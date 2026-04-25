দ্বিতীয় দফা ভোটের আগে হাবড়ায় তিন চাল ব্যবসায়ীর বাড়িতে ইডি'র অভিযান

প্রথম দফা ভোটের আগেও কলকাতা-সহ বেশ কয়েকটি জায়গায় তল্লাশি চালিয়েছিল ইডি ৷ দ্বিতীয় দফা ভোটের আগে হাবড়ায় তল্লাশি কেন্দ্রীয় সংস্থার ৷

তিন চাল ব্যবসায়ীর বাড়িতে ইডির অভিযান (ফাইল চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 25, 2026 at 8:38 AM IST

হাবড়া, 25 এপ্রিল: রাজ্যে দ্বিতীয় দফা ভোটের আগে ফের তৎপরতা দেখাল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। শনিবার সকালে উত্তর 24 পরগনার হাবড়ায় তিন চাল ব্যবসায়ের বাড়িতে ইডি অভিযান শুরু করেছে ৷ ইডি আধিকারিকদের সঙ্গে রয়েছেন কেন্দ্রীয় বাহিনী ৷

এদিন সকালে সাগর সাহা, পার্থ সাহা ও রাজীব সাহার নামে আরও তিন চাল ব্যবসায়ের বাড়িতে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা অভিযান শুরু করেছেন। ইডি আধিকারিকরা বাড়ির ভিতরে ঢুকে অভিযান শুরু করেছেন। নিরাপত্তার দায়িত্বে রয়েছেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা। সাগর সাহার বাড়ি হাবড়ার শ্রীনগরে। রাজীব সাহা ও পার্থ সাহার বাড়ি হাবড়ার দেশবন্ধু পার্ক সংলগ্ন সুভাষ রোডে।

প্রসঙ্গত, 2021 সালে বিধানসভা নির্বাচনের কয়েক মাস আগে বসিরহাটের ঘোজাডাঙা সীমান্ত দিয়ে 175 গাড়ি চাল ও গম বাংলাদেশে পাচার করা হচ্ছিল। সীমান্তরক্ষী বাহিনী সেই গাড়িগুলি আটক করে। সেই ঘটনার জেরে গত মার্চ মাসের শেষদিকে হাবড়ার চাল ব্যবসায়ী নিরঞ্জন সাহার বাড়িতে ইডি আধিকারিকরা তল্লাশি ও অভিযান চালিয়েছিলেন।

রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের আবহে গত কয়েক সপ্তাহ ধরেই নানা মামলায় সক্রিয় ইডি । কখনও বাড়ি বা অফিসে গিয়ে তল্লাশি চলছে ৷ কখনও আবার সিজিও কমপ্লেক্সে ডেকে পাঠানো হচ্ছে সন্দেহভাজনদের। প্রথম দফা ভোটের আগে কলকাতা-সহ রাজ্যের বেশ কয়েকটি জায়গায় তল্লাশি চালিয়েছিলেন ইডি অধিকারিকরা ৷ দ্বিতীয় দফা ভোটের আগে হাবড়ায় তল্লাশি কেন্দ্রীয় সংস্থার ৷

ইডি'র এই সক্রিয়তাকে কটাক্ষ করেছে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল ৷ অভিযোগ, ভোটের মুখে কেন্দ্রীয় সংস্থাকে ব্যবহার করে তৃণমূলকে বিব্রত করতে চায় কেন্দ্রের বিজেপি সরকার ৷ ইতিমধ্যেই তৃণমূলের একাধিক নেতা-মন্ত্রীকেও তলব করা হয়েছে ৷ এদিন সকালে হাবড়ার তিন চাল ব্যবসায়ীর বাড়িতে হানা দেন ইডি আধিকারিকরা ৷ ইডি সূত্রে খবর, একটি মামলায় আর্থিক তছরুপের সূত্র ধরেই এই চাল ব্যবসায়ীদের বাড়িতে গিয়েছে কেন্দ্রীয় সংস্থা। এদিন ভোরে কলকাতার সিজিও কমপ্লেক্স থেকে রওনা দেয় ইডি'র একাধিক দল ৷

