না - সে বিষয়ে এখনও পর্যন্ত কিছু জানাননি তদন্তকারীরা । বাড়ির ভিতরের বিভিন্ন ঘর, গুদামঘর, আলমারি, কাগজপত্র খুঁটিয়ে দেখা হচ্ছে বলে খবর । বালি পাচারের যোগসূত্র প্রমাণ করতে পারে এমন নথি, ফোন, খাতা বা ডিজিটাল ডেটা উদ্ধার হওয়ার সম্ভাবনাও খতিয়ে দেখছেন আধিকারিকরা ।
অভিযানের সময় ওই ব্যবসায়ীর পরিবারের সদস্যদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেন তদন্তকারীরা । তবে তাঁরা তল্লাশি প্রসঙ্গে মুখ খুলতে সম্পূর্ণ অনীহা প্রকাশ করেছেন । পরিবারের এক সদস্য জানান, তাঁরা কিছু জানেন না । ইডির তরফে অবশ্য এখনও পর্যন্ত কোনও সরকারি বিবৃতি দেওয়া হয়নি । তদন্ত চলায় বিস্তারিত কিছু জানাতেও নারাজ তারা ।
স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের দাবি, দীর্ঘদিন ধরেই এলাকায় বালি পাচারের রমরমা । রাতে ট্র্যাক্টর চলাচল থেকে শুরু করে নদীঘাটে অন্ধকারে বালি তোলার কাজ সবই নাকি বহুদিনের ঘটনা । প্রশাসন ও পুলিশের চোখ এড়িয়ে কীভাবে এই পাচার চক্র এত বড় হল, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন অনেকে । ইডি-র হঠাৎ অভিযানে তাই এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে । অনেকে মনে করছেন, এই তল্লাশি বড় কোনও চক্রের পর্দা ফাঁস করতে পারে ।
রাজ্যে কয়লা ও গরু পাচার মামলায় আগেই তদন্ত শুরু করেছে কেন্দ্রীয় সংস্থা । তার পাশাপাশি বালি পাচারের মতো দ্রুত বেড়ে ওঠা আর্থিক অপরাধ নিয়েও সম্প্রতি কড়া পদক্ষেপ করছে ইডি । রাজ্যের বিভিন্ন জেলা যেমন নদিয়া, বীরভূম, বাঁকুড়া ও ঝাড়গ্রাম জুড়ে ইডি ছড়িয়ে থাকা এই পাচার নেটওয়ার্কের খোঁজ করছে বলে খবর । কোথা থেকে চক্রটি নিয়ন্ত্রিত হয়, কারা পৃষ্ঠপোষক এবং পাচারের রুট কোথায়-সেই সব তথ্য উদ্ধার করাই তদন্তকারীদের উদ্দেশ্য । গোপীবল্লভপুরে সোমবারের অভিযান সেই বৃহত্তর তদন্তেরই অঙ্গ ।
দিনভর তল্লাশির পর ঠিক কী কী উদ্ধার হল বা ওই ব্যবসাীয়েকে ইডি দফতরে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকা হবে কি না-তা এখনও জানা যায়নি । তবে তদন্তকারী সংস্থার এক আধিকারিক বলেন, "এই অভিযান থেকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সূত্র হাতে আসার সম্ভাবনা রয়েছে । তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।" ইডির তল্লাশি শেষ হওয়ার পরেই পরিষ্কার হবে বালি পাচারের বিরুদ্ধে এই অভিযান কতদূর এগোল এবং রাজ্যের বড় চক্র ভাঙার পথে নতুন কোনও দিশা মিলল কি না ।