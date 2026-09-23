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আর্থিক তছরূপের অভিযোগ, বালিগঞ্জ-নিউ আলিপুরে ইডির তল্লাশি

ED Raids on Financial Irregularities: বিদেশি মুদ্রা লেনদেনের আড়ালে আর্থিক তছরূপের অভিযোগ ৷ বুধবার সকাল থেকে শহরের বিভিন্ন অভিযানে নেমেছে ইডি ৷

ED RAIDS KOLKATA
প্রতীকী ছবি (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 23, 2026 at 1:12 PM IST

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কলকাতা, 23 সেপ্টেম্বর: শহরে ফের সক্রিয় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। আর্থিক তছরূপের অভিযোগের তদন্তে বুধবার সকাল থেকেই কলকাতার বালিগঞ্জ ও নিউ আলিপুরের একাধিক জায়গায় একযোগে তল্লাশি অভিযান শুরু করে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা। দুই ব্যবসায়ীর বাড়ি ও অফিসে এই তল্লাশি চলছে বলে জানা গিয়েছে।

তদন্তকারীদের নজরে রয়েছে বিদেশি মুদ্রা বিনিময় সংক্রান্ত ব্যবসা। অভিযোগ, বিদেশি মুদ্রা লেনদেনের ব্যবসার আড়ালে বড় অঙ্কের আর্থিক অনিয়ম এবং বেআইনি অর্থের লেনদেন হয়ে থাকতে পারে। সেই সূত্র ধরেই সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীদের আর্থিক লেনদেন, ব্যবসায়িক নথি এবং বিভিন্ন আর্থিক নথিপত্র খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

বুধবার সকালেই বালিগঞ্জ ও নিউ আলিপুরের নির্দিষ্ট কয়েকটি জায়গায় পৌঁছে যান ইডির আধিকারিকেরা। তল্লাশি চলাকালীন সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান এবং বাড়িতে থাকা নথি, বিভিন্ন লেনদেনের হিসাব এবং আর্থিক নথিপত্র খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তদন্তকারীরা মূলত বিদেশি মুদ্রা বিনিময়ের ব্যবসার মাধ্যমে কোনও বেআইনি অর্থের লেনদেন হয়েছিল কি না, হয়ে থাকলে সেই অর্থের উৎস এবং গন্তব্য কী ছিল, তা জানার চেষ্টা করছেন।
বিদেশি মুদ্রা বিনিময়ের মতো ব্যবসায় বিপুল অঙ্কের টাকা লেনদেন হয়ে থাকে।

ফলে সংশ্লিষ্ট ব্যবসার আর্থিক লেনদেনের সঙ্গে ঘোষিত ব্যবসার পরিমাণের কোনও অসঙ্গতি রয়েছে কি না, সেসবও তদন্তের অন্যতম বিষয় বলে মনে করা হচ্ছে। পাশাপাশি, কোনও ব্যক্তি বা সংস্থার মাধ্যমে অর্থ ঘুরিয়ে অন্যত্র বিনিয়োগ করা হয়েছিল কি না, সেই বিষয়টিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
ইডির এই অভিযান এমন এক সময়ে হল, যখন সম্প্রতি কলকাতা ও শহর সংলগ্ন একাধিক এলাকায় আর্থিক তছরূপ সংক্রান্ত মামলায় ধারাবাহিক তল্লাশি চালিয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাটি।

কয়েকদিন আগেই কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকায় অন্তত 6টি জায়গায় একযোগে তল্লাশি অভিযান চালানো হয়েছিল। নারকেলডাঙা, নেতাজিনগর, রবীন্দ্র সরোবর-সহ একাধিক এলাকায় ওই অভিযান চালানো হয়। বিভিন্ন ঠিকানায় একসঙ্গে ইডির একাধিক দল পৌঁছে তল্লাশি চালিয়েছিল। সেই অভিযানের একটি গুরুত্বপূর্ণ সূত্র ছিল নারকেলডাঙার ব্যবসায়ী আব্দুর জব্বর মোল্লার বাড়ি। তদন্তকারীদের নজরে থাকা ওই ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে চিটফান্ডের মাধ্যমে বাজার থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ সংগ্রহের ক্ষেত্রে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে ভূমিকা থাকার অভিযোগ উঠেছিল।

অভিযোগ ছিল, ওই পথে সংগৃহীত অর্থের একটি অংশ পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন ব্যবসায় এবং রিয়েল এস্টেট বা নির্মাণ সংক্রান্ত ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করা হয়ে থাকতে পারে। তদন্তকারীদের সন্দেহ ছিল, চিটফান্ডের মাধ্যমে সংগৃহীত অর্থের প্রকৃত উৎস আড়াল করে বিভিন্ন ব্যবসায়িক লেনদেনের মাধ্যমে সেই টাকা ঘোরানো হয়েছিল কি না। সেই আর্থিক লেনদেনের সূত্র এবং সংশ্লিষ্ট নথির খোঁজেই আগের অভিযানে তল্লাশি চালানো হয়েছিল বলে জানা যায়।

এবার বিদেশি মুদ্রা বিনিময় সংক্রান্ত ব্যবসাকে কেন্দ্র করে বালিগঞ্জ ও নিউ আলিপুরে ইডির অভিযানকে ঘিরে নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে শহরের আর্থিক লেনদেন নিয়ে। বিদেশি মুদ্রা লেনদেনের ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত অর্থের উৎস, বিভিন্ন অ্যাকাউন্টে লেনদেন এবং ব্যবসার নথিতে ঘোষিত হিসাবের সঙ্গে বাস্তব আর্থিক লেনদেনের কোনও পার্থক্য রয়েছে কি না, তদন্তে সেই বিষয়গুলিই গুরুত্ব পাচ্ছে বলে জানা গিয়েছে।

তল্লাশি শেষে তদন্তকারীদের হাতে কী ধরনের নথি বা তথ্য আসে, তার উপরই পরবর্তী পদক্ষেপ নির্ভর করবে। আপাতত বালিগঞ্জ ও নিউ আলিপুরের একাধিক ঠিকানায় ইডির তল্লাশি ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

TAGGED:

ইডির তল্লাশি
আর্থিক তছরূপের অভিযোগ
MONEY LAUNDERING CASE
ED SEARCHES IN KOLKATA
ED RAIDS KOLKATA

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