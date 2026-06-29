ব্যঙ্কে কোটি কোটির লেনদেন, বান্ধবীর বাড়ি থেকে সোনা উদ্ধার- এবার ইডির নজরে সব্যসাচী
বিধাননগরের এই প্রাক্তন মেয়রের আর্থিক লেনদেন নিয়ে প্রাথমিক খোঁজ-খবর শুরু করেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ৷ আপাতত তথ্য সংগ্রহের কাজ করছে ইডি ৷
Published : June 29, 2026 at 9:24 PM IST
বিধাননগর , 29 জুন : এবার ইডির নজরে সব্যসাচী দত্ত ৷ তৃণমূল নেতা তথা বিধাননগরের এই প্রাক্তন মেয়রের আর্থিক লেনদেন নিয়ে প্রাথমিক খোঁজ-খবর শুরু করেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ৷
তেলাবাজির অভিযোগে গ্রেফতার হওয়া এই প্রাক্তন বিধায়কের নিউটাউনের বাড়ি থেকে ইতিমধ্যেই সোনা উদ্ধার হয়েছে ৷ বান্ধবী টিনা ভৌমিকের তেহট্টের বাড়ি থেকেও মিলেছে প্রায় 3 কিলো 330 গ্রাম সোনা ৷ এর পাশাপাশি 5টি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের সন্ধান পেয়েছে ইডি ৷ তার একটি সব্যসাচীর নামে ৷ বাকিগুলি অন্যদের সঙ্গে জয়েন্ট ৷ সেখানেও প্রায় 3 কোটি 70 লক্ষ টাকা লেনদেন হয়েছে বলে জানতে পেরেছেন তদন্তকারীরা ৷ এমনই নানা কারণে তাঁর ব্যাপারে বিস্তারিত খোঁজ নেওয়া হচ্ছে ৷ তবে ইডির তদন্ত এখনও একেবারেই প্রাথমিক স্তরে রয়েছে বলে সংবাদসংস্থা পিটিআই জানতে পেরেছে ৷
আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও ঘটনার তদন্ত শুরু করলে প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে ইসিআইআর দায়ের করে ইডি ৷ এই এনফোর্সমেন্ট কেস ইনফরমেশন রিপোর্ট আসলে এফআইআরের সমতুল ৷ সব্যসাচীর বিরুদ্ধে এখনও সেই প্রক্রিয়া গ্রহণ করেনি ইডি ৷ তবে প্রাথমিক খোঁজ-খবর নেওয়ার পর তদন্তকারীরা এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবেন ৷
সরকার পরিবরর্তনের পর তোলাবাজির অভিযোগে গ্রেফতার হয়েছেন সব্যসাচী ৷ আইনি প্রক্রিয়ার পাশাপাশি জনরোষের মুখোমুখিও হতে হয়েছে তাঁকে ৷ সম্প্রতি আদালত থেকে বেরিয়ে আসার সময় কয়েকজন তাঁকে ঘিরে ধরে ডিম ছোড়েন ৷ তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ এক ব্যবসায়ীকে ভয় দেখিয়ে টাকা তুলেছেন ৷ এ সংক্রান্ত একটি অডিও রেকর্ড ইতিমধ্যেই ভাইরাল হয়ে গিয়েছে ৷ তবে ওই অডিও-র সত্যতা যাচাই করেনি ইটিভি ভারত ৷
গ্রেফতার করার পর তাঁকে নিয়ে একাধিক জায়গায় যায় বিধাননগর উত্তর থানার পুলিশ ৷ তার মধ্যে তৃণমূল নেতার শ্বশুরবাড়ির পাশাপাশি বান্ধবীর বাড়িও আছে ৷ টিনা ভৌমিক নামে ওই মহিলার বাড়ি থেকে তিন কিলোর কিছুটা বেশি সোনা উদ্ধার হয় ৷ সেই সোনা বাজেয়াপ্ত করার পাশাপাশি তাঁকে তলবও করছিল পুলিশ ৷ একইসঙ্গে সব্যসাচীর বিভিন্ন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের লেনদেনের দিকেও নজর রাখছে ইডি ৷ এই সমস্ত টাকার উৎস কী সেটাই খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা ৷
যেদিন জানা গেল সব্যসাচীর দিকে ইডির নজর আছে সেদিনই তাঁর বিরুদ্ধে রাজ্যের বিভিন্ন থানায় কটা মামলা রয়েছে তা রাজ্যকে জানাবার নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট ৷ সোমবার এমনই নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্টের বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য ৷ সব্যসাচী তাঁর বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া এফআইয়ার খারিজের আবেদন জানিয়ে হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেছেন ৷ পাশাপাশি তিনি জানিয়েছেন, 2018 সালের ঘটনায় এখন পদক্ষেপ করা হচ্ছে ৷ একের পর এক মামলায় জড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে ৷ আদালতে নিয়ে যাওয়ার সময় তাঁকে রীতিমতো হেনস্থা করা হচ্ছে ৷ তাঁর বিরুদ্ধে কী কী অভিযোগ আছে, জানানো হোক। তাহলে তিনি আদালতে জামিনের আবেদন জানাতে পারেন ৷