আইপ্যাক-কাণ্ডে রাজ্য–কেন্দ্র সংঘাত চরমে ! এরই মাঝে কলকাতায় আসছেন ইডি-র ডিরেক্টর

আইপ্যাক-কাণ্ডে রাজ্য–কেন্দ্র সংঘাত চরমে ! এরই মাঝে কলকাতায় আসছেন ইডি-র ডিরেক্টর
রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলের একাংশের মতে, আইপ্যাক-কাণ্ড এবং তাকে ঘিরে রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার মধ্যে সংঘাতের প্রেক্ষিতেই তাঁর এই সফর অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ।
কলকাতা, 21 জানুয়ারি: আইপ্যাক-কাণ্ডে রাজ্য–কেন্দ্র সংঘাতের মাঝে পশ্চিমবঙ্গে আসছেন এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের (ইডি) ডিরেক্টর রাহুল নবীন । ইডি সূত্রে জানা গিয়েছে, আগামী বৃহস্পতিবার কলকাতায় পৌঁছবেন তিনি । তবে তিনদিনের জন্য রাজ্যে এলেও তাঁর এই সফরের উদ্দেশ্য সম্পর্কে এখনও নির্দিষ্ট কোনও সরকারি ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি ।
প্রসঙ্গত, গত 8 জানুয়ারি তৃণমূল কংগ্রেসের পরামর্শদাতা সংস্থা আইপ্যাকের কর্ণধার প্রতীক জৈনের কলকাতার বাড়ি এবং সংস্থার দফতরে তল্লাশি অভিযান চালায় ইডি । সেই অভিযানের সময়ই নজিরবিহীনভাবে ঘটনাস্থলে পৌঁছে যান রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । তাঁর সঙ্গে ছিলেন রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার এবং কলকাতার পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মা । ওই ঘটনায় তীব্র রাজনৈতিক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে ।
উল্লেখ্য, আইপ্যাক বর্তমানে তৃণমূল কংগ্রেসের ভোটকৌশল এবং সাংগঠনিক পরিকল্পনার দায়িত্বে রয়েছে । শাসকদলের অভিযোগ, ইডি-কে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করে বিজেপি তৃণমূলের প্রার্থী তালিকা ও নির্বাচনী কৌশল সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হাতাতে চেয়েছিল । তৃণমূলের দাবি, আইপ্যাকের দফতরে দলের সংবেদনশীল নথি ছিল, যেগুলি বাজেয়াপ্ত করার চেষ্টা করে ইডি ।
তল্লাশি চলাকালীন আইপ্যাকের অফিস ও প্রতীক জৈনের বাড়ি থেকে বেশ কিছু নথি ও ফাইল হাতে নিয়ে বেরোতে দেখা যায় মুখ্যমন্ত্রীকে । পরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করেন, তিনি রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান হিসেবে নয়, তৃণমূল কংগ্রেসের 'চেয়ারপার্সন' হিসেবেই সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন । তাঁর এই ভূমিকাকে কেন্দ্র করেই ইডির সঙ্গে সরাসরি সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে রাজ্য সরকার ।
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাজ্য পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলে ইডি । কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার দাবি, গোটা ঘটনার সিবিআই তদন্ত হওয়া উচিত । সেই দাবি ঘিরে আইনি লড়াই শুরু হয় । কলকাতা হাইকোর্ট হয়ে বিষয়টি বর্তমানে সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন । আইপ্যাক-কাণ্ডকে ঘিরে করে কেন্দ্র ও রাজ্যের দুই তদন্তকারী সংস্থার মধ্যে কার্যত মুখোমুখি অবস্থান তৈরি হয়েছে । একদিকে ইডির বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করেছে কলকাতা ও বিধাননগর পুলিশ, অন্যদিকে পুলিশের বিরুদ্ধে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছে ইডি । আপাতত আদালতের নির্দেশে ইডির বিরুদ্ধে কোনোরকম কঠোর পদক্ষেপ করা হয়নি ।
এই আবহেই ইডি'র ডিরেক্টর রাহুল নবীনের কলকাতা সফর ঘিরে জল্পনা তুঙ্গে । রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, চলমান আইনি লড়াই, রাজ্য পুলিশের পদক্ষেপ এবং কেন্দ্রীয় সংস্থার ভবিষ্যৎ কৌশল নির্ধারণেই এই সফর গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে । এখন দেখার, এই সফরের পর রাজ্য–কেন্দ্র সংঘাত কোন দিকে মোড় নেয় ।