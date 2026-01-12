I-PAC তল্লাশি: লাউডন স্ট্রিটে জৈনের আবাসনের রেজিস্টার বাজেয়াপ্ত কলকাতা পুলিশের
আইপ্যাক কর্ণাধার প্রতীক জৈনের হাউসিংয়ের রেজিস্টার বাজেয়াপ্ত করল পুলিশ ৷ আইপ্যাক সংক্রান্ত ঘটনায় রাজ্য পুলিশের তরফেও বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।
Published : January 12, 2026 at 11:44 AM IST
কলকাতা, 12 জানুয়ারি: আইপ্যাক-কাণ্ডে তদন্তের গতি বাড়াতে সক্রিয় কলকাতা পুলিশ । কেন্দ্রীয় সংস্থার তল্লাশি ও রাজনৈতিক চাপানউতোরের মধ্যেই নিজেদের তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যেতে একের পর এক পদক্ষেপ করছে লালবাজার । সেই প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবেই আইপ্যাকের কর্ণধার প্রতীক জৈনের লাউডন স্ট্রিটের বাড়ি যে আবাসনে রয়েছে, সেখানকার আবাসিক রেজিস্টার বাজেয়াপ্ত করল কলকাতা পুলিশ ।
পুলিশ সূত্রের খবর, সংশ্লিষ্ট আবাসনে কারা যাতায়াত করতেন, কোন সময়ে কে এসেছেন বা বেরিয়েছেন, এই সমস্ত তথ্য যাচাই করতেই রেজিস্টারটি সংগ্রহ করা হয়েছে । তদন্তকারীদের অনুমান, এই নথি থেকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সূত্র মিলতে পারে, যা পুরো ঘটনার টাইমলাইন তৈরিতে সাহায্য করবে ।
এর আগেই কলকাতা পুলিশের পক্ষ থেকে ওই আবাসনের কর্তৃপক্ষকে নোটিশ পাঠানো হয় । নোটিশে তদন্তের স্বার্থে প্রয়োজনীয় নথি ও তথ্য সহযোগিতার কথা উল্লেখ করা হয় । তারপরেই আবাসনের রেজিস্টার বাজেয়াপ্ত করা হয় বলে জানা গিয়েছে ।
পুলিশ আধিকারিকদের একাংশের দাবি, আইপ্যাক সংক্রান্ত ঘটনায় শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় সংস্থার তদন্তের দিকে তাকিয়ে না থেকে রাজ্য পুলিশের তরফেও সমান্তরালভাবে বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে । প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হতে পারে বলেও ইঙ্গিত মিলেছে ।
উল্লেখ্য, আইপ্যাকের কর্ণধার প্রতীক জৈনের বাড়ি ও দফতরে ইডির তল্লাশি অভিযানকে কেন্দ্র করে রাজ্য-রাজনীতিতে তীব্র বিতর্ক তৈরি হয়েছে । সেই আবহেই কলকাতা পুলিশের এই তৎপরতা নতুন মাত্রা যোগ করল বলে মনে করছেন রাজনৈতিক মহলের একাংশ । তদন্ত কোন দিকে এগোয় এবং রেজিস্টার থেকে কী তথ্য উঠে আসে, সেদিকেই এখন নজর প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক মহলের ।
ঘটনার সূত্রপাত গত বৃহস্পতিবার । কয়লা পাচার মামলার তদন্তে ওইদিন ভোরে আনুমানিক 5টা নাগাদ প্রতীক জৈনের লাউডন স্ট্রিটের বাড়িতে পৌঁছন ইডির আধিকারিকরা । একই দিনে সেক্টর ফাইভের I-PAC অফিসেও তল্লাশি চালানো হয় । সকাল 11টা নাগাদ এই তল্লাশি অভিযানের খবর শেক্সপিয়ার সরণি থানায় পৌঁছয় । এরপরই পরিস্থিতি দ্রুত বদলে যায় ।
বেলা বাড়তেই প্রতীক জৈনের বাড়িতে পৌঁছে যান খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তিনি সেখান থেকে সবুজ ফাইলে করে বেশ কিছু নথি বের করে নিয়ে আসেন ৷ যা ঘিরে রাজনৈতিক উত্তেজনা আরও তীব্র হয় । ঘটনার পর থেকেই প্রশ্ন উঠছে, ঘরের ভিতরে আসলে কী হয়েছিল ? কীভাবে এবং কোন প্রক্রিয়ায় নথি বা সামগ্রী বাইরে বের করা হয় ? এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেই এবার প্রতীক জৈনের বাড়ির CCTV ফুটেজ খতিয়ে দেখছে কলকাতা পুলিশ ।
মুখ্যমন্ত্রীর দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতেই পুলিশের একটি দল বাড়ি থেকে সমস্ত CCTV ক্যামেরার ফুটেজ ও সংশ্লিষ্ট DVR বাজেয়াপ্ত করেছে বলে জানা গিয়েছে । এরপর এই ঘটনার জল গড়িয়েছে দেশের শীর্ষ আদালতে ৷ ইডি বনাম আই প্যাক মামলায় সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট ।