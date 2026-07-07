তৃণমূলের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট মামলায় ইডির তল্লাশি, কলকাতা-সল্টলেকে 5 জায়গায় অভিযান

তৃণমূলের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট মামলায় ইডির তল্লাশি, কলকাতা-সল্টলেকে 5 জায়গায় অভিযান
অরূপ বিশ্বাস ব্যাংক কর্তৃপক্ষের কাছে তৃণমূলের কয়েকটি অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করার আবেদন জানিয়েছিলেন । সেই থেকেই ঘটনার সূত্রপাত ৷
Published : July 7, 2026 at 1:41 PM IST
কলকাতা, 7 জুলাই: তৃণমূল কংগ্রেসের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট সংক্রান্ত মামলার তদন্তে মঙ্গলবার সকাল থেকে একযোগে তল্লাশি অভিযান শুরু করল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) । কলকাতা ও সল্টলেক মিলিয়ে মোট পাঁচটি জায়গায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকেরা অভিযান চালান । লালবাজার সংলগ্ন মধ্য কলকাতার একটি ঠিকানার পাশাপাশি সল্টলেকের সিজি ব্লকের এক ব্যবসায়ীর বাড়িতেও তল্লাশি চালানো হচ্ছে ।
তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে খবর, সল্টলেকের ওই ব্যবসায়ীর একাধিক সংস্থা রয়েছে । তার মধ্যে অন্যতম চার্টার্ড বিমান পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থা 'কেয়ারওয়েল অ্যাভিয়েশন' । তদন্তকারীদের দাবি, অতীতে এই সংস্থা তৎকালীন শাসকদলের একাধিক ভিভিআইপি-কে চার্টার্ড বিমান পরিষেবা দিয়েছিল । সেই কারণেই সংস্থার আর্থিক লেনদেন, নথিপত্র এবং সংশ্লিষ্ট তথ্য খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।
ইডি সূত্রে খবর, এই তদন্তের সূত্রপাত তৃণমূলের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নিয়ে তৈরি হওয়া বিতর্ককে কেন্দ্র করে । বিধানসভা নির্বাচনের পর দলের অভ্যন্তরে ভাঙন এবং নেতৃত্বের টানাপোড়েনের আবহে প্রাক্তন কোষাধ্যক্ষ অরূপ বিশ্বাস ব্যাংক কর্তৃপক্ষের কাছে দলের কয়েকটি অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করার আবেদন জানান । ওই চিঠিতে তিনি নিজেকে দলের কোষাধ্যক্ষ হিসেবেই উল্লেখ করেছিলেন বলে জানা গিয়েছে । এরপর থেকেই বিষয়টি নিয়ে রাজনৈতিক ও আইনি মহলে জোর চর্চা শুরু হয় ।
পরিস্থিতি নতুন মোড় নেয় গত 18 জুন । ওই দিন দক্ষিণ 24 পরগনার এক বিধায়ক বিধাননগর সাইবার থানায় অভিযোগ দায়ের করেন । তাঁর অভিযোগ ছিল, বৃহৎ সাইবার প্রতারণা চক্রের টাকা কয়েকটি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ঢুকেছে এবং সেই অ্যাকাউন্টগুলির মধ্যে তৃণমূলের কিছু ব্যাংক অ্যাকাউন্টও থাকতে পারে । অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ এফআইআর দায়ের করে । পরের দিন সংশ্লিষ্ট তিনটি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা তোলা বা ডেবিট লেনদেন সাময়িকভাবে বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয় । পরবর্তী সময়ে ওই মামলার তদন্তভার গ্রহণ করে ইডি ।
মঙ্গলবারের তল্লাশি সেই তদন্তেরই অংশ বলে মনে করা হচ্ছে । তদন্তকারীরা আর্থিক লেনদেন, ব্যাংক অ্যাকাউন্টের তথ্য, সংস্থাগুলির আর্থিক নথি এবং সম্ভাব্য অর্থের উৎস ও ব্যবহার সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করছেন । চার্টার্ড বিমান পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থার সঙ্গে এই মামলার কোনও আর্থিক যোগসূত্র রয়েছে কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।
অন্যদিকে, পূর্বতন সরকারের আমলে শাসকদলের নেতাদের চার্টার্ড বিমানে যাতায়াত নিয়ে সম্প্রতি তৃণমূলের অন্দরেই বিতর্ক তৈরি হয়েছিল । দলের দুই শিবির, ঋতব্রত শিবির এবং কালীঘাট শিবির-এই বিষয়টি নিয়ে প্রকাশ্যে অবস্থান নেয় । সেই বিতর্কের আবহেই ইডির এই অভিযান নতুন করে রাজনৈতিক জল্পনা উসকে দিয়েছে ।
যদিও তদন্তের স্বার্থে এখনও পর্যন্ত ইডির তরফে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও মন্তব্য করা হয়নি । তবে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে খবর, সাইবার প্রতারণার অর্থের সম্ভাব্য গতিপথ, সংশ্লিষ্ট ব্যাংক অ্যাকাউন্ট এবং চার্টার্ড বিমান সংস্থার আর্থিক লেনদেন-সব দিকই খতিয়ে দেখা হচ্ছে । তদন্তের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আরও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সামনে আসতে পারে বলে মনে করছেন ইডির আধিকারিকরা ।