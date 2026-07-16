পালাবদলের বঙ্গে উলট পূরাণ ! বিজেপি নেতার বাড়িতে ইডির হানা, চাঞ্চল্য এলাকায়

পালাবদলের বঙ্গে উলট পূরাণ ! বিজেপি নেতার বাড়িতে ইডির হানা, চাঞ্চল্য এলাকায়
দু'বছর আগে মানব পাচার চক্রের সঙ্গে নাম জড়িয়েছিল বিজেপি নেতার ৷ এদিন সকাল সাতটা নাগাদ ইডির আধিকারিকরা বাগদার এই বিজেপি নেতার বাড়িতে হানা দেন ৷
Published : July 16, 2026 at 2:16 PM IST
বাগদা, 16 জুলাই: তৃণমূল নেতাদের বাড়িতে ইডির তল্লাশি অভিযান নতুন কোনও ঘটনা নয়। এবার উল্টো ছবি দেখা গেল উত্তর 24 পরগনার বাগদার গাঙ্গুলিয়া এলাকায়। বৃহস্পতিবার বিজেপি নেতা বিক্রম রায়ের বাড়িতে ইডির আধিকারিকরা তল্লাশি অভিযান শুরু করেছেন। ঘটনাস্থলে রয়েছেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরাও।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বিক্রম আগে বাগদা এলাকায় টোটো চালাতেন। সঙ্গে বাংলাদেশিদের পারাপারের কাজেও জড়িত ছিলেন, বলে অভিযোগ উঠেছিল। দু'বছর আগে অর্থাৎ 2024 সালে বাংলাদেশ থেকে আসা ক'য়েকজন যুবককে টাকার বিনিময়ে বিক্রম বাংলাদেশ থেকে লোকজনকে এদেশে নিয়ে আসতেন। টাকার বিনিময়ে ভারতীয় পরিচয়পত্র তৈরি করে তাঁদের কাছে বিক্রিও করতেন। উত্তরপ্রদেশ পুলিশের গুন্ডাদমন শাখা তাঁকে গ্রেফতার করে নিয়ে গিয়েছিল ৷
তদন্তে জানা যায়, মানব পাচার চক্রের সঙ্গে বিক্রমের যোসাজশ রয়েছে। গ্রেফতার হওয়ার পর বিক্রমের কাছ থেকে জানা গিয়েছিল, তল্লাশি চালিয়ে লখনউ ও মুম্বই থেকে আরও ক'য়েকজনকে গ্রেফতার করা হয়। 2026 বিধানসভা নির্বাচনের আগে জেল থেকে ছাড়া পেয়ে বিক্রম বাগদায় গ্রামের বাড়িতে ফিরেছেন। বিজেপি প্রার্থীর হয়ে তিনি ভোটে প্রচারও করেছেন। সম্প্রতি, তিনি এক আইনজীবীর মুহুরি হিসেবে কাজ করছেন।
আজ সকাল সাতটা নাগাদ ইডির দুই আধিকারিক কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের নিয়ে বিক্রমের বাড়িতে তল্লাশি অভিযান শুরু করেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা কোন ঘটনার তদন্তে তাঁর বাড়িতে তল্লাশি অভিযান শুরু করেছেন তা অবশ্য এখনও জানা যায়নি।
ইডির অভিযান চলার সময় বিক্রম অবশ্য বাড়িতে নেই। তিনি কোথায় আছেন, পরিবারের লোকেরাও তা বলতে পারেননি। কেন্দ্রীয় বাহিনীর ঘেরাটোপে বিজেপি নেতার বাড়িতে তল্লাশি অভিযান শুরু হওয়ায় গ্রামে কৌতূহল ছড়িয়েছে। অনেকেই বিক্রমের বাড়ির সামনের রাস্তায় জড়ো হয়েছেন।