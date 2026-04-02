সোনা পাপ্পুর বাড়ি থেকে বাজেয়াপ্ত আগ্নেয়াস্ত্রের লাইসেন্স নেই, জমা গড়িয়াহাট থানায়

ইডির তল্লাশিতে সোনা পাপ্পুর বাড়ি থেকে শুধু আগ্নেয়াস্ত্রই নয়, তল্লাশিতে আরও বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সামগ্রী উদ্ধার হয়েছে বলে জানা গিয়েছে ।

ED raids in kolkata
সোনা পাপ্পুর বাড়ি থেকে বাজেয়াপ্ত আগ্নেয়াস্ত্র জমা পড়ল গড়িয়াহাট থানায় (ফাইল চিত্র)
Published : April 2, 2026 at 1:10 PM IST

কলকাতা, 2 এপ্রিল: তল্লাশি চলাকালীন সোনা পাপ্পুর বাড়ি থেকে আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করেছিল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট ৷ ইডি সূত্রে খবর, ওই আগ্নেয়াস্ত্রর কোনও বৈধ লাইসেন্স নেই বলে প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে । উদ্ধার হওয়া ওই আগ্নেয়াস্ত্রটি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে এবং পরবর্তী আইনি প্রক্রিয়ার জন্য গড়িয়াহাট থানায় জমা দেওয়া হয়েছে । ইতিমধ্যেই এই ঘটনায় অস্ত্র আইনে মামলা রুজু হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে ।

বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে শহর কলকাতায় জোরদার তৎপরতা শুরু করেছে ইডি । বুধবার সকাল থেকেই শহরের একাধিক জায়গায় একযোগে তল্লাশি অভিযান চালায় এই কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা । সেই তালিকায় অন্যতম ছিল দক্ষিণ কলকাতার কসবা এলাকার ব্যবসায়ী বিশ্বজিৎ পোদ্দার ওরফে সোনা পাপ্পু-র বাসভবন ।

ED raids in kolkata
সোনা পাপ্পুর বাড়িতে ইডির তল্লাশি (নিজস্ব ছবি)

সোনা পাপ্পুর বাড়ি থেকে শুধু আগ্নেয়াস্ত্রই নয়, তল্লাশিতে আরও বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সামগ্রী উদ্ধার হয়েছে বলে জানা গিয়েছে । এর মধ্যে রয়েছে একটি অত্যাধুনিক বিলাসবহুল গাড়ি, যার মালিকানা ও ক্রয়ের উৎস খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা । ইডি ওই গাড়িটিকেও বাজেয়াপ্ত করেছে । তদন্তকারী আধিকারিকদের অনুমান, এই সম্পত্তিগুলির সঙ্গে আর্থিক অনিয়ম বা অর্থপাচারের যোগ থাকতে পারে । পাশাপাশি একাধিক পাতার সম্পত্তির দলিল বাজেয়াপ্ত করেন তদন্তকারীরা ।

প্রসঙ্গত, বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাজ্যে কালো টাকা ও বেআইনি আর্থিক লেনদেন রুখতে সক্রিয় হয়েছে ইডি । বিভিন্ন ব্যবসায়ী, প্রভাবশালী ব্যক্তি ও সংস্থার বিরুদ্ধে আসা অভিযোগের ভিত্তিতেই এই তল্লাশি অভিযান চালানো হচ্ছে বলে সূত্রের খবর । কসবার এই অভিযানের পাশাপাশি বেহালা ও শহরের আরও কয়েকটি জায়গাতেও তল্লাশি চালানো হয়েছে ।

রাজনৈতিক মহলেও এই ঘটনাকে ঘিরে শুরু হয়েছে জোর চর্চা । নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে, ততই কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার এই ধরনের তৎপরতা নতুন করে রাজনৈতিক বিতর্ক উসকে দিচ্ছে । যদিও ইডির তরফে জানানো হয়েছে, সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবেই তদন্ত চলছে এবং প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতেই পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে ।

এদিকে, সোনা পাপ্পু বা তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত এই বিষয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি । তদন্তকারীরা গোটা ঘটনার সঙ্গে জড়িত আর্থিক লেনদেন, সম্পত্তির উৎস এবং সম্ভাব্য বেআইনি কার্যকলাপের দিকটি খতিয়ে দেখছেন । সব মিলিয়ে, ভোটের আগে কলকাতায় ইডির এই তল্লাশি অভিযান যে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলে যথেষ্ট প্রভাব ফেলতে চলেছে, তা বলাই বাহুল্য ।

