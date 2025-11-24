কয়লা পাচার-কাণ্ডে ইডির ম্যারথন অভিযানে উদ্ধার কয়েক কোটির গয়না, নগদ, সম্পত্তির শতাধিক নথি

কয়লা পাচার-কাণ্ডে ইডির ম্যারথন অভিযানে উদ্ধার কয়েক কোটির গয়না, নগদ, সম্পত্তির শতাধিক নথি
গত সোমবার থেকে চলছে ম্যারাথন অভিযান৷ অন্তত 20টি জায়গায় হচ্ছে তল্লাশি৷
Published : November 24, 2025 at 9:22 PM IST
কলকাতা, 24 নভেম্বর: কয়লা পাচার ও বেআইনি খনন চক্রের বিরুদ্ধে গত সোমবার সকাল থেকে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় ম্যারাথন তল্লাশি চালায় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট৷ সব মিলিয়ে প্রায় 20টি জায়গায় তল্লাশি চালানো হয়৷ সেই তল্লাশিতে ইডি-র হাতে এসেছে কয়েক কোটি টাকার সোনার গয়না ও কয়েক কোটি টাকা নগদ এবং শতাধিক সম্পত্তির দলিল৷
কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকদের দাবি, এর থেকে স্পষ্ট হচ্ছে যে কয়লা পাচার ও বেআইনি কয়লা খনন চক্রের সঙ্গে জড়িত এভাবে কয়েক কোটি টাকা রোজগার করেছে৷ তাছাড়া বিভিন্ন উপায়ে কালো টাকা সাদাও করেছে৷ কীভাবে এই কাজ হয়েছে? আরও কারা কারা এর সঙ্গে জড়িত? উদ্ধার হওয়া সম্পত্তির দলিলগুলি কাদের? এই প্রশ্নের উত্তরগুলিই আপাতত খুঁজছেন তদন্তকারীরা৷
উল্লেখ্য, গত সোমবার সকাল থেকে পশ্চিমবঙ্গের 20টি জায়গা তল্লাশি অভিযান শুরু করে ইডি৷ কয়লা পাচার ও বেআইনি কয়লা খনন চক্রের হদিশ পেতেই এই অভিযান হয়৷ কলকাতার বিভিন্ন জায়গা, বিধাননগরের একে ব্লক, সিজে ব্লক ও সিএফ ব্লক, পশ্চিম বর্ধমানের রানিগঞ্জ এবং হাওড়ার ডোমজুড়ে তল্লাশি অভিযান হয়৷ এমনকী ঝাড়খণ্ডের ধানবাদেও হয় অভিযান৷
এর মধ্যে শুধু পশ্চিমবঙ্গে চালানো অভিযান থেকেই ইডি-র গোয়েন্দারা অন্তত তিন কোটি টাকা নগদ, প্রায় ছ’কোটি টাকার সোনার গয়না এবং 120টি সম্পত্তির গুরুত্বপূর্ণ দলিল উদ্ধার করেছে। তদন্তকারী সংস্থার দাবি, উদ্ধার হওয়া দলিল ও সম্পত্তির নথি থেকে মিলতে পারে কয়লা পাচার চক্রের বিস্তৃত আর্থিক লেনদেনের তথ্য। দেশের একাধিক রাজ্যে ছড়িয়ে থাকা এই জাল কতটা গভীর, তা জানতে এখন নজর তদন্তকারীদের।
ইডির আধিকারিকদের দাবি, কয়লা পাচার ও বেআইনি কয়লা খননের মাধ্যমে এই চক্রের সঙ্গে জড়িতরা কয়েক কোটি টাকার মুনাফা করেছে৷ সেই মুনাফার অংশ বিভিন্ন অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার করা হয়েছে কালো টাকা সাদা করার জন্য৷
আপাতত তদন্তকারীদের হাতে বেশ কয়েকটি ব্যাংক অ্যাকাউন্টের ডিটেলস এসেছে। অ্যাকাউন্ট হোল্ডারদের নাম ও পরিচয় রয়েছে৷ এই ব্যক্তিরা এই বেআইনি কারবারের সঙ্গে কতটা জড়িত, সেই বিষয়টি খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা৷ কয়লা পাচার-কাণ্ডে কারা কারা লাভবান হয়েছিল, তাও জানার চেষ্টা করছেন ইডির আধিকারিকরা।
প্রসঙ্গত, এই অভিযানে সন্দেহভাজন কয়লা ব্যবসায়ীদের বাড়ি ঘিরে ফেলে তল্লাশি চালান ইডি আধিকারিকরা। প্রধানত নজরে ছিলেন রানিগঞ্জের বাসিন্দা নরেন্দ্র খারকা, যিনি কয়লা মাফিয়া হিসেবে পরিচিত। তাঁর বাড়ি ও দফতরে তল্লাশি চালায় ইডি-র একটি বড় দল। খারকার বিরুদ্ধে রয়েছে বেআইনি র্যাট হোল খনন, পরিত্যক্ত খনি থেকে কয়লা তুলে পাচার এবং বৃহৎ চক্র পরিচালনার মতো একাধিক গুরুতর অভিযোগ রয়েছে।
অন্যদিকে, হাওড়ার ডোমজুড় এলাকার একটি অভিজাত আবাসনে পৌঁছে তল্লাশি চালানো হয় কয়লা ব্যবসায়ী পারভেজ আলমের বাড়িতে। এছাড়া বিধাননগরের সিজে ব্লক এলাকার এক প্রভাবশালী ব্যবসায়ী গোপাল ঝুনঝুনওয়ালার বাড়িতেও ইডি আধিকারিকরা দীর্ঘক্ষণ তল্লাশি চালাচ্ছেন বলে জানা গিয়েছে। উদ্ধার হওয়া দলিল ও লেনদেন সংক্রান্ত নথি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
ইডি সূত্রে খবর, আরও কয়েকটি স্থানে তল্লাশি চলতে পারে। আপাতত উদ্ধার হওয়া অর্থ ও অবৈধ সম্পদের উৎস খতিয়ে দেখে সামগ্রিক রিপোর্ট তৈরি করছে তদন্তকারী সংস্থা।