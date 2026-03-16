ভোট ঘোষণার পরদিনই শিলিগুড়িতে একাধিক জায়গায় ইডির হানা

ভোট ঘোষণার পরদিনই শিলিগুড়িতে একাধিক জায়গায় ইডির হানা
স্বর্ণ ব্যবসায়ীর বাড়িতে-সহ একাধিক জায়গায় এই তল্লাশি চালানো হয় । বাড়ির বাইরে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা মোতায়েন রয়েছেন ৷
Published : March 16, 2026 at 2:14 PM IST
শিলিগুড়ি, 16 মার্চ: বিধানসভা ভোট ঘোষণার পরের দিনই অর্থাৎ সোমবার শিলিগুড়ির একাধিক জায়গায় একসঙ্গে অভিযান চালাল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট । পুলিশ সূত্রে খবর, অবৈধ কলসেন্টার, সোনা পাচার ও চিটফান্ড কাণ্ডের মতো তিনটে পৃথক মামলায় শহরের অন্তত ছয় থেকে সাতটি জায়গায় হানা দিয়েছে ইডি । এদিন কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়ে অভিযানে নামে ইডি ৷
পুলিশের তরফে জানা গিয়েছে, সোমবার হাকিমপাড়ার অতুলপ্রসাদ সরণীতে সোনা ব্যবসায়ী স্বপন ঘোষের বাড়িতে প্রথমে হানা দেন ইডির আধিকারিকরা । স্বপন ঘোষের ক্ষুদিরাম পল্লি এলাকায় একটি সোনার দোকান রয়েছে । সেই ব্যবসা সংক্রান্ত কিছু নথি ও তথ্য খতিয়ে দেখতেই এই অভিযান বলে অনুমান করা হচ্ছে ।
তদন্তকারী আধিকারিকরা বাড়ির ভিতরে বেশ কিছু সময় ধরে তল্লাশি চালান । অভিযানের সময় নিরাপত্তার জন্য বাড়ির বাইরে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের মোতায়েন করা হয় । পাশাপাশি স্থানীয় পুলিশও পরিস্থিতির ওপর নজর রাখে যাতে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে । পুরো বিষয়টি নিয়ে তদন্ত চলছে বলে জানা গিয়েছে । পাশাপাশি শিলিগুড়ির নয়াবাজার, আশ্রমপাড়া, খালপাড়াতেও অভিযান চালায় ইডি ।
স্থানীয় সূত্রে খবর, গত কয়েক বছরে শহরে গজিয়ে উঠেছিল অবৈধ কলসেন্টার । পুলিশ প্রশাসনের নজরদারির অভাবে ওই কলসেন্টারগুলি রমরমিয়ে চলছিল । তবে সংবাদমাধ্যমের চাপে একে একে অভিযান চালিয়ে কলসেন্টারগুলো বন্ধ করতে সক্ষম হয় পুলিশ । তবে সেই কলসেন্টারের টাকা কোথায় কোথায় ব্যবহার হতো ও কারা কারা জড়িত সেই তদন্তের কিনারা করতেই এই অভিযান চালায় ইডি ।
রবিবার বিকেলেই রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা হয়েছে । দু'দফায় রাজ্যে 294টি আসনে ভোট হবে ৷ আগামী 23 এপ্রিল উত্তরবঙ্গে প্রথম দফায় ভোট হতে চলেছে । ভোটের সময় যাতে কালো টাকা ব্যবহার না হয় সেই দিকে বিশেষ নজর রয়েছে ইডির । আর ভোটের আগে হঠাৎ করে কেন্দ্রীয় সংস্থার আধিকারিকদের উপস্থিতিতে গোটা এলাকায় কৌতূহল ও চাঞ্চল্য তৈরি হয় । আশপাশের বহু মানুষ ঘটনাস্থলে ভিড় জমাতে শুরু করেন ।
উল্লেখ্য, এর আগে গত 11 মার্চ বেআইনি বালি ও কয়লা পাচার মামলায় পুলিশ অফিসার মনোরঞ্জন মণ্ডলের বাড়িতে দীর্ঘ ছয় ঘণ্টা তল্লাশি চালিয়েছিলেন ইডির আধিকারিকরা ৷ এবার তিনটি মামলায় একযোগে চলে তাদের অভিযান ৷