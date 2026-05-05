কলকাতা পুলিশের DC শান্তনুর বিরুদ্ধে এবার লুক আউট নোটিশ ইডির
একাধিকবার জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকা সত্ত্বেও হাজিরা এড়িয়ে যান লালবাজারের এই পুলিশ আধিকারিক ৷
Published : May 5, 2026 at 3:11 PM IST
কলকাতা, 5 মে: সোনা পাপ্পু ও বালিপাচার মামলায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য বারবার তলব করা সত্ত্বেও হাজিরা দেননি কলকাতা পুলিশের ডেপুটি কমিশনার শান্তনু সিংহ বিশ্বাস ৷ তাই এবার লালবাজারের এই পুলিশ আধিকারিকের বিরুদ্ধে লুক আউট নোটিশ জারি করল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) ৷ ওই দুই মামলার প্রেক্ষিতেই শান্তনু সিংহ বিশ্বাস দেশ ছাড়তে পারেন, এমনটাই আশঙ্কা করছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ৷ তাই এই কড়া পদক্ষেপ করা হয়েছে বলে সূত্রের খবর ৷
ইডি সূত্রে জানা গিয়েছে, সম্প্রতি দু’টি পৃথক মামলার তদন্তে শান্তনুকে একাধিকবার সিজিও কমপ্লেক্সে ডেকে পাঠানো হয় ৷ বিশেষ করে দক্ষিণ কলকাতার বালিগঞ্জের বাসিন্দা বিশ্বজিৎ পোদ্দার ওরফে 'সোনা পাপ্পু'-র সঙ্গে যুক্ত একটি মামলায় তাঁর নাম উঠে আসে ৷ জমি দখল, তোলাবাজি থেকে শুরু করে অস্ত্র আইনে একাধিক অভিযোগ রয়েছে সোনা পাপ্পুর বিরুদ্ধে ৷ সেই সমস্ত অভিযোগের ভিত্তিতেই তদন্ত শুরু করে ইডি ৷
এই মামলার সূত্র ধরেই গত মাসে ফার্ন রোডে শান্তনুর বাড়িতে তল্লাশি চালায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ৷ ভোর থেকে শুরু হওয়া সেই অভিযান গভীর রাত পর্যন্ত চলে ৷ রাত প্রায় 2টো নাগাদ তদন্তকারী আধিকারিকরা সেখান থেকে বেরিয়ে যান ৷ তবে, গোটা অভিযানের সময় শান্তনুকে প্রকাশ্যে দেখা যায়নি বলেই জানা গিয়েছে ৷
তল্লাশির পরের দিনই সোনা পাপ্পু সংক্রান্ত মামলায় শান্তনু সিংহ বিশ্বাসের পাশাপাশি তাঁর দুই ছেলে সায়ন্তন ও মণীশকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য সিজিও কমপ্লেক্সে তলব করা হয়েছিল ৷ কিন্তু, সেই দিনও তাঁদের কাউকে ইডি-র দফতরে হাজির হতে দেখা যায়নি ৷
এর পাশাপাশি, কালীঘাট থানার প্রাক্তন ওসি হিসেবে দায়িত্ব পালন করার সময় একটি বালিপাচার মামলাতেও শান্তনুকে তলব করে ইডি ৷ ওই মামলায় আর্থিক তছরুপের অভিযোগে তদন্ত চলছে ৷ তবে, সেই ক্ষেত্রেও তিনি নিজে উপস্থিত না-হয়ে আইনজীবীকে পাঠান বলে জানা গিয়েছে ৷ সূত্রের দাবি, অন্য কাজে ব্যস্ত থাকার কারণ দেখিয়ে তিনি সময় চেয়েছিলেন ৷
কিন্তু, ধারাবাহিকভাবে তলব এড়িয়ে যাওয়ায় তদন্তে বিঘ্ন ঘটছে বলে মনে করছে ইডি ৷ তাই সম্ভাব্য পলায়নের আশঙ্কা থেকে শান্তনুর বিরুদ্ধে লুকআউট নোটিশ জারি করা হয়েছে ৷ ফলে দেশের যে কোনও বিমানবন্দর বা সীমান্ত চেকপোস্টে তাঁকে আটকানো হতে পারে ৷ ঘটনার জেরে প্রশাসনিক মহলে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ৷ এক উচ্চপদস্থ পুলিশকর্তার বিরুদ্ধে এ ধরনের পদক্ষেপ নজিরবিহীন বলেই মনে করছেন অনেকেই ৷ তদন্তের অগ্রগতির দিকে এখন নজর গোটা রাজ্যের ৷