রেশন দুর্নীতি মামলায় রাজ্যের 12 জায়গায় তল্লাশি ইডির, খোঁজা হচ্ছে প্রভাবশালী যোগসূত্র

রেশন দুর্নীতি মামলায় রাজ্যের 12 জায়গায় তল্লাশি ইডির, খোঁজা হচ্ছে প্রভাবশালী যোগসূত্র
রেশন দুর্নীতিতে উঠে এল ব্যবসায়ী বসন্ত কুমার শরাফের নাম ৷ তাঁকে শীঘ্রই জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারে ইডি ৷
Published : April 10, 2026 at 1:10 PM IST
কলকাতা, 10 এপ্রিল: রেশন বণ্টন দুর্নীতি মামলায় তদন্তে আরও গতি আনতে বড়সড় পদক্ষেপ এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের । শুক্রবার ভোরের আলো ফোটার আগেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে একযোগে তল্লাশি অভিযান শুরু করেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা । সূত্রের খবর, কলকাতা, মুর্শিদাবাদ, উত্তর 24 পরগনার বনগাঁ এবং হাওড়া-সহ মোট 12টি গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় চলছে তল্লাশি । একাধিক দলে ভাগ হয়ে এই অভিযান চালাচ্ছে ইডি, যাতে একই সময়ে বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রমাণ সংগ্রহ করা যায় ।
ইডি সূত্রে জানা গিয়েছে, রেশন দুর্নীতি মামলার তদন্তে বসন্ত কুমার শরাফ নামে এক ব্যবসায়ীর নাম উঠে এসেছে । তাঁর সঙ্গে যুক্ত একটি বা একাধিক সংস্থার মাধ্যমেই রেশন সামগ্রী বণ্টনে ব্যাপক অনিয়ম এবং দুর্নীতির জাল ছড়িয়েছে বলে সন্দেহ তদন্তকারীদের । ইতিমধ্যেই শরাফের সংস্থার আর্থিক লেনদেন, ব্যবসায়িক নেটওয়ার্ক এবং অন্যান্য সহযোগীদের ভূমিকা খতিয়ে দেখা শুরু হয়েছে ।
প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে, সরকারি রেশন ব্যবস্থার আওতায় সাধারণ মানুষের জন্য বরাদ্দ চাল, গম-সহ বিভিন্ন খাদ্যশস্য নিয়মিতভাবে গুদাম থেকে সরিয়ে কালোবাজারে পাচার করা হত । এই পাচারচক্রটি অত্যন্ত সুসংগঠিত ছিল বলেই মনে করছে ইডি । গুদাম, পরিবহণ, ডিলার এবং পাইকারি বাজার - প্রতিটি স্তরে একটি সুপরিকল্পিত নেটওয়ার্ক কাজ করত বলে অনুমান তদন্তকারীদের । এই চক্রের মাধ্যমে কোটি কোটি টাকার খাদ্যসামগ্রী অবৈধভাবে বাজারে বিক্রি করা হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা ।
তদন্তকারী সংস্থার নজরে এসেছে, এই দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারে একাধিক শেল কোম্পানি । এসব সংস্থার মাধ্যমে অবৈধ অর্থকে বৈধ দেখানোর চেষ্টা করা হত বলে সন্দেহ । ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, লেনদেনের খতিয়ান, জিএসটি রেকর্ড এবং ডিজিটাল ডেটা খুঁটিয়ে পরীক্ষা করছেন ইডি আধিকারিকরা । আজকের তল্লাশিতে বিভিন্ন জায়গা থেকে গুরুত্বপূর্ণ নথি, মোবাইল ফোন, ল্যাপটপ, হার্ড ডিস্ক এবং নগদ অর্থ উদ্ধার হয়েছে বলেও সূত্রের দাবি, যদিও সে বিষয়ে এখনও সরকারি ভাবে কিছু জানানো হয়নি ।
ইডি-র এক আধিকারিকের কথায়, "এই দুর্নীতির শিকড় অনেক গভীরে । শুধুমাত্র নিচুতলার কর্মী নন, এর পেছনে বড় মাথা এবং প্রভাবশালী যোগ থাকতে পারে ।" সেই কারণেই তদন্তের পরিধি ক্রমশ বাড়ানো হচ্ছে । রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক স্তরে কোনও প্রভাবশালী ব্যক্তির নাম জড়িত রয়েছে কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে ।
বিশেষজ্ঞদের মতে, রেশন দুর্নীতির মতো অপরাধে সাধারণ মানুষই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হন । দরিদ্র ও নিম্ন আয়ের পরিবারগুলির জন্য নির্ধারিত খাদ্যশস্য যদি বাজারে পাচার হয়ে যায়, তাহলে মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা মারাত্মকভাবে বিপন্ন হয় । ফলে এই ধরনের দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ অত্যন্ত জরুরি ।
এদিকে, ইডি সূত্রে আরও খবর, তল্লাশি অভিযান শেষ হওয়ার পর বেশ কয়েকজনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করা হতে পারে । তদন্তে অসহযোগিতা বা প্রমাণের ভিত্তিতে গ্রেফতারিও হতে পারে বলে ইঙ্গিত মিলেছে । বসন্ত কুমার শরাফকেও শীঘ্রই জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকা হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে ।
এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে । শাসক ও বিরোধী শিবির একে অপরকে দোষারোপ করতে শুরু করেছে । রেশন দুর্নীতি নিয়ে আগেই রাজ্য রাজনীতি উত্তপ্ত ছিল, তার মধ্যেই ইডি-র এই ব্যাপক অভিযান নতুন করে সেই উত্তাপ বাড়িয়ে দিল । সবমিলিয়ে, রেশন দুর্নীতি মামলায় ইডি-র এই তল্লাশি অভিযান তদন্তের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে বলেই মনে করা হচ্ছে । আগামী দিনে এই মামলায় আরও চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে আসতে পারে বলে অনুমান সংশ্লিষ্ট মহলের । এখন দেখার, এই তদন্ত শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় এবং কারা কারা এর জালে জড়িয়ে পড়েন ।