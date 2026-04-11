পার্থর নাকতলার বাড়িতে ফের ইডি'র হানা, নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় জিজ্ঞাসাবাদ প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীকে
নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় নিউটাউনে প্রসন্ন রায়ের বাড়িতেও আলাদাভাবে তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছেন ইডির গোয়েন্দারা ।
Published : April 11, 2026 at 11:46 AM IST
কলকাতা, 11 এপ্রিল: বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে নিয়োগ দুর্নীতি মামলার তদন্তে আবারও তৎপর এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট । এই মামলায় রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের দক্ষিণ কলকাতার নাকতলার বাসভবনে আচমকাই হানা দিল ইডি । এছাড়াও নিউটাউনে প্রসন্ন রায়ের বাড়িতেও আলাদাভাবে তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার গোয়েন্দারা ।
কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে খবর, শনিবার সকালেই কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার একাধিক আধিকারিক বিশাল কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়ে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের নাকতলার বাড়িতে পৌঁছন । নিরাপত্তার স্বার্থে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা বাড়ির ভিতর ও বাইরে কড়া নজরদারি শুরু করেন । এরপর বাড়িতে উপস্থিত এক ব্যক্তির সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ ধরে কথা বলেন তদন্তকারীরা । পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের অবস্থান সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয় তাঁর কাছ থেকে । পরবর্তী সময়ে ইডির আধিকারিকরা সরাসরি বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করেন ৷ প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীকে সেখানেই হাজির ছিলেন ৷ কয়েকটি বিষয় নিয়ে পার্থকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে শুরু করেন ইডির আধিকারিকরা । শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত সেই জিজ্ঞাসাবাদ চলছে ।
এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, প্রায় চার বছর আগে এই নাকতলার বাড়ি থেকেই গ্রেফতার করা হয়েছিল পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে । 2022 সালের 22 জুলাই ইডি আধিকারিকরা পার্থ চট্টোপাধ্যয়ের বাড়িতে এসেছিলেন । প্রায় 24 ঘণ্টা তল্লাশি অভিযানের পর 23 জুলাই তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছিল ৷ নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় দীর্ঘদিন সংশোধনাগারে বন্দি থাকার পর সম্প্রতি তিনি জামিনে মুক্তি পান ।
তদন্তকারীদের সূত্রে খবর, এবার পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় তদন্ত করতেই তল্লাশি অভিযান শুরু হয়েছে । নিয়োগ দুর্নীতি সংক্রান্ত একাধিক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও নথি নিয়ে নতুন করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীকে । ইতিমধ্যেই খবর পাওয়া যাচ্ছে যে, পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ি থেকে বেশ কয়েকটি কম্পিউটার এবং প্রিন্টার উদ্ধার হয়েছে ।
ইডি সূত্রে জানা গিয়েছে, নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় যে টাকা উদ্ধার হয়েছিল, সেই টাকা পার্থ চট্টোপাধ্যায়-সহ একাধিক ঘনিষ্ঠদের অ্যাকাউন্টে যেত বলে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকদের সন্দেহ । পাশাপাশি দুর্নীতির যে কোটি কোটি টাকা উঠেছিল সেই টাকা একাধিক সেল কোম্পানি খুলে সেখানে বিনিয়োগ করা হয়েছিল এবং সেখানে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকাও ছিল বলে মনে করছেন ইডির তদন্তকারী আধিকারিকরা ।
এদিকে যে বাড়ি থেকে পার্থ গ্রেফতার হয়েছিলেন শনিবার সেখানে ফের কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার উপস্থিতি নতুন করে রাজনৈতিক মহলে জল্পনা বাড়িয়েছে । ভোটের আগে এই তৎপরতা রাজ্য রাজনীতিতে আরও উত্তাপ বাড়াবে বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক মহলের একটা বড় অংশ । তবে এই রাজ্যে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় যে শুধু পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের গ্রেফতার হয়েছিলেন তেমনটা নয়, বরং সরকারি আধিকারিক বেশ কয়েকজনকেও গ্রেফতার করা হয়েছিল । সন্দেহের তালিকায় ছিলেন আরও অনেকে ৷