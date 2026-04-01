ভোটের আগে শহরে ইডি'র জোরদার অভিযান, তল্লাশি সোনা পাপ্পুর বাড়িতেও
কলকাতার একাধিক এলাকায় একযোগে তল্লাশি অভিযান শুরু করেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। কসবা ও বালিগঞ্জ এলাকাতেই চলছে তল্লাশি ৷
Published : April 1, 2026 at 1:28 PM IST
কলকাতা, 1 এপ্রিল: বিধানসভা নির্বাচনের মুখে রাজ্যে ফের সক্রিয় হল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টোরেট (ইডি)। বুধবার ভোরবেলা থেকেই কলকাতার একাধিক এলাকায় একযোগে তল্লাশি অভিযান শুরু করে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। দক্ষিণ কলকাতার কসবা-সহ বালিগঞ্জের বিভিন্ন জায়গায় এই অভিযান ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায়। সাম্প্রতিক অতীতে এর আগেও বেশ কয়েকবার তল্লাশি চালিয়ে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা ৷
তল্লাশির তালিকায় রয়েছে কসবা এলাকার ব্যবসায়ী বিশ্বজিৎ পোদ্দারের বাড়িও ৷ তিনি ‘সোনা পাপ্পু’ নামেই অধিক পরিচিত। সূত্রের খবর, সকাল প্রায় সাতটা নাগাদ ফার্ন রোডে তাঁর বাড়িতে পৌঁছে যান ইডি আধিকারিকরা। অভিযানে তাঁদের সঙ্গে ছিল কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরাও। নিরাপত্তার কড়াকড়ির মধ্যেই শুরু হয় তল্লাশি। ফেব্রুয়ারি মাসের শুরুতে দক্ষিণ কলকাতার গোলপার্কের কাছে কাঁকুলিয়া অঞ্চলে আচমকা দুই গোষ্ঠী সংঘর্ষ হয় ৷ সেই ঘটনায় নাম জড়ায় সোনা পাপ্পুর ৷
শুধু কসবা নয়, এদিন বালিগঞ্জের একটি সংস্থার অফিস-সহ আরও কয়েকটি জায়গাতেও হানা দেয় ইডি। তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে জানা গিয়েছে, সোনা পাপ্পুর বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই একাধিক এফআইআর দায়ের হয়েছে। তোলাবাজি, হুমকি দেওয়া-সহ নানা অভিযোগ রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। এই সমস্ত অভিযোগের ভিত্তিতে দায়ের হওয়া চার-পাঁচটি মামলার ভিত্তিতেই গত কয়েক দিন ধরে তথ্য সংগ্রহ ও অনুসন্ধান চালাচ্ছিলেন ইডি আধিকারিকরা। এরপরই তল্লাশি চালানোর সিদ্ধান্ত নেন তদনন্তকারীরা ৷
তদন্তে উঠে এসেছে, কসবা ও বালিগঞ্জ এলাকায় একাধিক ‘সিন্ডিকেট’-এর উপর নিয়ন্ত্রণ ছিল সোনা পাপ্পুর। অভিযোগ, বিভিন্ন নির্মাণ সংস্থার কাছ থেকে নিয়মিতভাবে মোটা অঙ্কের টাকা তোলা হত। সেই টাকা তাঁর মাধ্যমেই নাকি পৌঁছে যেত কিছু ‘প্রভাবশালী’ ব্যক্তির কাছে। এই আর্থিক লেনদেনের সূত্র খুঁজতেই ইডি এই অভিযান চালাচ্ছে বলে জানা গিয়েছে।
ইডি সূত্রের দাবি, এই চক্রের সঙ্গে আরও কয়েকজন জড়িত থাকতে পারেন। তাই তল্লাশির পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ নথি ও ডিজিটাল তথ্য সংগ্রহের কাজও চলছে। ইতিমধ্যেই বেশ কিছু নথি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বলে খবর। আরও কিছু তথ্য হাতে এলে আরও পরবর্তী পদক্ষেপ স্থির করবে ইডি ৷ বিধানসভা ভোটের আগে এই অভিযান ঘিরে রাজনৈতিক মহলেও শুরু হয়েছে জোর জল্পনা। তবে তদন্তকারী সংস্থা স্পষ্ট করেছে, দায়ের হওয়া অভিযোগের ভিত্তিতেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে ৷ তদন্ত এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে।