ভোটের মুখে কলকাতায় দফায় দফায় তল্লাশি ইডির, সোনা পাপ্পু-কামদার যোগে নতুন ব্যবসায়ীর খোঁজ

ভোটের মুখে কলকাতায় দফায় দফায় তল্লাশি ইডির, সোনা পাপ্পু-কামদার যোগে নতুন ব্যবসায়ীর খোঁজ
রবিবার কলকাতায় মোট তিনটি জায়গায় একযোগে হানা দিয়েছে ইডি । তার মধ্যে রয়েছে আনন্দপুর এবং আলিপুরে দুই ব্যবসায়ীর বাড়ি ৷
Published : April 26, 2026 at 12:43 PM IST
কলকাতা, 26 এপ্রিল: বিধানসভা ভোটের আবহে ফের সক্রিয় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) । রবিবার সকাল থেকেই খাস কলকাতার একাধিক এলাকায় তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছে কেন্দ্রীয় এই তদন্তকারী সংস্থা । আনন্দপুর এবং আলিপুরে দুই ব্যবসায়ীর বাড়ি-সহ মোট তিনটি জায়গায় একযোগে হানা দিয়েছে ইডি । সঙ্গে রয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরাও ।
ইডি সূত্রে জানা গিয়েছে, সোনা পাপ্পু-সংক্রান্ত মামলার সূত্র ধরেই এই অভিযান । ইতিমধ্যেই ওই মামলায় গ্রেফতার হওয়া ব্যবসায়ী জয় এস কামদারকে জিজ্ঞাসাবাদ করে একাধিক নতুন তথ্য সামনে এসেছে । বর্তমানে তিনি কেন্দ্রীয় সংস্থার হেফাজতে রয়েছেন । তাঁর থেকেই এই দুই ব্যবসায়ীর খোঁজ মিলেছে বলে তদন্তকারী মহলের দাবি ।
বালিগঞ্জে গোলমালের ঘটনায় সোনা পাপ্পুর নাম জড়িয়েছিল । এরপর তাঁর বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে আগ্নেয়াস্ত্র ও বিপুল নগদ অর্থ উদ্ধার করে ইডি । যদিও এখনও পর্যন্ত অধরা সোনা পাপ্পু । সেই সূত্রেই তদন্ত এগিয়ে নিয়ে গিয়ে জয় এস কামদারের বাড়িতেও তল্লাশি চালানো হয় এবং পরে তাঁকে গ্রেফতার করা হয় । অভিযোগ, জয়ের সঙ্গে একাধিক ব্যক্তির আর্থিক লেনদেন ছিল, যার মধ্যে কলকাতা পুলিশের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিকের নামও উঠে এসেছে ।
তদন্তকারীদের দাবি, জয় এস কামদারের মোবাইল ফোন বাজেয়াপ্ত করে তাতে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য মিলেছে । সেই সূত্রে বেশ কয়েকজন ব্যবসায়ী এবং প্রভাবশালী ব্যক্তির নাম উঠে এসেছে, যাঁদের সঙ্গে আর্থিক লেনদেনের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে । এই লেনদেনগুলি বৈধ ছিল কি না, নাকি এর সঙ্গে আর্থিক তছরুপ জড়িত - তা খতিয়ে দেখতেই রবিবারের এই তল্লাশি অভিযান ।
রবিবার সকালে সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্স থেকে একাধিক দল বেরিয়ে পড়ে । প্রথমে আনন্দপুরের একটি অভিজাত আবাসনে পৌঁছে তল্লাশি শুরু হয় । একই সময়ে আলিপুরেও অন্য একটি দল অভিযান চালায় । তদন্তকারীরা খতিয়ে দেখছেন, জয় এস কামদারের ব্যবসায় বিনিয়োগ বা আর্থিক লেনদেনের সঙ্গে এই ব্যবসায়ীদের কোনও যোগ রয়েছে কি না ।
এদিকে, রাজ্যে ভোটপর্ব চলাকালীন কেন্দ্রীয় সংস্থার এই তৎপরতা ঘিরে রাজনৈতিক তরজাও শুরু হয়েছে । ইতিমধ্যেই প্রথম দফার ভোটগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে 152টি বিধানসভা কেন্দ্রে । আগামী 29 এপ্রিল দ্বিতীয় দফায় বাকি 142টি আসনে ভোট হবে । তার আগে রাজ্যজুড়ে জোরদার প্রচার চালাচ্ছে সব রাজনৈতিক দল । রবিবারই ফের রাজ্যে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, উত্তর কলকাতায় তাঁর রোড শো করার কথা রয়েছে । এই পরিস্থিতিতে ইডি-র ধারাবাহিক তল্লাশি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস । তাদের অভিযোগ, ভোটের মুখে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলিকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হচ্ছে ।
ইতিমধ্যেই তৃণমূলের একাধিক নেতা-মন্ত্রীকে বিভিন্ন মামলায় সিজিও কমপ্লেক্সে তলব করা হয়েছে । কেউ হাজিরা দিয়েছেন, কেউ এড়িয়েও গিয়েছেন । অন্যদিকে বিজেপির পালটা দাবি, ইডি সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে কাজ করছে এবং আইনের পথে তদন্ত চালাচ্ছে । এর সঙ্গে কোনও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের সম্পর্ক নেই বলেই দাবি তাদের । সব মিলিয়ে, ভোটের আবহে কলকাতায় ইডি-র এই তৎপরতা নতুন করে উত্তাপ বৃদ্ধি করল রাজনৈতিক মহলে । তদন্ত কোন দিকে মোড় নেয়, সেদিকেই এখন নজর সকলের ৷