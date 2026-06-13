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রাত থেকে সকাল, মদন মিত্রের ফ্ল্যাট-সহ 8 জায়গায় ইডি তল্লাশি

রাত প্রায় দু'টো ৷ আর সেই থেকে শনিবার সকাল 9টা পার ৷ মদন মিত্রের জোকার ফ্ল্যাটে ও ভবানীপুরের বাড়ি-সহ একাধিক জায়গায় হানা দিয়েছে ইডি ৷

MADAN MITRA
মদন মিত্র (ফাইল ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 13, 2026 at 10:16 AM IST

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কলকাতা, 13 জুন: কামারহাটির তৃণমূল বিধায়ক মদন মিত্রের ফ্ল্যাট, বাড়ি-সহ আট জায়গায় হানা ইডি'র ৷ শুক্রবার মাধরাত থেকে শনিবার সকাল 9টা অর্থাৎ 6 ঘণ্টা ধরে চলছে টানা তল্লাশি ৷ পুরনিয়োগ দুর্নীতি মামলায় মদন মিত্রর ঠিকানায় গতকাল হানা দেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী আধিকারিকরা ৷

ইডি'র কর্মকর্তাদের জানিয়েছেন, পুরনিয়োগ সংক্রান্ত দুর্নীতি মামলায় এদিন আর্থিক তছরূপের অভিযোগে বিধায়ক মদন মিত্রের বিভিন্ন ঠিকানায় তল্লাশি চলছে ৷ কামারহাটি পুরসভা-সহ বিভিন্ন পদে অযোগ্য প্রার্থীদের নিয়োগের বিনিময়ে 'মিডিলম্যানে'র মাধ্যমে নগদ অর্থ ও সোনা হিসেবে ঘুষ নিয়েছিলেন মদন মিত্র। তাঁদের দাবি, এমন 125টি বেআইনি নিয়োগের সঙ্গে মদন মিত্রের 'যোগসূত্র' রয়েছে ৷ তাঁরা আরও জানান, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্ত্রিসভার প্রাক্তন সদস্য মদন মিত্রের সঙ্গে যুক্ত একাধিক জায়গায় এদিন তল্লাশি চালানো হচ্ছে ৷

সূত্রের খবর, মদন মিত্রের ফ্ল্যাটের কেয়ারটেকারকে জিজ্ঞাসাবাদ করছেন তদন্তকারী অফিসাররা ৷ পাশাপাশি, ভবানীপুরে মদন মিত্রের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে বেশকিছু খতিয়ে দেখছেন ইডি আধিকারিকরা ৷ শুধু মদন মিত্রের ঠিকানাই নয়, তদন্তের স্বার্থে বেলেঘাটা, সন্তোষপুরের একটি ক্লাব এবং বেহালার একটি ঠিকানাতেও তল্লাশি চালানো হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। তদন্তকারীরা বিভিন্ন নথি, আর্থিক লেনদেনের তথ্য এবং নিয়োগ সংক্রান্ত নথিপত্র খতিয়ে দেখছেন ৷

ইডি সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, কলকাতা ও তার আশপাশে মোট 8টি স্থানে তল্লাশি শুরু হয় ৷ এর মধ্যে রয়েছে মদন মিত্রের ভবানীপুর, কালীঘাট, জোকা এবং দক্ষিণেশ্বরের বাড়ি ও ফ্ল্যাট ৷ কেন্দ্রীয় বাহিনীর নিরাপত্তায় ইডি আধিকারিকরা সংশ্লিষ্ট জায়গাগুলিতে নথি ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহের কাজ শুরু করেন ৷ জানা গিয়েছে, বর্তমানে মদন মিত্র পরিবারের সঙ্গে ভবানীপুরের একটি ফ্ল্যাটে ছিলেন। সকাল প্রায় 6টা নাগাদ সেখানে পৌঁছন ইডি আধিকারিকরা। এরপর দীর্ঘ সময় ধরে চলে তল্লাশি ও জিজ্ঞাসাবাদ। আবাসনের চারপাশে মোতায়েন করা হয় কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের, ফলে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

তদন্তকারী সংস্থার দাবি, এই অভিযানের সূত্র মিলেছে অয়ন শীল নামে এক ব্যক্তির কাছ থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে। 2023 সালের 20 মার্চ পুরনিয়োগ দুর্নীতি মামলায় গ্রেফতার হন অয়ন শীল। অভিযোগ, তাঁর সংস্থার মাধ্যমে রাজ্যের একাধিক পুরসভায় নিয়োগ প্রক্রিয়া পরিচালিত হত। ওই সংস্থার বিরুদ্ধে ওএমআর শিট প্রস্তুত, পরীক্ষার আয়োজন এবং ইন্টারভিউ প্রক্রিয়ায় অনিয়মের অভিযোগ ওঠে। তদন্তে উঠে আসে, রাজ্যের অন্তত সাতটি পুরসভায় গ্রুপ-ডি কর্মী, টাইপিস্ট এবং অন্যান্য নিম্নপদে নিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছে ৷ অভিযোগ, চাকরি পাইয়ে দেওয়ার নামে কোটি কোটি টাকার লেনদেন হয়েছে ৷ এই সাতটি পুরসভার মধ্যে কামারহাটি পুরসভাও রয়েছে ৷

পুরনিয়োগ দুর্নীতি মামলায় তদন্তের জাল আরও বিস্তৃত হচ্ছে বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহলের একাংশ। তবে এ বিষয়ে মদন মিত্র বা তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে এখনও পর্যন্ত কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

TAGGED:

মদন মিত্র
ইডির হানা
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ED RAIDS MADAN MITRA HOUSE

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