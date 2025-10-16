ETV Bharat / state

জেলায় জেলায় ইডির তল্লাশি, আসানসোলে বালি ব্যবসায়ীর বাড়িতে হানা

বালি পাচার চক্রের তদন্ত ৷ রাজ্যের একাধিক জায়গায় বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই তল্লাশি শুরু কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার ৷

Enforcement Directorate
এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ফাইল ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 16, 2025 at 10:35 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

আসানসোল ও কলকাতা, 16 অক্টোবর: সকাল হতেই রাজ্যের একাধিক জেলায় ইডির হানা ৷ রীতিমতো ঘুম ভাঙিয়ে আসানসোলের মুর্গাশোল এলাকায় মনীষ বাগারিয়া নামে এক বালি ব্যবসায়ীর বাড়িতে বৃহস্পতিবার সকাল সকাল তল্লাশি শুরু করে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা । তবে শুধু আসানসোল নয়, রাজ্যের সাতটি জায়গায় বালি ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ব্যবসায়ীদের বাড়িতে ও অফিসে একসঙ্গে অভিযান শুরু করে ইডি । যার মধ্যে আছে পুরুলিয়া, দুই মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম আসানসোল ও কলকাতা ।

জানা গিয়েছে, ওই ব্যবসায়ী বালি কারবারের সঙ্গে যুক্ত । কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার মোট 40 জনের দল এই অভিযানে আছে বলে জানা গিয়েছে । সঙ্গে রয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনী ।

জানা গিয়েছে, ঘুম থেকে ওঠার পরেই বাগারিয়া ভবন বা বীনা ভবনে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ঢুকে পড়ে । ঢুকেই পরিবারের সমস্ত সদস্যদের মোবাইল নিয়ে নেওয়া হয় । বাগারিয়া ভবনের সমস্ত সদর দরজা বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়েছে । ভিতরে চলছে তল্লাশি ও জিজ্ঞাসাবাদ ।

Ed Raid in Asansol
আসানসোলে বালি ব্যবসায়ী মনীষ বাগারিয়ার এই বাড়িতে ইডির তল্লাশি (ইটিভি ভারত)

বাংলার বিভিন্ন এলাকায় তল্লাশি নিয়ে আধিকারিকের বক্তব্য

রাজ্যজুড়ে তল্লাশির বিষয়ে একজন ঊর্ধ্বতন আধিকারিক বলেন, "এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট বৃহস্পতিবার বাংলার বিভিন্ন স্থানে একযোগে অভিযান শুরু করেছে ৷ বালি পাচার চক্রে জড়িত থাকার অভিযোগে ব্যক্তি এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলিকে লক্ষ্য করে এই অভিযান চলছে । ইডির তদন্তকারী দলগুলি কলকাতার বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট এলাকা, লালগড় এবং ঝাড়গ্রাম জেলার গোপীবল্লভপুরের অফিসগুলিতে অভিযান চালাচ্ছে ৷ অন্যদিকে পশ্চিম বর্ধমান জেলার আসানসোলে এক ব্যবসায়ীর বাড়িতে আরেকটি তল্লাশি অভিযান চালানো হয় । এই অভিযান অবৈধ বালি উত্তোলনের তদন্তের অংশ । ইডির অভিযান ভোর থেকেই শুরু হয়েছে ৷ ইডির গোয়েন্দারা ব্যবসায়িক রেকর্ড, আর্থিক নথি এবং এই চক্রের সঙ্গে যুক্ত সম্পত্তি তল্লাশি করছে ।"

আসানসোলের বালি ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে অভিযোগ

সূত্রের খবর, মনীষ বাগারিয়া এবং তার বেশ কয়েকজন ব্যবসায়িক পার্টনার সরকারিভাবে নদী থেকে বালি তোলার টেন্ডার নিয়েছিল । কিন্তু সরকারিভাবে বালি তোলার পাশাপাশি অবৈধভাবে নদী থেকে বালি তোলা হয়েছে কিনা এবং তার মুনাফা তুলেছেন কি না তা জানতেই ইডির এই অভিযান ।

জানা গিয়েছে, রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় সিন্ডিকেট গড়ে এই বালি কারবারে যুক্ত ছিল মনীষ বাগারিয়া । তাদের বিরুদ্ধে অবৈধভাবে বালি পাচার করার অভিযোগ উঠেছে । আর তা নিয়েই ইডির এই অভিযান ।

মূলত জানা গিয়েছে, বালির ঘাট থেকে অবৈধভাবে বালি তুলে তা বিক্রির মাধ্যমে কোটি কোটি টাকা মুনাফা অর্জন করেছিল এই সকল ব্যবসায়ীরা । তদন্ত নেমে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার গোয়েন্দারা জানতে চাইছেন যে কাদের নির্দেশে এই বালি তোলা হত এবং মুনাফার টাকা কোন কোন প্রভাবশালীর কাছে গিয়েছিল । তল্লাশি শেষে এই সব বিষয়ে কোনও প্রমাণ মেলে কিনা সেটাই দেখার ৷

TAGGED:

ED ON SAND SMUGGLING
SAND SMUGGLING CASE
বালি পাচারের তদন্তে ইডির তল্লাশি
ED RAIDS ON SAND SMUGGLING RACKET
ED RAIDS

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

বাংলার দুর্গোৎসব অর্থনীতির বিস্ফোরণ, পঁচিশে ছাড়িয়ে গিয়েছে 1 লক্ষ কোটির গণ্ডি !

সপ্তমীর হোমের আগুন নেভে বিসর্জনে! অতীত আঁকড়ে মণ্ডল বাড়ির দুর্গাপুজো

রোদ-বৃষ্টি-ঘামেও টিকে থাকবে মেক আপ ! এবার পুজোয় আপনার লুকই বাজিমাত

কলকাতায় পুজোর থিমে AI ও রোবটের যুগ, 50 বছর এগিয়ে নিয়ে যাবে টাইম মেশিন

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.