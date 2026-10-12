কলকাতায় ফের ইডির হানা, আর্থিক তছরুপ মামলায় আট জায়গায় তল্লাশি

কলকাতায় ফের ইডির হানা, আর্থিক তছরুপ মামলায় আট জায়গায় তল্লাশি
ED raids in Kolkata: আগের বিভিন্ন অভিযানের সময় পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতেই এই তল্লাশি চালিয়েছেন ইডির আধিকারিকরা ৷
By PTI
Published : October 12, 2026 at 11:11 AM IST
কলকাতা, 12 অক্টোবর: সাতসকালে কলকাতায় ফের হানা দিল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) ৷ আর্থিক তছরুপ মামলার তদন্তের অংশ হিসেবে সোমবার শহরের আটটি জায়গায় ইডির আধিকারিকরা তল্লাশি চালিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে ৷
দক্ষিণ কলকাতার টালিগঞ্জ এবং শরৎ বোস রোডের কয়েকটি স্থান-সহ একাধিক ঠিকানায় এই তল্লাশি চালানো হয় । অতিরিক্ত সুদে বেশি টাকা পাইয়ে দেওয়ার নাম করে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে কোটি কোটি টাকা তুলে আর্থিক জালিয়াতির অভিযোগ রয়েছে ৷ সেই মামলায় তদন্ত জোরদার করার লক্ষ্যেই ইডি এই পদক্ষেপ নিয়েছে বলে সূত্রের খবর ।
ইডি সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, অভিযোগ রয়েছে সংগৃহীত অর্থ রিয়েল এস্টেট উন্নয়ন এবং অন্যান্য ব্যবসায়িক উদ্যোগে খাটানো হয়েছিল । ইডির এক আধিকারিক বলেন, "ওই টাকা কোন পথে পাচার হয়েছে, তা শনাক্ত করতে এবং কথিত অনিয়মের ঘটনায় ব্যক্তি ও ব্যবসায়িক সংস্থাগুলির সম্ভাব্য ভূমিকা খতিয়ে দেখতে আমাদের আধিকারিকরা ব্যাংক অ্যাকাউন্টের বিবরণ ও লেনদেন সংক্রান্ত নথিপত্র যাচাই করেছেন ।"
তিনি জানান, আগের বিভিন্ন অভিযানের সময় পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতেই ইডি এই তল্লাশি চালিয়েছে । এর আগে গত মাসেও ইডি আধিকারিকরা কলকাতা এবং দেশের অন্যান্য প্রান্তে 17টি জায়গায় একই ধরনের তল্লাশি চালিয়েছিলেন ৷ সোমবারের এই অভিযান সেই তল্লাশি অভিযানেরই অংশ । এই আর্থিক জালিয়াতির সূত্র খুঁজে বের করতে এবং লেনদেনের মাধ্যমে কারা লাভবান হয়েছেন, তা শনাক্ত করতে এই তল্লাশি অভিযান চলেছে ৷ টাকা কোন পথে পাচার করা হয়েছিল বা 'ফিনান্সিয়াল ট্রেইল' খতিয়ে দেখেছেন ইডি আধিকারিকরা ।
উল্লেখ্য, গত 23 সেপ্টেম্বর মাসে কলকাতা শহরের একাধিক জায়গায় তল্লাশি চালায় ইডি ৷ কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের সঙ্গে নিয়ে একযোগে ওই তল্লাশি অভিযান চালানো হয় ৷ আর্থিক তছরূপের অভিযোগের তদন্তে ওই অভিযান চলে বলে জানা গিয়েছিল ৷ তদন্তকারীদের নজরে ছিল বিদেশি মুদ্রা বিনিময় সংক্রান্ত ব্যবসা । অভিযোগ, বিদেশি মুদ্রা লেনদেনের ব্যবসার আড়ালে বড় অঙ্কের আর্থিক অনিয়ম এবং বেআইনি অর্থের লেনদেন হয়ে থাকতে পারে । সেই সূত্র ধরেই সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীদের আর্থিক লেনদেন, ব্যবসায়িক নথি এবং বিভিন্ন আর্থিক নথিপত্র খতিয়ে দেখেন ইডির আধিকারিকরা ।