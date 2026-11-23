সব্যসাচী-মামলায় ইডি হানায় উদ্ধার 1 কোটিরও বেশি, বিপুল টাকার উৎস কী
ED conducts raids: কোটি টাকারও বেশি তোলাবাজির অভিযোগে গ্রেফতার হয়েছিলেন সব্যসাচী । এখন তিনি জামিনে মুক্ত ।
Published : November 23, 2026 at 11:27 PM IST
কলকাতা, 23 নভেম্বর: তোলাবাজি ও আর্থিক তছরুপের অভিযোগে বিধাননগর পুরনিগমের প্রাক্তন চেয়ারম্যান তথা তৃণমূল নেতা সব্যসাচী দত্তর বিরুদ্ধে চলা মামলার তদন্তে এবার কোমর বেঁধে নামল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ED)।
সোমবার সকাল থেকে কলকাতার লেকটাউন ও বালিগঞ্জ-সহ মোট 12টি ঠিকানায় একযোগে হানা দেয় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। তল্লাশি অভিযানে প্রায় 1 কোটি 20 লক্ষ টাকা নগদ উদ্ধার হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এছাড়াও পাওয়া গিয়েছে আরও নানা তথ্য় । সেগুলি আগামিদিনে তদন্তের নতুন দিক খুলে দিতে পারে মনে করছেন তদন্তকারীরা । পাশাপাশি এই বিপুল টাকার উৎসের সন্ধান করছেন তদন্তকারীরা ।
ইডি সূত্রে খবর, এদিন লেকটাউনের একটি আবাসনে গৌরব লাখোটিয়া নামে এক ব্যক্তির ফ্ল্যাটে তল্লাশি চালানো হয়। পাশাপাশি, বালিগঞ্জে রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী বিকাশ গুপ্তার ঠিকানাতেও হানা দেন তদন্তকারীরা। এই দুই জায়গা থেকেই বিপুল পরিমাণ নগদ অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এর পাশাপাশি বাকি জায়গা গুলির কয়েকটি থেকেও গুরুত্বপূর্ণ নথি ও তথ্য উদ্ধার করেছেন তদন্তকারীরা ।
উল্লেখ্য, এক কোটি টাকারও বেশি তোলাবাজির অভিযোগে রাজারহাটের বাড়ি থেকে সব্যসাচী দত্তকে গ্রেফতার করেছিল বিধাননগর উত্তর থানার পুলিশ। বর্তমানে তিনি জামিনে মুক্ত থাকলেও, তাঁর বিরুদ্ধে আর্থিক তছরুপের মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করে ইডি। সেই সূত্র ধরেই এদিনের এই অভিযান। তল্লাশি থেকে প্রাপ্ত তথ্য় যাচাই করবেন তদন্তকারীরা । এরপর তাঁরা কী পদক্ষেপ করেন সেটাই এখন দেখার ।
রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর থেকেই প্রাক্তন এই বিধায়কের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ উঠে আসতে শুরু করে। তার মধ্যে সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর দাবি করেন ব্যবসায়ী মধুসূদন চক্রবর্তী। সব্যসাচীকে নিয়ে একাধিক বিস্ফোরক দাবি করেন তিনি। তাঁর দাবি ঘটনার শুরু 2018 সালে । সব্যসাচী দত্ত তখন বিধাননগর পুরনিগমের মেয়রের পাশাপাশি ছিলেন রাজারহাট-নিউটাউন কেন্দ্রের বিধায়ক । ওই বছরের 2 ফেব্রুয়ারি সকালে ব্যবসায়ীকে ফোন করেন সব্যসাচী। অভিযোগ, ফোনে বিদ্যুৎ গাঙ্গোপাধ্যায় নামে এক ব্যক্তিকে ত্রিপুরার নির্বাচনী কাজের জন্য 2 লক্ষ 30 হাজার টাকা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। ব্যবসায়ী সেই টাকা মিটিয়ে দেন ।
এখানেই শেষ নয় । মাত্র চার দিন পর অর্থাৎ 6 ফেব্রুয়ারি ফের ফোন করে তাঁর কাছে 1 কোটি টাকা দাবি করা হয়। এত বিপুল পরিমাণ অর্থ কোথা থেকে জোগাড় করবেন, তা নিয়ে চরম বিপাকে পড়েছিলেন বলে জানিয়েছিলেন ওই ব্যবসায়ী । তখন পুলিশের দ্বারস্থ হননি । এখন সরকার বদল হতেই সব্যসাচীর নামে অভিযোগ দায়ের করেন তিনি ।