বিপুল টাকার দুর্নীতির অভিযোগ, প্রাক্তন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেনের একাধিক ঠিকানায় ইডি তল্লাশি

বিপুল টাকার দুর্নীতির অভিযোগ, প্রাক্তন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেনের একাধিক ঠিকানায় ইডি তল্লাশি
ED Raids Indranil Sen House: দুর্গাপুজোয় টিকিট বিক্রিতে বিপুল টাকা দুর্নীতিতে প্রাক্তন মন্ত্রীর আত্মীয় ও ঘনিষ্ঠদের কয়েকটি ঠিকানাতেও চলছে তল্লাশি ।
Published : September 29, 2026 at 10:01 AM IST
কলকাতা ও হুগলি, 29 সেপ্টেম্বর: সাত সকালে প্রাক্তন মন্ত্রী তথা তৃণমূল নেতা ও গায়ক ইন্দ্রনীল সেনের একাধিক ঠিকানায় ইডি-র হানা ৷ কসবা, হাইল্যান্ড পার্ক, হিন্দুস্তান পার্ক-সহ হুগলির সিঙ্গুরের বাগডাঙা ছিনামোড় গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ছুটিপুর এলাকায় পৌঁছন কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থার আধিকারিকরা । এর মধ্যে হুগলির ঠিকানায় রয়েছে চন্দননগরের প্রাক্তন বিধায়ক ইন্দ্রনীল সেনের মোহর নামক বাগান বাড়ি ৷ কয়েক বিঘা জমির উপর নির্মিত বাগান বাড়িতে দরজা বন্ধ করে চলছে তল্লাশি ৷
জানা গিয়েছে, প্রাক্তন মন্ত্রীর আত্মীয় ও ঘনিষ্ঠদের কয়েকটি ঠিকানাতেও চলছে তল্লাশি । দুর্গাপুজোর প্রিভিউ-শো ঘিরে বিপুল অঙ্কের আর্থিক লেনদেনের অভিযোগের তদন্তেই এই অভিযান । সূত্রের খবর, ইউনেস্কোর নাম ভাঙিয়ে দুর্গাপুজোয় টিকিট বিক্রির নামে কোটি কোটি টাকার দুর্নীতি হয়েছে । সেই ঘটনার তদন্তেই এই তল্লাশি অভিযান ৷
তদন্তের কেন্দ্রে 'মাস আর্ট'
ইডি'র এই তল্লাশির নেপথ্যে রয়েছে 'মহানির্বাণ রোড মাস আর্ট সোসাইটি' বা 'মাস আর্ট'। 2022 সালে তৈরি হওয়া এই সংগঠনের সঙ্গে প্রাক্তন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন এবং তাঁর স্ত্রী মধুছন্দা সেনের নাম জড়িয়েছে । দুর্গাপুজোর আগে কলকাতার বিভিন্ন পুজোমণ্ডপ ঘুরে দেখার জন্য বিশেষ প্রিভিউ শো আয়োজন করত এই সংগঠন ।
অভিযোগ, এই প্রিভিউ শো-কে সামনে রেখে ইউনেস্কোর নাম ও লোগো ব্যবহার করা হয়েছিল । নিজেদের ইউনেস্কোর সঙ্গে যুক্ত বা অফিসিয়াল পার্টনার হিসেবে তুলে ধরে সাধারণ মানুষের কাছে প্রিভিউ শো-র প্রচার করা এবং তার জন্য চড়া দামে টিকিট বিক্রি করা হয়েছিল বলে অভিযোগ । কলকাতার 24টি দুর্গাপুজোকে এই প্রিভিউয়ের আওতায় আনা হয়েছিল বলেও অভিযোগ রয়েছে ।
পুজোর প্রিভিউয়ে, চড়া দামের টিকিট
অভিযোগ অনুযায়ী, সাধারণ দর্শকদের জন্য নয়, নির্দিষ্ট পাস ও টিকিটের মাধ্যমে ওই পুজোগুলি ঘুরে দেখার ব্যবস্থা করা হয়েছিল । টিকিটের দাম ছিল কয়েক হাজার টাকা পর্যন্ত । অভিযোগকারীদের দাবি, ইউনেস্কোর নাম জড়িয়ে এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ের প্রিভিউ শো হিসেবে বিষয়টিকে তুলে ধরে বিপুল অঙ্কের টাকা সংগ্রহ করা হয়েছিল ৷
প্রশ্ন উঠছে, সত্যিই কি ওই সংস্থার সঙ্গে ইউনেস্কোর আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক ছিল ? ইউনেস্কোর নাম এবং লোগো ব্যবহারের অনুমতি কীভাবে মিলেছিল ? প্রিভিউ শো-য়ের নামে কত টাকা সংগ্রহ করা হয়েছিল ? সেই টাকা কোন কোন খাতে খরচ হয়েছে ? আর সেই আর্থিক লেনদেনের সঙ্গে ইন্দ্রনীল সেন এবং তাঁর পরিবারের সদস্যদের কী যোগ রয়েছে—তদন্তে এখন সেই প্রশ্নগুলিরই উত্তর খোঁজা হচ্ছে ।
50 থেকে 60 কোটি টাকার অঙ্ক জড়িয়ে
অভিযোগের সবচেয়ে বড় দিক হল টাকার অঙ্ক । ইডির তদন্তে 50 থেকে 60 কোটি টাকা পর্যন্ত আর্থিক লেনদেনের অভিযোগ সামনে এসেছে বলে জানা যাচ্ছে । মাস আর্টের নাম ব্যবহার করে বিভিন্ন জায়গা থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করা হয়েছিল কি না, সেই অর্থ কোথায় গিয়েছে, কারা সেই অর্থ পেয়েছেন এবং সংস্থার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে কী ধরনের লেনদেন হয়েছে—সবই খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।
শুধু টিকিট বিক্রির টাকা নয়, স্পনসরশিপ, বিভিন্ন সংস্থা থেকে পাওয়া অর্থ, পুজো সংক্রান্ত বাণিজ্যিক লেনদেন এবং অন্যান্য আর্থিক লেনদেনও তদন্তের আওতায় আসতে পারে ।
ইউনেস্কোর নাম কেন গুরুত্বপূর্ণ ?
2021 সালে কলকাতার দুর্গাপুজো ইউনেস্কোর 'ইনট্যানজিবল কালচারাল হেরিটেজ অব হিউম্যানিটি'-র তালিকায় জায়গা পায় । এরপর কলকাতার দুর্গাপুজোর আন্তর্জাতিক পরিচিতি আরও বাড়ে । সেই আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিকে সামনে রেখেই মাস আর্টের কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়েছিল বলে অভিযোগ ।
অভিযোগকারীদের দাবি, ইউনেস্কোর স্বীকৃতিকে ব্যবহার করে মাস আর্টের প্রিভিউ শো-কে আন্তর্জাতিক মর্যাদার একটি অনুষ্ঠানের মতো করে তুলে ধরা হয়েছিল । 24টি নির্বাচিত পুজোমণ্ডপকে কেন্দ্র করে এই আয়োজনের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে চড়া দামে পাস বা টিকিট বিক্রি করা হয়েছিল ।
যদিও মাস আর্টের তরফে এর আগে এই অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে । সংগঠনের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়, তাদের কাছে প্রয়োজনীয় নথি রয়েছে এবং ইউনেস্কোর সঙ্গে তাদের কাজের সম্পর্কের বিষয়েও নথিপত্র তদন্তকারীদের সামনে পেশ করা হবে । ইন্দ্রনীল সেনও অভিযোগ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন এবং তাঁর স্ত্রী ব্যক্তিগতভাবে সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত বলে জানিয়েছিলেন ।
পুলিশের অভিযোগ থেকে ইডি'র তদন্ত
মাস আর্টকে ঘিরে অভিযোগ নতুন নয় । এর আগে কলকাতা পুলিশের কাছেও এই বিষয়টি নিয়ে অভিযোগ দায়ের হয়েছিল । তাতে ইন্দ্রনীল সেন, তাঁর স্ত্রী মধুছন্দা সেন এবং সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত আরও কয়েকজনের নাম উঠে আসে ।
অভিযোগ ছিল, ইউনেস্কোর নাম ব্যবহার করে দুর্গাপুজোর প্রিভিউ শোয়ের জন্য পাস বিক্রি করা হয়েছে এবং সেই প্রক্রিয়ায় সাধারণ মানুষের কাছ থেকে বিপুল টাকা সংগ্রহ করা হয়েছে । সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তও শুরু হয় ।
এবার সেই আর্থিক লেনদেনের পরিধি আরও বড় কি না, সেই প্রশ্ন সামনে রেখে ইডির তদন্ত । অর্থের উৎস থেকে শুরু করে টাকা কোথায় গিয়েছে—পুরো আর্থিক চক্রের খোঁজ চালানো হচ্ছে ।
ইডি'র তল্লাশিতে এখন কী মিলবে, কোন কোন নথি তদন্তকারীদের হাতে আসে, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ও আর্থিক লেনদেনে কী তথ্য পাওয়া যায় এবং মাস আর্টের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের ভূমিকা কতটা—তার দিকেই নজর । দুর্গাপুজোর প্রিভিউ শো থেকে শুরু হওয়া অভিযোগ শেষ পর্যন্ত 50 থেকে 60 কোটি টাকার আর্থিক লেনদেনের তদন্তে পৌঁছনোয় মঙ্গলবারের ইডি অভিযান ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে শহরে ।