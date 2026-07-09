পুর নিয়োগ দুর্নীতিতে 20 কোটি তছরুপ! সুজিত বসু ও তাঁর ছেলের বিরুদ্ধে চার্জশিট ইডির

পুর নিয়োগ দুর্নীতিতে 20 কোটি তছরুপ! সুজিত বসু ও তাঁর ছেলের বিরুদ্ধে চার্জশিট ইডির
ইডি সূত্রে জানা গিয়েছে, সুজিত বসু, তাঁর ছেলে সমুদ্র বসু-সহ জ্যোতিষ্মান চট্টোপাধ্যায় নামে আরও একজনের বিরুদ্ধে চার্জশিট দেওয়া হয়েছে৷
Published : July 9, 2026 at 3:13 PM IST
কলকাতা, 9 জুলাই: পুর নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় প্রাক্তন দমকলমন্ত্রী তথা তৃণমূল নেতা সুজিত বসুর বিরুদ্ধে আদালতে চার্জশিট জমা দিল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। চার্জশিটে শুধু সুজিত বসুই নন, তাঁর ছেলে সমুদ্র বসু, তাঁদের দুই সংস্থা এবং ওই দুই সংস্থার তৎকালীন ডিরেক্টর অফ ডিএলপি জ্যোতিষ্মান চট্টোপাধ্যায়ের নামও রয়েছে বলে ইডি সূত্রের খবর।
ইডির দাবি, নিয়োগ পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রায় 340 জন চাকরিপ্রার্থীর কাছ থেকে গড়ে প্রায় ছ’লক্ষ টাকা করে নেওয়া হয়েছিল। ওই 340 জনের মধ্যে 284 জন অবৈধভাবে চাকরি পান। চার্জশিটে রাজ্যের প্রাক্তন দমকল মন্ত্রী সুজিত বসুর বিরুদ্ধে প্রায় 20 কোটি টাকা তছরুপের অভিযোগ আনা হয়েছে। একইসঙ্গে ইডির দাবি, পুর নিয়োগ দুর্নীতির জেরে গোটা রাজ্যে প্রায় 250 কোটি টাকার আর্থিক অনিয়ম হয়েছে।
এই মামলায় দীর্ঘদিন ধরেই ইডির নজরে ছিলেন সুজিত বসু। অর্থের বিনিময়ে নিয়োগের অভিযোগের তদন্তে তাঁকে ইডি প্রথমবার তলব করে গত 6 এপ্রিল৷ সেই সময় রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন চলছে৷ প্রচারে ব্যস্ত বিধাননগরের তৃণমূল প্রার্থী সুজিত বসু৷ তিনি নির্বাচনের প্রচারের ব্যস্ততার কারণ দেখিয়ে হাজিরা এড়িয়ে যান৷ তার পরও তাঁকে একাধিকবার তলব করা হয়৷ সেই সময় সুজিত বসু কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন৷ নির্বাচনী প্রচারকে হাজিরা না- দিতে পারার কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়৷ আদালতও সেই সময় তাঁকে হাজিরা থেকে ছাড় দেয়৷
ভোটপর্ব শেষ হওয়ার পর গত 1 মে সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্সে ইডির দফতরে হাজির হন সুজিত বসু। সেদিন তাঁর সঙ্গে আইনজীবীও ছিলেন। পরে 11 মে ফের তাঁকে তলব করা হয়। ইডির দাবি ছিল একাধিক প্রশ্নের উত্তর তিনি এড়িয়ে গিয়েছেন। তার ফলে সেই দিন গভীর রাতেই তাঁকে গ্রেফতার করে ইডি। আপাতত তিনি বিচারবিভাগীয় হেফাজতে রয়েছেন৷
এবার ইডির বিশেষ আদালতে সুজিত বসুর বিরুদ্ধে চার্জশিট জমা পড়ল৷ একই সঙ্গে তাঁর ছেলে সমুদ্র বসু-সহ একাধিক অভিযুক্তের বিরুদ্ধে দুর্নীতি, আর্থিক তছরুপ এবং বেআইনি নিয়োগের অভিযোগে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। মামলার পরবর্তী শুনানিতে চার্জশিট গ্রহণের বিষয়টি আদালতে বিবেচিত হবে।
উল্লেখ্য, সুজিত বসুর ছেলে সমুদ্র বসু এখনও গ্রেফতার হয়নি৷ তবে তাঁকে একাধিকবার জিজ্ঞাসাবাদ করেছে ইডি৷ তাঁর একাধিক সংস্থার নথি জমা নিয়েছেন ইডির তদন্তকারীরা আধিকারিকরা৷