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কয়েক কোটির দুর্নীতি করেছেন শান্তনু ! সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিটে দাবি ইডির

পুলিশের প্রাক্তন ডিসি শান্তনু সিনহা বিশ্বাসের বিরুদ্ধে চার্জশিট পেশ করে ইডি ৷ 114 পাতার চার্জশিটে বেআইনিভাবে প্রায় 3 কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগ আনা হয়েছে ৷

Shantanu Sinha Biswas
শান্তনু সিনহা বিশ্বাস (ফাইল ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 10, 2026 at 9:39 PM IST

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কলকাতা, 10 জুলাই: জমি দখল ও আর্থিক দুর্নীতির বহুল চর্চিত মামলায় কলকাতা পুলিশের প্রাক্তন ডেপুটি কমিশনার (ডিসি) তথা কালীঘাট থানার প্রাক্তন ওসি শান্তনু সিনহা বিশ্বাসের বিরুদ্ধে প্রথম সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট জমা দিল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। শুক্রবার বিশেষ আদালতে দাখিল হওয়া 114 পাতার চার্জশিটে শান্তনুর বিরুদ্ধে বেআইনিভাবে প্রায় 3 কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগ আনা হয়েছে। একই সঙ্গে এই মামলায় সোনা পাপ্পু ওরফে বিশ্বজিৎ পোদ্দার এবং ব্যবসায়ী জয় কামদারের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগসাজশের কথাও উল্লেখ করেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা।

ইডি সূত্রে দাবি, শান্তনু সিনহা বিশ্বাস, সোনা পাপ্পু এবং জয় কামদার একটি চক্র হিসেবে কাজ করতেন ৷ কলকাতার বিভিন্ন এলাকায় জমি দখল করে কোটি কোটি টাকার আর্থিক লাভ করা হত। তদন্তকারীদের হিসেব অনুযায়ী, এই চক্রের মাধ্যমে প্রায় 50 কোটি টাকার সম্পত্তি ও অর্থ আত্মসাৎ করা হয়েছে।

চার্জশিটে উল্লেখ করা হয়েছে, জমির মালিকদের ভয় দেখানো, পুলিশি প্রভাব খাটিয়ে তাঁদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ দায়ের করা এবং আইনি জটিলতায় ফেলে কম দামে জমি হাতিয়ে নেওয়ার মতো কৌশল ব্যবহার করা হত। ইডির আরও দাবি, সেই কাজে পুলিশের প্রভাবশালী পদে থাকার সুযোগ কাজে লাগাতেন শান্তনু। জয় কামদারও তাঁর মাধ্যমে পুলিশ প্রশাসনে প্রভাব বিস্তার করতেন বলে অভিযোগ।

তদন্তে গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ হিসেবে জয় কামদার ও শান্তনু সিনহা বিশ্বাসের মধ্যে হওয়া একাধিক চ্যাট উদ্ধার হয়েছে বলে জানিয়েছে ইডি। তদন্তকারীদের দাবি, ওই কথোপকথন থেকেই জমি দখল সংক্রান্ত পরিকল্পনা ও যোগসাজশের একাধিক তথ্য সামনে এসেছে।

এর আগে এই মামলায় একটি মূল চার্জশিট দাখিল করেছিল ইডি। শুক্রবার জমা পড়া সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিটে 26 জন সাক্ষীর বয়ান নথিবদ্ধ করা হয়েছে। তদন্তকারী সংস্থা জানিয়েছে, আগামী সপ্তাহের মধ্যেই সোনা পাপ্পু ওরফে বিশ্বজিৎ পোদ্দারের বিরুদ্ধেও পৃথক চার্জশিট জমা দেওয়া হবে। এর আগে ব্যবসায়ী জয় কামদারের বিরুদ্ধে চার্জশিটে প্রায় 47 কোটি টাকার বেআইনি আর্থিক লেনদেন ও জমি দখলের অভিযোগ তুলে ধরা হয়েছিল।

তদন্তের স্বার্থে শান্তনু সিনহা বিশ্বাসের ফার্ন রোডের বাড়িতে তল্লাশি চালালেও তাঁর মোবাইল ফোন উদ্ধার করা যায়নি বলে জানিয়েছে ইডি। তদন্তের সময় তাঁর দুই ছেলে সায়ন্তন ও মণীশকেও জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করা হয়েছিল। পরে দীর্ঘ প্রায় 10 ঘণ্টার জেরার পর গত 14 মে শান্তনুকে গ্রেফতার করে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা।

উল্লেখ্য, চলতি বছরের শুরুতে কাঁকুলিয়া এলাকার একটি জমি-সংক্রান্ত বিবাদের পর প্রথম প্রকাশ্যে আসে সোনা পাপ্পুর নাম। অভিযোগ ওঠে, ভয় দেখিয়ে ও প্রভাব খাটিয়ে কম দামে অন্যের জমি ও সম্পত্তি দখল করতেন তিনি। সেই অভিযোগের তদন্ত থেকেই উঠে আসে শান্তনু সিনহা বিশ্বাসের নাম এবং পরে তাঁর বাড়িতে তল্লাশি চালায় ইডি।

তদন্ত চলাকালীন একাধিকবার ইডির তলব এড়িয়ে যান শান্তনু। এমনকী বালি পাচার মামলার তদন্তেও তাঁকে হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হলেও তিনি উপস্থিত হননি। পরে তাঁর বিরুদ্ধে লুক আউট সার্কুলার জারি করা হয়। শেষ পর্যন্ত ইডি দফতরে হাজির হওয়ার পর দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদের ভিত্তিতে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। এই মামলায় ইডির সর্বশেষ চার্জশিট জমা পড়ায় তদন্তে নতুন মাত্রা যোগ হল বলেই মনে করছেন তদন্তকারীরা। এখন আদালতের পরবর্তী নির্দেশ এবং তদন্তের অগ্রগতির দিকেই নজর সংশ্লিষ্ট মহলের।

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TAGGED:

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CHARGE SHEET
সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট
শান্তনু সিনহা বিশ্বাস
SHANTANU SINHA BISWAS

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