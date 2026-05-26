শান্তনু সিনহা বিশ্বাসের কান্দির বাড়িতে ফের ইডি হানা, জল তুলে ফেলা হতে পারে পুকুরের

শান্তনু সিনহা বিশাসের মোট জমির পরিমাণের পাশাপাশি আর কোথায় কোথায় তাঁর নামে সম্পত্তি রয়েছে সেই হদিস পেতেই আজ হাজির ইডি'র দল।

Shantanu Sinha Biswas ED custody
শান্তনু সিনহার বাড়িতে ফের ইডি হানা (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 26, 2026 at 8:09 PM IST

কান্দি, 26 মে: ইডি হেফাজতে থাকা শান্তনু সিনহা বিশ্বাসের কান্দির বাড়িতে ফের ইডি অভিযান ৷ মঙ্গলবার বেলা 11টা নাগাদ ইডি'র একটি দল কলকাতা পুলিশের অপসারিত ডিসি শান্তনু সিনহা বিশ্বাসের কান্দির বাড়িতে এসে হাজির হয় ৷ বিশাল সংখ্যক কেন্দ্র বাহিনী ঘিরে ফেলে বাড়িটি ৷ পাঁচ সদস্যের ইডি'র প্রতিনিধি দল ভিতরে ঢুকে তল্লাশি অভিযান ও তদন্ত শুরু করে ৷

শান্তনু সিনহা বিশাসের মোট জমির পরিমাণের পাশাপাশি আর কোথায় কোথায় তাঁর নামে সম্পত্তি রয়েছে সেই হদিস পেতেই আজ হাজির ইডি'র দল। ইডি সূত্রে খবর, তদন্তে সাহায্যের জন্য শান্তনু সিনহা বিশ্বাসের বোন গৌরি সিনহা বিশ্বাসকে ডাকা হতে পারে ৷ কারণ প্রাসাদোপম বাড়িতেই কিছুদিন আগে পর্যন্ত থাকতেন গৌরি সিনহা বিশ্বাস । যিনি কান্দির তৃণমূল পরিচালিত পুরবোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যান ৷

শান্তনুর কান্দির বাড়িতে ফের ইডি অভিযান (ইটিভি ভারত)

প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ঘনিষ্ঠ' কলকাতা পুলিশের অপসারিত ডিসি শান্তনু সিনহা বিশ্বাসকে কয়েকদিন আগেই তোলাবাজি আয়বহির্ভুত সম্পত্তির অভিযোগে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিপার্টমেন্ট নিজেদের হেফাজতে নিয়েছে ৷ একই ঘটনায় জড়িত সোনা পাপ্পু-সহ আরও একজন ইডি হেফাজতে রয়েছে ৷ কেন্দ্রীয় এজেন্সির দাবি, বড় এক চক্রের এক তোলাবাজি। হুমকি দিয়ে কম দামে সম্পত্তি কেনাবেচা এবং প্রোমোটারির কাজ করত ৷

কালীঘাট থানার দায়িত্বে থাকার সময় থেকেই শান্তনু সিনহা বিশ্বাস মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুনজরে চলে আসেন। পরে তাঁকে কলকাতা পুলিশের ডিসি পদে বসায় রাজ্য সরকার। মোটা টাকার বিনিময়ে পুলিশের বদলি করানোর অভিযোগও রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে ৷ শান্তনু সিনহা বিশ্বাসের আদি বাড়ি কান্দি পুরসভার 8 নম্বর ওয়ার্ডের বিশ্বাস পাড়ায় ৷ প্রায় 15 বিঘা জায়গার উপর প্রাসাদোপম বাড়ি-সহ রয়েছে পুকুর, বাগান ৷ তৈরি করা হচ্ছিল একটি বিশাল মন্দির ৷

শান্তনু সিনহা বিশ্বাসের কান্দির প্রাসাদোপম বাড়ি (ইটিভি ভারত)

গত 22 মে এই বাড়িতেই ইডি প্রথম হানা দেয়। সেদিন কামদি-সহ রাজ্যের সাত জায়গায় একসঙ্গে একই কেসের অদন্তে অভিযান চালায় এই কেন্দ্র এজেন্সি ৷ কান্দি থানায় গিয়ে এবং স্থানীয় এক নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিকে সাক্ষ্য রেখে ইডি শান্তনু সিনহা বিশ্বাসের বাড়ির মূল ফটক ভেঙে ভিতরে ঢোকে ৷ বাড়ির প্রতিটি ঘরের দরজা ভেঙে তদন্ত করে। কান্দির ভূমি সংস্কার আধিকারিককে ডেকে জমির নথিপত্র যাচাই করে ইডি ৷ পুরো বাড়িটি 16টি সিসিটিভি ক্যামেরার আওতায় রয়েছে তা ইডি'র নজর এড়ায়নি ৷

শুধু বাড়ি চারপাশেই নয়, পুকুরের চারপাশ ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরায় মোড়া। হাইস্পিড ইন্টারনেটের মাধ্যমে কলকাতায় বসেই বাড়িটির উপর নজর রাখতেন ওই পুলিশ কর্তা ৷ পুকুরটির উপর বিশেষ নজর রয়েছে ইডি'র ৷ প্রায় শতবর্ষ পুরাতন বাড়িটিতে গত চার বছর ধরে সংস্কারের কাজ চলছে ৷

গ্রানাইট পাথর দিয়ে মোড়া বাড়িটি সংস্কারে বিপুল পরিমাণ টাকা খরচা করা হয়েছে বলে ইডি'র দাবি ৷ এই টাকার উৎস কি ? পাশাপাশি বাড়ি এবং পুকুরে সোনার হদিশ মিলতে পারে বলেই ইডি'র স্ক্যানারে ধরা পড়েছে ৷ গত 22 মে, প্রথমবার শান্তনু সিনহা বিশ্বাসের কান্দির বাড়িতে ইডি'র অভিযানে ঘটনার নয়া মোড় নিয়ে চলেছে বলেই দাবি ওয়াকিবহাল মহলের। তবে এবার ইডি সঠিক কোন তথ্য সংগ্রহে দ্বিতীয়বার হানা দিল ? পুকুরের জলে কি সোনা লুকানো রয়েছে ? যার জন্যই কি পুকুরে পাড়ে সিসিটিভি একাধিক নজর রয়েছে ? উঠে আসছে এমন প্রচুর প্রশ্ন।

এই পুকুরেই থাকতে পারে সোনা (ইটিভি ভারত)

গত বছর 25 অগস্ট, বড়ঞা প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহার আন্দির বাড়িতে ইডি হানার সময় বিধায়ক নিজের দু'টি মোবাইল বাড়ির পাশের পুকুরে ছুড়ে ফেলে দিয়েছিলেন। পরে ইডি ওই পুকুরের জল ছেঁচে দু'টি মোবাইল উদ্ধার করেছিল ৷ যা থেকে প্রচুর তথ্য মিলেছে ৷ জীবনের বাড়িতে দ্বিতীয়বার হানার সময় একইভাবে মোবাইল পুকুরে ফেলার চেষ্টা করেন ৷ তবে সেবার মোবাইল একটি নিকশি নালায় পড়ে। কান্দির শান্তনু সিনহা বিশ্বাসের বাড়ির পুকুরের দিকেও ইডি নজর ৷ পুকুরের চারপশে 7টি সিসি ক্যামেরা থাকায় আরও সংশয় বেড়েছে ইডি আধিকারিকদের।

