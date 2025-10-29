পুর-নিয়োগ দুর্নীতিতে তারাতলা-লেকটাউনে ইডি'র হানা, উদ্ধার কয়েক কোটির নগদ

পুর-নিয়োগ দুর্নীতিতে তারাতলা-লেকটাউনে ইডি'র হানা, উদ্ধার কয়েক কোটির নগদ
ওই ব্যবসায়ীর বাড়ি থেকে বেশকিছু নথিপত্র ও ইলেকট্রনিক ডিভাইসও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ৷
Published : October 29, 2025 at 1:14 PM IST|
Updated : October 29, 2025 at 3:04 PM IST
কলকাতা, 29 অক্টোবর: পুর-নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় মঙ্গলবারের পর বুধবারও সকাল থেকেই শহরের বিভিন্ন প্রান্তে তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট । এর মধ্যে তারাতলায় একটি বেসরকারি সংস্থায় সকাল থেকে তল্লাশি অভিযান চালিয়ে এখনও পর্যন্ত প্রায় দেড় কোটি টাকার বেশি নগদ উদ্ধার করা হয়েছে । টাকা গোনার জন্য সেখানে টাকা গোনার মেশিন আনা হয়েছে ।
দক্ষিণ কলকাতার তারাতালার পাশাপাশি উত্তর চব্বিশ পরগনার লেকটাউনেও সকাল থেকেই তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছে ইডি । জানা গিয়েছে, লেকটাউনের একটি বেসরকারি সংস্থায় আজ সকাল থেকে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার গোয়েন্দাদের একটি দল অভিযান শুরু করে । ইডি সূত্রে খবর, বিবেক ঝুনঝুনওয়ালা নামে এক ব্যক্তির ব্যাংক অ্যাকাউন্টে একাধিক সময়ে কোটি কোটি টাকার লেনদেন হয়েছে ।
কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার গোয়েন্দাদের দাবি, এই কোটি কোটি টাকা পুর-নিয়োগ দুর্নীতি মামলার সঙ্গে যুক্ত । এই প্রকারের একাধিক সংস্থায় পুর-নিয়োগ দুর্নীতির টাকা গিয়ে পৌঁছেছিল ৷ এই তথ্য অয়ন শীলকে জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে জানতে পেরেছিলেন তদন্তকারীরা । এর আগেও বেশ কয়েকবার বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি অভিযান চালিয়েছেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার গোয়েন্দারা ।
আজ সকালে লেকটাউনে বিবেক ঝুনঝুনওয়ালার অফিসে তল্লাশি চালিয়ে প্রচুর আলমারির হদিশ পান তদন্তকারীরা । সেই আলমারি খোলা হলে বেরিয়ে আসে একাধিক সোনার গয়না ও নগদ কোটি কোটি টাকা । ফলে তারাতলার পাশাপাশি লেকটাউনেও টাকা গোনার মেশিন আনা হয়েছে । শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত, তারাতলা এবং লেকটাউনে পুর-নিয়োগ দুর্নীতি মামলার তদন্ত অভিযান চালাচ্ছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার গোয়েন্দারা । দুটি জায়গাতেই টাকা গোনার মেশিনে টাকা গোনা হচ্ছে ।
লেকটাউনের ওই বেসরকারি সংস্থায় নগদের পাশাপাশি কোটি টাকা মূল্যের সোনা উদ্ধার হয়েছে এবং একাধিক বিদেশি অভিজাত গাড়ির সন্ধান পেয়েছেন তদন্তকারীরা । ইডি তদন্তকারীদের অনুমান, রাজ্যে পুর-নিয়োগ দুর্নীতি হয়েছিল ৷ এই দুর্নীতির কোটি কোটি টাকা সাদা টাকায় রূপান্তরিত করার জন্য এই সকল সংস্থাকে বেছে নেওয়া হয়েছিল । ফলে এবার এই দুর্নীতির টাকায় কারা কারা লাভবান হয়েছিলেন এবং কোন কোন প্রভাবশালীর ব্যাংক অ্যাকাউন্টে এই টাকা গিয়ে পৌঁছেছিল এবং এই কোটি কোটি টাকা কোন কোন খাতে ব্যবহার হয়েছিল, সেই সমস্ত খুঁটিনাটি তথ্য জানার জন্য ম্যারাথন তল্লাশিতে নেমেছে ইডি ।
প্রসঙ্গত, পুর-নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ইতিমধ্যেই রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী-সহ একাধিক সরকারি আধিকারিকের বিরুদ্ধে তদন্ত চালাচ্ছে ইডি । বুধবারের এই অভিযান সেই তদন্তেরই অগ্রগতি বলে মনে করা হচ্ছে । তদন্তকারীদের দাবি, উদ্ধার হওয়া বিপুল অর্থের উৎস ও এর পেছনের সংযোগ উদ্ঘাটন করতেই এখন মূলত মনোনিবেশ করেছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট ।
পুর-নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় মঙ্গলবারও ভোরবেলা থেকেই বেলেঘাটা-সহ কলকাতার বিভিন্ন প্রান্তে একযোগে তল্লাশি অভিযান চালায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা । বেলেঘাটার 75 নম্বর হেমচন্দ্র নস্কর রোডের একটি বাড়িতে সকাল থেকেই শুরু হয় তল্লাশি । কেন্দ্রীয় বাহিনীর নিরাপত্তায় 6 জন ইডি আধিকারিক তল্লাশি চালায় । ইডি সূত্রে খবর, ওই বাড়িটি দুই ভাই বিশ্বজিৎ চৌধুরী এবং রণজিৎ চৌধুরীর । বিশ্বজিৎ দীর্ঘদিন ধরে কাপড়ের ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ৷ অন্যদিকে, রিয়েল এস্টেট ও নির্মাণ সংস্থার ব্যবসা করেন রণজিৎ । তবে, পুর-নিয়োগ দুর্নীতির সঙ্গে এই দুই ভাইয়ের কীভাবে যোগ রয়েছে, সেই বিষয়ে কোনও তথ্য দেওয়া হয়নি ইডির তরফে ৷