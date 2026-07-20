পুলিশ-কর্পোরেশনকে কোটি কোটি টাকা ঘুষ ! সোনা পাপ্পুর বিরুদ্ধে বিস্ফোরক দাবি ইডির
সম্প্রতি জমি দখল ও বেআইনি নির্মাণ মামলায় সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট দিয়েছে ইডি ৷ সেখানেই সোনা পাপ্পুর বিরুদ্ধে একাধিক বিস্ফোরক দাবি করা হয়েছে ৷
Published : July 20, 2026 at 5:34 PM IST
কলকাতা, 20 জুলাই: বেআইনি ব্যবসাকে বাঁচিয়ে রাখতে ঘুষের সাম্রাজ্য তৈরি করে ফেলেছিলেন সোনা পাপ্পু ওরফে বিশ্বজিৎ পোদ্দার ! জমি দখল ও বেআইনি নির্মাণ মামলায় অভিযুক্ত এই ব্যক্তির বিরুদ্ধে আদালতে পেশ করা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-এর চার্জশিট থেকে তেমন বিষয়ই স্পষ্ট হচ্ছে ৷ চার্জশিটে দাবি করা হয়েছে, বেআইনিভাবে ব্যবসা চালিয়ে যাওয়ার জন্য ডোনেশনের নামে টাকা দিতেন সোনা পাপ্পু ৷ এই টাকা কলকাতা পুলিশ থেকে কলকাতা পুরনিগমের আধিকারিক, কলকাতার কিছু ক্লাব, এমনকী কলকাতার এক তৃণমূলের কাউন্সিলরকেও দেওয়া হয়েছে বলে চার্জশিটে দাবি করেছে ইডি ৷
জমি দখল ও বেআইনি নির্মাণ মামলায় সম্প্রতি কলকাতায় ইডির বিশেষ আদালতে তদন্তকারী সংস্থার তরফে একটি সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট পেশ করা হয় ৷ ওই চার্জশিটে ইডির তরফে দবি করা হয়েছে, কলকাতা শহরের বিভিন্ন প্রান্তে একাধিক বেআইনি বহুতল ও নির্মাণকাজ নির্বিঘ্নে চালিয়ে যেতে কোটি কোটি টাকা ঘুষ হিসেবে বিলি করা হয় । সেই টাকা পৌঁছেছিল পুলিশ এবং কলকাতা পুরনিগমের বিভিন্ন স্তরেও ।
ইডির দাবি, বেআইনি নির্মাণের পথে প্রশাসনিক ও আইনি বাধা যাতে না-আসে, সেই লক্ষ্যেই সুপরিকল্পিতভাবে বিপুল অঙ্কের অর্থ ব্যয় করত সোনা পাপ্পুর চক্র । তদন্তে তাঁর একাধিক ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট, আর্থিক নথি এবং লেনদেনের হিসাব খতিয়ে দেখেছেন তদন্তকারীরা ৷ সেখান থেকে তাঁরা জানতে পেরেছেন, সোনা পাপ্পুর হাতে সবসময় বিপুল পরিমাণ নগদ অর্থ থাকত । সেই নগদই ব্যবহার করা হতো বেআইনি নির্মাণকে নির্বিঘ্নে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এবং সংশ্লিষ্ট মহলে প্রভাব বিস্তারে ।
চার্জশিটে উল্লেখ করা হয়েছে, 2022 সালের 23 নভেম্বর পর্যন্ত সোনা পাপ্পু মোট প্রায় 19 কোটি 49 লক্ষ টাকা বিভিন্ন খাতে ব্যয় করেছিলেন । এর মধ্যে প্রায় 3 কোটি 41 লক্ষ 51 হাজার টাকা খরচ করা হয়েছিল কাজের সুযোগ করে নেওয়া এবং প্রশাসনিক সহযোগিতা পাওয়ার উদ্দেশ্যে ।
ইডির অভিযোগ, এই অর্থের একটি বড় অংশ বিভিন্ন সরকারি সংস্থায় ‘ডোনেশন’ বা অনুদানের আড়ালে দেওয়া হলেও, তদন্তকারীদের মতে, তা কার্যত ঘুষ হিসেবেই ব্যবহৃত হয়েছিল । তদন্তকারী সংস্থার দাবি, এই অর্থের একটি অংশ পুলিশ এবং কলকাতা পুরনিগমের বিভিন্ন স্তরে পৌঁছেছিল ।
চার্জশিটে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, টাকা গিয়েছে কসবা থানার তৎকালীন এক আধিকারিকের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে । শুধু কসবা থানা নয়, বরং দক্ষিণ কলকাতার একাধিক গুরুত্বপূর্ণ থানাতে সময় মতো পৌঁছে যেত সোনা পাপ্পুর ডোনেশনের টাকা কিংবা প্রোটেকশন মানি । দক্ষিণ কলকাতার বেশ কিছু নামী ও অনামী ক্লাবকে এবং নেতাদের তুষ্ট রাখতে 55 লক্ষ 91 হাজার টাকা ডোনেশন মারফত খরচ করেছিলেন সোনা পাপ্পু । একজন তৃণমূল কাউন্সিলরকে দেওয়া হয়েছে 1 কোটি 11 লক্ষ 50 হাজার টাকা । কলকাতা পুরনিগমের আধিকারিকদের দেওয়া হয়েছে 2 লক্ষ 27 হাজার টাকা ।
ইডির দাবি, এর উদ্দেশ্য ছিল বেআইনি নির্মাণের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তদন্ত বা আইনি পদক্ষেপকে প্রভাবিত করা এবং নির্মাণকাজে প্রশাসনিক বাধা এড়ানো । দীর্ঘদিন ধরেই এই পদ্ধতিতে সোনা পাপ্পুর চক্র বেআইনি নির্মাণ ব্যবসা পরিচালনা করছিল ।
ইডির তদন্তে আরও দাবি করা হয়েছে, সোনা পাপ্পুর আর্থিক লেনদেন ছিল অত্যন্ত সুসংগঠিত । বিভিন্ন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ অর্থের লেনদেন করা হলেও, সেই অর্থের বড় অংশের প্রকৃত উৎস ও ব্যবহার নিয়ে অসংগতি পাওয়া গিয়েছে । তদন্তকারীদের মতে, বেআইনি নির্মাণ থেকে অর্জিত অর্থই বিভিন্ন মাধ্যমে ঘুরিয়ে ব্যবহার করা হতো এবং প্রয়োজন অনুযায়ী নগদে রূপান্তর করে প্রভাব বিস্তারের কাজে লাগানো হতো ।
সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিটে ইডি আরও দাবি করেছে, সোনা পাপ্পুর বেআইনি নির্মাণ চক্র শুধুমাত্র জমি দখল বা অবৈধ বহুতল তৈরির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না । প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করতে অর্থের ব্যবহার ছিল এই চক্রের অন্যতম প্রধান হাতিয়ার । সেই কারণেই ঘুষের জন্য কোটি কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছিল বলে তদন্তকারী সংস্থার দাবি ।