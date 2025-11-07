হোটেল ব্যবসার নেপথ্যে মানব পাচার ! রাজ্যে বিভিন্ন জায়গায় অভিযানে ইডি

হোটেল ব্যবসার নেপথ্যে মানব পাচার ! রাজ্যে বিভিন্ন জায়গায় অভিযানে ইডি
হোটেল ব্যবসায়ী এবং সিভিল ইঞ্জিনিয়ারের বাড়িতে ইডি-র তল্লাশি ৷ পুরনো একটি মানব পাচার চক্রের মামলার প্রেক্ষিতে এই অভিযান ৷
Published : November 7, 2025 at 2:29 PM IST
কলকাতা, 7 নভেম্বর: রাজ্যে শিক্ষা দুর্নীতি থেকে শুরু করে বালি পাচার এবং জাল পাসপোর্ট তৈরির কারবারের পর এবার মানব পাচার চক্রের বিরুদ্ধে সক্রিয় হল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট ৷ অভিযোগ, রাজ্যের একাধিক হোটেল কর্তৃপক্ষ ব্যবসার আড়ালে মানব পাচারের কারবার চালাচ্ছে ৷ সেই অভিযোগকে সামনে রেখেই এবার রাজ্যের একাধিক জায়গায় একসঙ্গে তল্লাশিতে নামল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ৷
শুক্রবার সকাল থেকেই কলকাতা শহরের বিভিন্ন জায়গায় শুরু হয়েছে কেন্দ্রীয় সংস্থার আধিকারিকদের তল্লাশি অভিযান ৷ জানা গিয়েছে, হোটেল ব্যবসার আড়ালে মানব পাচারের ছক কষা হয়েছিল বলে অভিযোগ রয়েছে ইডি-র কাছে ৷ সেই সূত্রে বিপুল টাকার বেআইনি লেনদেন হয়েছে ৷ মানব পাচারের এই বেআইনি আর্থিক লেনদেনের বিরুদ্ধেই তদন্তে নেমেছে পুলিশ ৷
ইডি সূত্রে খবর, এদিন পাঁচ থেকে ছ’টি জায়গায় একসঙ্গে অভিযান চালানো হয় ৷ এর মধ্যে রয়েছে কলকাতার তিন ব্যবসায়ীর বাড়ি এবং এক সিভিল ইঞ্জিনিয়ারের বাসভবন ৷ পাশাপাশি, শিলিগুড়িতেও মানব পাচার মামলার সূত্র ধরে তল্লাশি চালাচ্ছে কেন্দ্রীয় সংস্থার আরেকটি দল ৷
নাগেরবাজারে এক সিভিল ইঞ্জিনিয়ারের বাড়িতে হানা দিয়েছেন ইডি আধিকারিকরা ৷ একইসঙ্গে সল্টলেকের দু’টি আবাসনেও তল্লাশি চলছে ৷ সূত্রের দাবি, সল্টলেকে যাঁর বাড়িতে অভিযান চলছে, তিনি শহরের একাধিক হোটেল ও বারের মালিক ৷ এই হোটেল ও বারের ব্যবসার আড়ালেই চলত বেআইনি মানব পাচারের নেটওয়ার্ক, এমনই অনুমান করছেন তদন্তকারীরা ৷
জানা গিয়েছে, এই মামলাটি নতুন নয় ৷ কয়েক বছর আগে বাগুইআটির এক ঘটনার প্রেক্ষিতে এফআইআর দায়ের হয় ৷ প্রথমে পুলিশ তদন্ত শুরু করলেও, পরে মামলাটির দায়িত্ব নেয় ইডি ৷ তারপর এদিন প্রথম এই মামলায় তল্লাশি অভিযান চালাল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ৷
ইডি সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, নাগেরবাজারের ওই ইঞ্জিনিয়ার এবং সল্টলেকের দুই ব্যবসায়ী দীর্ঘদিন ধরেই তদন্তকারীদের নজরে ছিলেন ৷ তাঁদের বাড়ি থেকে মানব পাচার ও বেআইনি লেনদেন-সংক্রান্ত নথিপত্র উদ্ধার করার চেষ্টা চলছে ৷ পাশাপাশি, ব্যাঙ্কের নথিও খতিয়ে দেখা হবে বলে খবর ৷ প্রয়োজন হলে সন্দেহভাজন এই তিনজনকে জিজ্ঞাসাবাদও করতে পারেন ইডি-র আধিকারিকরা ৷
উল্লেখ্য, সম্প্রতি একাধিক মামলায় ইডি-র সক্রিয়তা নজর কেড়েছে ৷ বৃহস্পতিবারই বালি পাচার মামলায় কলকাতা থেকে এক ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করেছিল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট ৷ এবার মানব পাচারের মামলায় ইডি-র এই অভিযানে ফের চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে ৷ তদন্তকারীদের আশঙ্কা, এই চক্রের সঙ্গে আরও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের নাম জড়িয়ে থাকতে পারে ৷