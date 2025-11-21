ETV Bharat / state

কাগজ দেখালেই পুলিশি চেকিং থেকে ছাড় ! রাজ্যের 24টি জায়গায় বালি-কয়লা পাচারের তদন্তে ইডির হানা

ঝাড়খণ্ড ও বাংলার একাধিক জায়গায় ইডির অভিযান । জানা গিয়েছে, কলকাতা, আসানসোল, দুর্গাপুর, পুরুলিয়া, ঝাড়খণ্ড-সহ দুই রাজ্যের মোট 42টি জায়গায় হানা দিয়েছে ইডি ।

ED RAIDS IN BENGAL
রাজ্যের 22টি জায়গায় ইডির হানা (ইডির হানা)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 21, 2025 at 1:37 PM IST

3 Min Read
আসানসোল ও দুর্গাপুর, 21 নভেম্বর: সাত সকালে ইডির তল্লাশি । বাংলা-ঝাড়খণ্ড সীমানায় ডুবরডিহি চেকপোস্টের সামনে বেআইনি কয়লা কারবারিদের সিন্ডিকেটের একটি অস্থায়ী নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রে ইডি হানা দেয় । পাশাপাশি, দুর্গাপুর মহকুমার বিভিন্ন জায়গায় বেআইনি বালি, লোহা ও কয়লা ও পাথর কারবারিদের বাড়িতে একযোগে শুক্রবার সকালে তল্লাশি চালায় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট ৷ রাজ্যের 24টি জায়গায় এবং প্রতিবেশী রাজ্য ঝাড়খণ্ডের 18টি জায়গায় অভিযান চালায় ইডি । দুর্গাপুরের বিধাননগরের শালারপুরিয়া আবাসনে ভোর থেকে কয়লা মাফিয়াদের আবাসনেও তল্লাশি চালায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ।

স্থানীয় সূত্র থেকে জানা গিয়েছে, এই অস্থায়ী দফতর বা নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র থেকে ঝাড়খণ্ড ও এ রাজ্যের বেআইনি কয়লার লরিগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করা হত । কার্যত রাজ্যজুড়ে কয়লা পাচার এই সিন্ডিকেটের অফিস থেকেই নিয়ন্ত্রণ হতে বলে জানা গিয়েছে।

একাধিক জায়গায় অভিযান ইডির গোয়েন্দাদের (ইটিভি ভারত)

একদিকে যখন বেআইনি কয়লা পাচার মামলায় প্রভাবশালীদের নাম চেয়ে তিন মাসের সময় দেওয়া হয়েছে সিবিআইকে, ঠিক সেই সময়ই বাংলা-ঝাড়খণ্ড সীমানায় ডুবুরডিহি চেকপোস্টের সামনে কয়লার কালো সিন্ডিকেটের একটি অস্থায়ী দফতরে শুক্রবার সকালে কেন্দ্রীয় সংস্থা তদন্তকারী সংস্থা ইডি হানা দেয় । একটি ধাবার পাশে কয়লা সিন্ডিকেটের অস্থায়ী একটি অফিসে তল্লাশি চালান তদন্তকারী অফিসাররা । সঙ্গে ছিল কেন্দ্রীয় বাহিনী ৷

ইডি গোপন সূত্রে খবর পায় এ রাজ্যের সীমান্তবর্তী বিভিন্ন জায়গা থেকে যে কয়লা পাচার হয় তার জন্য ই অফিস থেকেই লরিগুলিকে বিশেষ 'প্যাড' দেওয়া হত । 'প্যাড' হল থানাকে সেটিং করা একটি কাগজ । যা দেখালেই লরি ছাড়া পেয়ে যেত পুলিশের হাত থেকে । সারা রাজ্যে কয়লাপাচারের প্যাড মিলত নাকি এই সিন্ডিকেটের অস্থায়ী অফিস থেকেই । এছাড়াও ঝাড়খণ্ড থেকে যে সমস্ত কয়লার লরি এ রাজ্যে ঢুকছে সেগুলিকে এই রাজ্যে ঢোকানো এবং রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় পাঠানোর জন্য প্যাড দেওয়া হত এই দফতর থেকে ।

স্থানীয় সূত্রে এমনটাই জানা গিয়েছে যে, এই অস্থায়ী দফতর থেকেই কার্যত কয়লা পাচার নিয়ন্ত্রণ করা হত । আশ্চর্যের বিষয় এটাই বাংলা-ঝাড়খণ্ড সীমানায় পুলিশের চেকপোস্ট থাকলেও, তার পাশেই এই ধরনের বেআইনি কয়লা কারবারিদের একটি সিন্ডিকেট চলত ৷ কুলটি থানার পুলিশ নাকি তা জানতেন না । গোপন সূত্রে খবর পেয়ে, শুক্রবার সকাল থেকেই ইডি এখানে হানা দেয় এবং সেখানকার কাগজপত্র সমস্ত কিছুই পরীক্ষা করে দেখে । যদিও ওই দফতরে কাউকে পাওয়া যায়নি । অভিযান শেষে ইডি সূত্র থেকে কী জানা যায় সেটাই এখন দেখার ।

অন্যদিকে, খনি অঞ্চলের পাণ্ডবেশ্বর ও জামুড়িয়া ব্লকের মধ্যবর্তী খোট্টাডিহি গ্রামে আজ সকালে ইডির অভিযান শুরু হয় বেআইনি বালি কারবারি যুধিষ্ঠির ঘোষের বাড়িতে । পুরো গ্রাম সকাল হতেই একেবারে থমথমে । বেশ কয়েক বছর আগে খোট্টাডিহি গ্রামের বাসিন্দা যুধিষ্ঠির ঘোষ বেআইনি বালি কারবারের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে বলে অভিযোগ ।

প্রশ্ন উঠছে ইডির এই অভিযান কি বেআইনি বালিকারবারকে ঘিরে, নাকি বেআইনি কয়লা কাণ্ড নিয়ে ? কারণ আসানসোল সিবিআই আদালতে বেআইনি কয়লা কারবার সম্পর্কে যে মামলা চলছে সেখানে কয়লা কারবারের সঙ্গে যুক্ত প্রভাবশালীদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি সিবিআই ৷ ইডি সূত্রে জানা গিয়েছে, এই তল্লাশিতে ইতিমধ্যেই কয়েক কোটি টাকার নগদ অর্থ উদ্ধার হয়েছে। মিলেছে সোনার গয়নাও। পুরো অভিযান চলছে বেআইনি আর্থিক লেনদেন প্রতিরোধ আইন-এর আওতায়।

এই বিষয়ে বিজেপি বিধায়ক লক্ষণ ঘোড়ুই বলেন, "আরও আগে করা উচিত ছিল । মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আশীর্বাদে ফুলেফেঁপে উঠেছে রাজ্যের জেলায় জেলায় বালি, কয়লা, লোহা ও পাথরের মাফিয়ারা । ইডি এবং সিবিআই স্বশাসিত সংস্থা । বালির দাম আজ কোথায় পৌঁছে গিয়েছে ? 300 টাকা থেকে 5000 টাকা ট্রলি। পশ্চিমবঙ্গ শেষ হয়ে গিয়েছে ।"

ইডির হানা
ED RAIDS IN KOLKATA
ED RAID IN COAL CORRUPTION
COAL SMUGGLING
ED RAIDS IN BENGAL

