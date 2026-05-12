করোনাকালে বন্ধ রেস্তোরাঁয় কোটি টাকার লেনদেন ! সুজিতকে আদালতে তুলে বিস্ফোরক দাবি ইডির

করোনাকালে বন্ধ রেস্তোরাঁয় কোটি টাকার লেনদেন ! সুজিতকে আদালতে তুলে বিস্ফোরক দাবি ইডির
চাকরির বদলে জমিও নেওয়া হত বলে তদন্তে উঠে এসেছে ৷ আদালতে এমনটাই দাবি করেছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট ।
Published : May 12, 2026 at 2:58 PM IST
কলকাতা, 12 মে: নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় রাজ্যের প্রাক্তন দমকলমন্ত্রী সুজিত বসুকে নগর দায়রা আদালতে পেশ করে একাধিক চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে আনল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট । কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার দাবি, সুজিত বসুর সঙ্গে যুক্ত একটি চাইনিজ রেস্তোরাঁ কার্যত বন্ধ ছিল করোনা অতিমারির সময়ে ৷ অথচ সেই সময়েই ওই প্রতিষ্ঠানের অ্যাকাউন্টে প্রায় এক কোটি 11 লক্ষ টাকা জমা পড়ে । এই বিপুল অঙ্কের লেনদেন ঘিরেই তদন্তকারীদের সন্দেহ আরও গভীর হয়েছে ।
ইডি সূত্রে দাবি, কোভিড পরিস্থিতির সময় দীর্ঘদিন ধরে রেস্তোরাঁটির স্বাভাবিক ব্যবসা কার্যত বন্ধ ছিল । স্থানীয় স্তরে খোঁজখবর এবং বিভিন্ন নথি যাচাই করে তদন্তকারীরা জানতে পারেন, সেই সময়ে রেস্তোরাঁয় উল্লেখযোগ্য ব্যবসার কোনও প্রমাণ মেলেনি । অথচ ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ধারাবাহিক ভাবে মোটা অঙ্কের টাকা ঢুকেছে । তদন্তকারীদের প্রশ্ন, ব্যবসা বন্ধ থাকা অবস্থায় এত বিপুল পরিমাণ অর্থ এল কোথা থেকে ?
তদন্তে নেমে ইডির হাতে উঠে এসেছে আরও একাধিক অভিযোগ । কেন্দ্রীয় সংস্থার দাবি, দক্ষিণ দমদম পুরসভায় নিয়োগকে কেন্দ্র করে দীর্ঘদিন ধরে একটি প্রভাবশালী চক্র সক্রিয় ছিল । অভিযোগ, চাকরি পাইয়ে দেওয়ার নাম করে বহু মানুষের কাছ থেকে নগদ টাকা নেওয়া হত । আবার কিছু ক্ষেত্রে নগদের বদলে জমিও নেওয়া হয়েছে বলে তদন্তে উঠে এসেছে ।
ইডি আদালতে জানিয়েছে, চাকরির প্রতিশ্রুতি দিয়ে যাঁদের কাছ থেকে জমি নেওয়া হয়েছিল, পরবর্তী সময়ে সেই জমির উপর বহুতল এবং একাধিক ফ্ল্যাট নির্মাণ করা হয় । তদন্তকারীদের দাবি, ওই সম্পত্তির একটি অংশ মন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ এবং আত্মীয়দের নামে গিয়েছে বলে প্রাথমিক তথ্যপ্রমাণে উঠে এসেছে ।
কেন্দ্রীয় সংস্থার অভিযোগ, গোটা প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে বেআইনি সুবিধা পাইয়ে দেওয়া হত । চাকরি দেওয়ার ক্ষেত্রে নিয়ম মানা হয়নি বলেও দাবি তদন্তকারীদের । ইডির বক্তব্য, নিয়োগ দুর্নীতির মাধ্যমে সংগৃহীত টাকা বিভিন্ন ব্যবসা এবং সম্পত্তির মাধ্যমে 'লেয়ারিং' করে সাদা করার চেষ্টা হয়েছে । সেই কারণেই রেস্তোরাঁর আর্থিক লেনদেন এখন তদন্তের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে উঠেছে ।
আদালতে ইডির আইনজীবী দাবি করেন, এই মামলায় এখনও বহু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সামনে আসা বাকি । একাধিক আর্থিক লেনদেন, সম্পত্তির নথি এবং ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খতিয়ে দেখা হচ্ছে । তদন্তকারীদের অনুমান, এই চক্রের সঙ্গে আরও প্রভাবশালী ব্যক্তি যুক্ত থাকতে পারেন ।
অন্যদিকে, সুজিত বসুর আইনজীবীর দাবি, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবেই তাঁর মক্কেলকে ফাঁসানো হচ্ছে । সমস্ত অভিযোগ ভিত্তিহীন এবং তদন্তে সত্য সামনে আসবে বলেও আদালতে দাবি করেন তিনি ।
তবে প্রাক্তন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে ওঠা এই বিস্ফোরক অভিযোগ ঘিরে ইতিমধ্যেই রাজ্যের রাজনৈতিক মহলে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে । বিশেষ করে করোনাকালে বন্ধ থাকা একটি রেস্তোরাঁয় কোটি টাকার লেনদেনের অভিযোগ নতুন করে প্রশ্ন তুলেছে দুর্নীতির অর্থ কোথায় এবং কীভাবে ব্যবহার করা হয়েছিল তা নিয়ে । তদন্ত যত এগোচ্ছে, ততই সামনে আসছে একের পর এক নতুন তথ্য ।