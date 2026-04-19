ভোটের মুখে এবার ইডির হানা কলকাতা পুলিশের ডিসি-র ফ্ল্যাটে, তিনি ছিলেন কালীঘাটের ওসি
রবিবার ভোর থেকেই ইডির আধিকারিকরা শান্তনু সিনহা বিশ্বাসের ফ্ল্যাটে তল্লাশি অভিযান শুরু করেছেন । কালীঘাট থানার দায়িত্বে ছিলেন তিনি ৷
Published : April 19, 2026 at 10:28 AM IST
কলকাতা, 19 এপ্রিল: ভোটের আবহে আবারও শহরে সক্রিয় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা । রবিবার ভোরে দক্ষিণ কলকাতার বালিগঞ্জের ফার্ন রোডে কলকাতা পুলিশের এক ডেপুটি পুলিশ কমিশনারের ফ্ল্যাটে হানা দেয় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট । ওই পুলিশকর্তার নাম শান্তনু সিনহা বিশ্বাস ৷ তাঁর বাসভবনে এদিন সকাল 6টারও আগে পৌঁছে যায় ইডির তদন্তকারী দল ।
কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে খবর, এদিন ভোর থেকেই ইডির একাধিক আধিকারিক শান্তনু সিনহা বিশ্বাসের ফ্ল্যাটে তল্লাশি অভিযান শুরু করেন । সঙ্গে ছিল কেন্দ্রীয় বাহিনীর নিরাপত্তাও । দীর্ঘক্ষণ ধরে চলছে তল্লাশি ৷ এই তল্লাশিতে গুরুত্বপূর্ণ নথি খতিয়ে দেখার পাশাপাশি ইলেকট্রনিক ডিভাইসও পরীক্ষা করা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে ।
উল্লেখ্য, শান্তনু সিনহা বিশ্বাস দীর্ঘদিন কলকাতা পুলিশের কালীঘাট থানার ওসি ছিলেন । বর্তমানে তিনি কলকাতা পুলিশের ডেপুটি পুলিশ কমিশনার পদে কর্মরত । দায়িত্বে থাকাকালীন তাঁর কাজকর্ম নিয়েও বিভিন্ন সময়ে প্রশ্ন উঠেছিল বলে সূত্রের দাবি । ইডি সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, একটি নির্দিষ্ট আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত তদন্তের সূত্র ধরেই এদিন শান্তনু সিনহা বিশ্বাসের ফ্ল্যাটে এই অভিযান । যদিও তদন্তের স্বার্থে এখনও বিস্তারিত কিছু জানাতে নারাজ কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা । তবে এটাই প্রথম নয়, এর আগেও একই মামলায় শান্তনু সিনহা বিশ্বাসকে ইডির তরফে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে ।
যদিও রবিবার ইডির অভিযানের ঘটনার জেরে পুলিশ মহলে শোরগোল পড়ে গিয়েছে । ভোটের মুখে এমন হাই-প্রোফাইল আধিকারিকের বাড়িতে কেন্দ্রীয় সংস্থার হানা রাজনৈতিক মহলেও নতুন করে জল্পনা উসকে দিয়েছে । শাসক-বিরোধী তরজাও ইতিমধ্যেই তুঙ্গে উঠতে শুরু করেছে । তদন্ত কতদূর এগোয় এবং এই অভিযানের পরবর্তী পদক্ষেপ কী হয়, এখন সেদিকেই নজর রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলের ।