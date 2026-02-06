আরজি করে আর্থিক দুর্নীতি মামলায় প্রথম চার্জশিট পেশ ইডি'র, নাম সন্দীপের

আরজি করে আর্থিক দুর্নীতি মামলায় প্রথম চার্জশিট পেশ ইডি'র, নাম সন্দীপের
প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের সহযোগী হিসাবে বিপ্লব সিংহ এবং সুমন হাজরার নাম উল্লেখ ইডি-র চার্জশিটে ৷
Published : February 6, 2026 at 6:05 PM IST
কলকাতা, 6 ফেব্রুয়ারি: আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের আর্থিক দুর্নীতি মামলায় বড়সড় অগ্রগতি ৷ এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের জমা দেওয়া চার্জশিটে নাম উঠল হাসপাতালের প্রাক্তন অধ্যক্ষ চিকিৎসক সন্দীপ ঘোষের ৷ পাশাপাশি, তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগী হিসেবে অভিযুক্তের তালিকায় নাম রয়েছে বিপ্লব সিংহ ও সুমন হাজরার ৷ তাঁরা দু’জনই হাসপাতালের সরঞ্জাম সরবরাহকারী সংস্থার মালিক বলে ইডি-র তদন্তে উঠে এসেছে ৷
ইডি-র চার্জশিট অনুযায়ী, সুমন হাজরার মালিকানাধীন হাজরা মেডিক্যাল-এর বিরুদ্ধেও নির্দিষ্ট আইনে আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ আনা হয়েছে ৷ কলকাতা নগর দায়রা আদালতের অধীন ইডি-র বিশেষ আদালতে এই চার্জশিট জমা পড়েছে বলে জানা গিয়েছে ৷
প্রসঙ্গত, 2024 সালের সেপ্টেম্বর মাসে কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের আর্থিক দুর্নীতি সংক্রান্ত মামলার তদন্ত শুরু করে সিবিআই ৷ ওই তদন্তের সমান্তরালে অর্থপাচার ও আর্থিক অনিয়মের দিকটি খতিয়ে দেখতে তদন্তে নামে ইডি ৷ দুই কেন্দ্রীয় সংস্থা পৃথক হলেও, তদন্তে উঠে আসা পরস্পর সংযুক্ত সূত্র ধরে তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে ৷ উল্লেখ্য, আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে কর্তব্যরত এক মহিলা চিকিৎসকের ধর্ষণ ও খুনের ঘটনাকে কেন্দ্র করেই প্রথম সামনে আসে হাসপাতালের অভ্যন্তরীণ দুর্নীতির অভিযোগ ৷
9 অগস্ট, 2024 সালে আরজি কর হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চারতলার সেমিনার হল থেকে ওই চিকিৎসক-পড়ুয়ার দেহ উদ্ধার হয় ৷ নৃশংস এই ঘটনায় দেশজুড়ে তীব্র প্রতিবাদ ও আন্দোলন শুরু হয় ৷ ঘটনার তদন্ত করতে গিয়ে হাসপাতালের প্রশাসনিক ও আর্থিক অনিয়মের নানা তথ্য প্রকাশ্যে আসে ৷ সেই প্রেক্ষিতেই আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের বিরুদ্ধে আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে ৷
আরজি করের প্রাক্তন ডেপুটি সুপার আখতার আলি প্রথম আর্থিক দুর্নীতি ও হাসপাতালের মেডিক্যাল বর্জ্যের কালোবাজারির অভিযোগে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন ৷ সেই মামলায় আদালত সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেয় ৷ সেই তদন্তে নেমে সিবিআই সন্দীপ ঘোষকে এক সপ্তাহের বেশি সময় ধরে লাগাতার জিজ্ঞাসাবাদ চালায় ৷ এরপর আর্থিক দুর্নীতির মামলা সিবিআই প্রথমে তাঁকে গ্রেফতার করে ৷ এরপরেই গত বছর ইডি ইসিআইআর (ECIR) দায়ের করে অর্থপাচার সংক্রান্ত তদন্ত শুরু করেছে ৷
আরজি কর-কাণ্ডে ধর্ষণ-খুন ও আর্থিক দুর্নীতি ৷ এই দুই মামলাই এখন আলাদা হলেও সমান্তরালভাবে এগোচ্ছে ৷ তদন্তের অগ্রগতির সঙ্গে-সঙ্গে আরও নতুন তথ্য সামনে আসতে পারে বলে মনে করছেন তদন্তকারীরা ৷ উল্লেখ্য, এই দুর্নীতির অভিযোগ ফাঁসকারী প্রাক্তন ডেপুটি সুপার আখতার আলির বিরুদ্ধেও গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছে ৷