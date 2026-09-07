ফের সকাল থেকে ইডির ম্যারাথন তল্লাশি, এবার নজরে তৃণমূল সাংসদ নাদিমুল হক
শুধু তৃণমূল সাংসদের পার্ক সার্কাসের অফিসেই নয়, কলকাতার আরও কয়েকটি জায়গায় ইডির আধিকারিকরা তল্লাশি চালাচ্ছেন বলে জানা গিয়েছে ।
Published : September 7, 2026 at 10:44 AM IST
কলকাতা, 7 সেপ্টেম্বর: ফের সকাল থেকেই কলকাতায় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট বা ইডির ম্যারাথন তল্লাশি । এবার তদন্তকারী সংস্থার নজরে তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার সাংসদ নাদিমুল হক । সোমবার সকাল থেকেই পার্ক সার্কাস এলাকায় তাঁর অফিসে হানা দেন ইডির আধিকারিকরা । বেশ কিছুক্ষণ ধরে সেখানে নথিপত্র ও আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য খতিয়ে দেখা হয় বলে সূত্রের খবর ।
শুধু পার্ক সার্কাস নয়, কলকাতার আরও একাধিক জায়গাতেও একইসঙ্গে তল্লাশি অভিযান চালানো হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে । সকাল থেকেই একাধিক জায়গায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকদের উপস্থিতি ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায় । নিরাপত্তারক্ষীদের ঘেরাটোপে শুরু হয় তল্লাশি । অফিসের বিভিন্ন নথি, আর্থিক লেনদেনের কাগজপত্র এবং সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট সংক্রান্ত তথ্য পরীক্ষা করে দেখছেন তদন্তকারীরা বলে সূত্রের দাবি ৷
নজরে বেআইনি আর্থিক লেনদেন?
ইডি সূত্রে খবর, কথিত বেআইনি আর্থিক লেনদেনের সূত্র ধরেই এই তল্লাশি অভিযান । তদন্তকারীদের নজরে রয়েছে হিসেব বহির্ভূত একাধিক জমা বা ডিপোজিট । এর মধ্যে কয়েকটি লেনদেন ভুয়ো কি না, সেই বিষয়টিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে । বিভিন্ন অ্যাকাউন্টে জমা হওয়া অর্থের উৎস এবং সেই অর্থ পরবর্তীতে কোথায় ও কীভাবে স্থানান্তরিত হয়েছে, তা তদন্তের আওতায় রয়েছে বলে সূত্রের দাবি ।
এছাড়াও নামে-বেনামে একাধিক অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে লেনদেন করা হয়েছিল কি না, সেই বিষয়েও তদন্তকারীরা তথ্য সংগ্রহ করছেন বলে জানা গিয়েছে । সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্টগুলির মধ্যে কোনও যোগসূত্র রয়েছে কি না, একাধিক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে অর্থ ঘোরানো হয়েছিল কি না-সেই বিষয়গুলিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে সূত্রের খবর ।
একাধিক জায়গায় একযোগে অভিযান
শুধু সাংসদের পার্ক সার্কাসের অফিসেই নয়, কলকাতার আরও কয়েকটি জায়গায় ইডির আধিকারিকরা তল্লাশি চালাচ্ছেন বলে জানা গিয়েছে । একই সময়ে একাধিক জায়গায় অভিযান চালানোর ফলে তদন্তের পরিধি নিয়ে নতুন করে জল্পনা তৈরি হয়েছে । কোন কোন ব্যক্তি বা সংস্থা এই তদন্তের আওতায় রয়েছে, তা এখনও স্পষ্ট নয় । তদন্তকারীরা বিভিন্ন নথি ও আর্থিক তথ্যের মধ্যে মিল খুঁজে দেখছেন বলে সূত্রের দাবি । বিশেষ করে সন্দেহজনক ডিপোজিট, অ্যাকাউন্টে অর্থের প্রবাহ এবং লেনদেনের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের বিষয়ে তথ্য যাচাই করা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে ।
তল্লাশি ঘিরে রাজনৈতিক মহলে শোরগোল
তৃণমূল সাংসদের অফিসে ইডির এই তল্লাশির খবর প্রকাশ্যে আসতেই রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জোর চর্চা । এর আগে বিভিন্ন আর্থিক অনিয়ম ও বেআইনি লেনদেনের অভিযোগের তদন্তে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার তৎপরতা নিয়ে রাজ্য রাজনীতিতে একাধিকবার বিতর্ক তৈরি হয়েছে । এবার সেই তালিকায় নাদিমুল হকের অফিসে তল্লাশি নতুন মাত্রা যোগ করল । তবে এই অভিযানের নেপথ্যে ঠিক কোন মামলা বা নির্দিষ্ট অভিযোগ রয়েছে, তা নিয়ে এখনও ইডির তরফে বিস্তারিত সরকারি বিবৃতি প্রকাশ্যে আসেনি ।
ফলে তল্লাশির প্রকৃত কারণ এবং তদন্তের পরবর্তী গতিপথ নিয়ে আপাতত নানা প্রশ্ন উঠছে । ইডির আধিকারিকরা তল্লাশি শেষে কী কী নথি বা তথ্য সংগ্রহ করেন, কোনও গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক লেনদেনের সন্ধান মেলে কি না এবং এই তদন্তে আরও কারা জিজ্ঞাসাবাদের মুখে পড়েন-এখন সেদিকেই নজর । তদন্ত এগোনোর সঙ্গে সঙ্গে এই অভিযান ঘিরে আরও তথ্য সামনে আসতে পারে বলে মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল ।