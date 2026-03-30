জমি দুর্নীতি মামলায় ইডির তলব, তৃণমূল বিধায়ক দেবাশিস কুমারকে জিজ্ঞাসাবাদ

জমি দুর্নীতি মামলায় ইডির তলব, তৃণমূল বিধায়ক দেবাশিস কুমারকে জিজ্ঞাসাবাদ
Published : March 30, 2026 at 2:51 PM IST
কলকাতা, 30 মার্চ: ভোটের মুখে ফের তৎপর এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টোরেট ৷ জমি সংক্রান্ত আর্থিক অনিয়মের অভিযোগে তদন্তে নেমে এবার রাসবিহারীর বিদায়ী বিধায়ক তথা তৃণমূল প্রার্থী দেবাশিস কুমার-কে তলব করল ইডি । সোমবার তাঁকে সিজিও কমপ্লেক্সে ডেকে পাঠানো হয় ৷ তিনি হাজির হওয়ার পরই শুরু হয়েছে দফায় দফায় জিজ্ঞাসাবাদ ।
ইডি সূত্রে জানা গিয়েছে, এই মামলায় সম্প্রতি অমিত গঙ্গোপাধ্যায় নামে এক ব্যবসায়ীর একাধিক ঠিকানায় তল্লাশি অভিযান চালানো হয় । সেই তল্লাশিতে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নথি উদ্ধার হয়েছে বলে দাবি কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার । প্রাথমিকভাবে অনুমান, জমি লেনদেনের নামে প্রতারণা করে বিপুল পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করতেন ওই ব্যবসায়ী ।
তদন্তকারীদের দাবি, এই আর্থিক লেনদেন ও জমি সংক্রান্ত অনিয়মের সূত্র ধরেই উঠে আসে তৃণমূলের বিদায়ী বিধায়ক দেবাশিস কুমারের নাম । ওই ব্যবসায়ীর সঙ্গে তাঁর কোনও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যোগাযোগ ছিল কি না, সেই বিষয়টি স্পষ্ট করতেই তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে ।
ইডির একাধিক আধিকারিক সূত্রে ইঙ্গিত, উদ্ধার হওয়া নথিপত্র খতিয়ে দেখে আরও কয়েকজন প্রভাবশালী ব্যক্তির নাম সামনে আসতে পারে । ফলে এই তদন্তের পরিধি আরও বিস্তৃত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে । অন্যদিকে, এই তলবকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলে ইতিমধ্যেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে । যদিও তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিক কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি ।
তদন্তের অগ্রগতির উপর নজর রাখছে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহল । আগামী দিনে এই জিজ্ঞাসাবাদ থেকে নতুন কী তথ্য উঠে আসে, সেদিকেই এখন সকলের দৃষ্টি ।