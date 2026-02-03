ETV Bharat / state

বালি-কয়লা পাচার মামলা: কলকাতা-পশ্চিম বর্ধমানে তল্লাশি অভিযান ইডির

কলকাতা, দুর্গাপুর, আসানসোলের বিভিন্ন ঠিকানায় সকাল থেকে চলছে ইডির তল্লাশি অভিযান ৷ তালিকায় রয়েছে ব্যবসায়ী থেকে পুলিশ আধিকারিক ৷

বালি-কয়লা পাচার মামলায় ইডির নতুন তল্লাশি অভিযান (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : February 3, 2026 at 11:53 AM IST

কলকাতা/দুর্গাপুর/আসানসোল, 3 ফেব্রুয়ারি: বালি এবং কয়লা পাচারের জটিল নেটওয়ার্কের তদন্তে আবারও সক্রিয় হল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট । মঙ্গলবার সকাল থেকে কলকাতা, দুর্গাপুর, আসানসোলের একাধিক ঠিকানায় তল্লাশি চলছে ইডির । স্থানীয় ব্যবসায়ী এবং সরকারি কর্মকর্তাদের বাড়িতে, দোকানে এই অভিযান চলছে । এর সঙ্গে দিল্লির কয়েকটি জায়গাতেও ইডির দল হানা দিয়েছে । তদন্তকারীদের সঙ্গে রয়েছেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা ৷

পশ্চিম বর্ধমান জেলাজুড়ে অভিযান

পশ্চিম বর্ধমান জেলার একাধিক জায়গায় তল্লাশি অভিযান চলছে । ইডি সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার ভোর সাড়ে 6টার দিকে কলকাতা থেকে তিনটি গাড়িতে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার একটি দল জামুড়িয়ায় পৌঁছয় । 16 জনের বিশেষ দল এই তদন্ত অভিযানে রয়েছেন । প্রথমে জামুড়িয়া বাজার সংলগ্ন পাঞ্জাবি মোড় এলাকার ব্যবসায়ী রমেশ বনসলের বাড়িতে তল্লাশি শুরু হয় । তাঁর দুই ছেলে সুমিত বনসল এবং অমিত বনসলের বাড়িতেও ইডি হানা দেয় । এছাড়া, পঞ্জাবি মোড়ের একটি হার্ডওয়্যারের দোকান এবং সংলগ্ন গুদামে ইডির আধিকারিরা ঢোকেন । জামুড়িয়া হাটতলা এলাকার 'বনসাল হার্ডওয়্যার' নামে দোকানেও তল্লাশি অব্যাহত রয়েছে । নিরাপত্তার জন্য কেন্দ্রীয় আধাসামরিক বাহিনী রয়েছে প্রহরায় ।

ব্যবসায়ী রাজেশ বনসলের বাড়িতেও ইডির অভিযান (নিজস্ব ছবি)

পুলিশের বাড়িতে তল্লাশি

বুদবুদ থানার নবনিযুক্ত অফিসার ইন চার্জ (ওসি) মনোরঞ্জন মণ্ডলের দুর্গাপুর সিটি সেন্টারের বাড়িতে ইডির দল হানা দিয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে । এখনও দায়িত্বভার গ্রহণই করেননি তিনি । মনোরঞ্জন মণ্ডল এর আগে বারাবনি থানার ওসি ছিলেন এবং বেশ কিছুদিন যাবৎ তিনি ক্লোজ হয়েছিলেন । নতুন করে ওসির দায়িত্ব পেয়েছেন তিনি । ওসির পদে পুনর্বহাল হতেই তাঁর বাড়িতে ইডির হানা ।

বুদবুদ থানার ওসি মনোরঞ্জন মণ্ডলের বাড়িতে ইডির হানা (নিজস্ব ছবি)

ব্যবসায়ীর বাড়িতেও হানা

শুধু মনোরঞ্জন মণ্ডলের বাড়িতেই নয়, একই সঙ্গে দুর্গাপুরের বালি ব্যবসায়ী প্রবীর দত্ত, পানাগড়ের বালি ব্যবসায়ী শেখ হাসান, মির্জা বেগ, অন্ডালের বক্তারনগরের শেখ কিরণ মণ্ডল, পাণ্ডবেশ্বরের নবগ্রামের কয়লা ব্যবসায়ী শেখ মাইজুল-সহ একাধিক প্রভাবশালী ব্যবসায়ীর বাড়িতে চলছে এই অভিযান ।

স্থানীয় সূত্রে খবর, তল্লাশির সময় বিভিন্ন দলিলপত্র, ব্যাংক স্টেটমেন্ট এবং ডিজিটাল ডিভাইস বাজেয়াপ্ত করা হচ্ছে । কয়েকজনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলেও খবর পাওয়া গিয়েছে । এই অভিযান কলকাতা, দুর্গাপুর, আসানসোল ছাড়াও দিল্লির কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঠিকানায় চলছে, যা মামলার আন্তঃরাজ্য যোগকে সামনে এনেছে । এই অভিযানে আর্থিক লেনদেনের সবকটা সূত্র খতিয়ে দেখা হচ্ছে, যা বালি-কয়লা পাচারের মূলে রয়েছে বলে ইডির সন্দেহ ।

কয়লা পাচারের পুরনো-নতুন মামলা

ইডির এই তল্লাশি বালি এবং কয়লা পাচারের আর্থিক লেনদেনের তদন্তের অংশ । কয়লা পাচার নিয়ে ইডির একাধিক মামলা চলছে । 2020 সালে আসানসোল, দুর্গাপুর-সহ ইস্টার্ন কোলফিল্ডস (ইসিএল)-এর বিভিন্ন খনি থেকে বেআইনি কয়লা তুলে পাচারের ঘটনায় একটি মামলা হয় । তাতে ইসিএলের প্রাক্তন কর্তৃপক্ষ-সহ বেশ কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হয় । গত 8 জানুয়ারি আইপ্যাকের দফতর এবং সংস্থার কর্ণধার প্রতীক জৈনের বাড়িতে তল্লাশি চলে ।

ইডি সূত্রে খবর, সম্প্রতি কলকাতা সংলগ্ন এলাকায় নতুন কয়লা পাচার মামলা দায়ের হয়েছে, যার সঙ্গে বালি পাচারের লিঙ্ক পাওয়া গিয়েছে । এই নতুন মামলাতেই তৎপর হয়েছে ইডি । তদন্তে জানা গিয়েছে, খনি থেকে চুরি করা কয়লা এবং বালি বিভিন্ন জেলায় পাচার হয়েছে, যার মাধ্যমে বিপুল অর্থ লেনদেন হয় । ইডির লক্ষ্য এই নেটওয়ার্কের মূলে যারা রয়েছে তাদের ধরা । এই তল্লাশি অভিযানে বালি-কয়লা পাচারের অন্ধকার জগতের আরও কিছু রহস্য উন্মোচন হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে ।

