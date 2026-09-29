বেআইনি আর্থিক লেনদেন, চাঁচলে 12 ঘণ্টা তল্লাশি ইডি’র
ED Operations Over Illegal Financial Transactions: পঞ্জাবের রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্ট থেকে বেআইনি আর্থিক লেনদেনের অভিযোগে মালাদায় তল্লাশি চালাল ইডি ৷
Published : September 29, 2026 at 12:20 AM IST
মালদা, 28 সেপ্টেম্বর: টানা 12 ঘণ্টা ম্যারাথন তল্লাশির পর মালদার চাঁচলের মুলাইবাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের আধিকারিকরা ৷ সফিকুল ইসলাম নামে এক ব্যক্তির বাড়িতে সোমবার সকাল থেকে তল্লাশি চালান ইডি আধিকারিকরা ৷ তাঁর বিরুদ্ধে আইন ভেঙে মোটা অঙ্কের টাকা লেনদেন করার অভিযোগ উঠেছে । বাড়িতে থাকা সন্তানসম্ভবা স্ত্রী-র সঙ্গেও কথা বলেন কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা আধিকারিকরা ৷ পাশাপাশি বিভিন্ন নথিপত্রও খতিয়ে দেখেন তাঁরা ৷
অভিযান শেষে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় কোনও প্রতিক্রিয়া দিতে চাননি ইডি আধিকারিকরা ৷ তবে সূত্রের দাবি, বেআইনি আর্থিক লেনদেনের অভিযোগের তদন্তেই এই অভিযান ৷ ইডি সূত্রে খবর, তদন্তকারীদের নজরে এসেছে পঞ্জাবের জলন্ধরে একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে থাকা সফিকুল ইসলামের অ্যাকাউন্ট ৷ ওই অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ আর্থিক লেনদেন হয়েছে বলে জানা গিয়েছে ৷ প্রাথমিক তদন্তে ওই অ্যাকাউন্টে প্রায় সাড়ে তিন কোটি টাকার লেনদেনের হদিশ মিলেছে ৷
ইডি সূত্রের দাবি, 10 শতাংশ কমিশনের ভিত্তিতে বেআইনিভাবে টাকা লেনদেন চক্রের মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করতেন সফিকুল ইসলাম ৷ এই বিপুল পরিমাণ টাকার উৎস কী, কারা টাকা পাঠাতেন এবং কোথায় সেই টাকা স্থানান্তর করা হয়েছে, এই সমস্ত বিষয় খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷ একইসঙ্গে এই আর্থিক লেনদেনের সঙ্গে আরও কারা যুক্ত রয়েছেন, সেই তথ্যও সংগ্রহ করছেন তদন্তকারীরা ৷ তবে, অভিযুক্ত সফিকুল ইসলাম বর্তমানে পলাতক বলে জানা গিয়েছে ৷ এমনকী তার বাবা ও মায়ের খোঁজও মিলছে না ৷
আদালতের মহুরি থেকে কৃষক হয়ে 'প্রতারক' !
মালদার চাঁচলের মুলাইবাড়ির বাসিন্দা সফিকুল ইসলাম আগে চাঁচল কোর্টে মহুরি পদে কর্মরত ছিলেন ৷ পরে সেই কাজ ছেড়ে বাড়িতে চাষাবাদ করতেন বলে দাবি প্রতিবেশীদের ৷ তবে ইডি সূত্রের দাবি, গত দু’বছর ধরে আর্থিক প্রতারণা ও অবৈধ অর্থ লেনদেনের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে শফিকুল ৷
আরও জানা গিয়েছে, কালো টাকা সাদা করার কারবারে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করতেন তিনি ৷ সফিকুল নিজের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা নিয়ে পরে বিভিন্ন অ্যাকাউন্টে তা স্থানান্তর করতেন বলে তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন ৷ প্রায় সাড়ে তিন কোটি টাকার অবৈধ লেনদেনের হদিশ মিলেছে বলে সূত্রের খবর ৷ এই কারবারের পিছনে আরও বড় চক্রের যোগ রয়েছে বলেও সন্দেহ কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার ৷
ম্যারাথন তল্লাশি
সোমবার সকাল সাতটা নাগাদ কেন্দ্রীয় বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে মুলাইবাড়ি এলাকায় পৌঁছন ইডির আধিকারিকরা ৷ শুরু হয় সফিকুল ইসলামের খোঁজ ৷ তবে, তাঁর কোনও হদিশ মেলেনি বলে জানা যায় ৷ এরপর তাঁর স্ত্রী ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের জিজ্ঞাসাবাদ করেন তদন্তকারীরা ৷ বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে বিভিন্ন নথিপত্রও পেয়েছেন তাঁরা ৷
দীর্ঘ 12 ঘণ্টার ম্যারাথন অভিযান শেষে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসেন ইডির আধিকারিকরা ৷ সূত্রের খবর, অভিযানের শেষে সঙ্গে করে নিয়ে যান বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত নথিপত্র ৷ ওই নথিতে থাকা আর্থিক লেনদেনের তথ্য খতিয়ে দেখা হবে বলে ইডি সূত্রে খবর ৷
এই বিষয়ে অভিযুক্ত সফিকুল ইসলামের ভাই মাবুদ হোসেন বলেন, "ইডি-র আধিকারিকরা বাড়িতে তল্লাশি চালিয়েছেন, আমাকে জিজ্ঞাসাবাদও করেন ৷ আমি এবিষয়ে কিছু জানি না বলে দিয়েছি ৷ আমার বৌদি কেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় ৷ তবে আমরা জানি দাদা চাষাবাদ করতেন । দাদা যে এসব কাজের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে আমরা জানি না ৷ প্রতিবেশী রহিম আলি বলেন, "সফিকুল ভালো ছেলে বলে জানি ৷ সে এই ধরনের কারবারের সঙ্গে যুক্ত শুনে সত্যি অবাক হচ্ছি ৷ তবে কিছু রয়েছে বলেই ইডি-র আধিকারিকরা এসেছেন ৷"