পুলিশকর্মী মনোরঞ্জন মণ্ডলের বাড়িতে ফের ইডি, 2 বার হাজিরা এড়ানোয় তৃতীয় সমন

পুলিশকর্মী মনোরঞ্জন মণ্ডলের বাড়িতে ফের ইডি, 2 বার হাজিরা এড়ানোয় তৃতীয় সমন
বেআইনি বালি ও কয়লা পাচারে জড়িত থাকার অভিযোগ উঠেছে মনোরঞ্জন মণ্ডলের বিরুদ্ধে ৷ তাঁর বাড়িতে আগে অভিযান চালিয়েছিলেন ইডির আধিকারিকরা ।
Published : March 11, 2026 at 12:35 PM IST
দুর্গাপুর, 11 মার্চ: পুলিশ অফিসার মনোরঞ্জন মণ্ডলের বাড়িতে ফের এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট । বুধবার সকালেই ইডির আধিকারিকরা তাঁর দুর্গাপুরের সিটি সেন্টারের বাড়িতে আসেন । তিনি কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার হাজিরা এড়ানোয় তাঁর নামে তৃতীয় সমন জারি হয়েছে বলে জানা গিয়েছে ৷
যদিও এর আগে ইডির পক্ষ থেকে মনোরঞ্জন মণ্ডলের বাড়িতে অভিযান চালানো হয় । তাঁকে ইডির দফতরে হাজিরা দেওয়ার জন্য দু'বার নোটিশ পাঠানো হয়েছিল ৷ সূত্র মারফত পাওয়া খবর অনুযায়ী, তিনি ইডির দফতরে একবারও হাজিরা দেননি । এরপরেই তাঁর বাড়িতে বুধবার তৃতীয় সমন সম্বলিত নোটিশ দেওয়া হল ইডির তরফে । প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে, তাহলে কি এর পরের পদক্ষেপ মনোরঞ্জন মণ্ডলকে গ্রেফতারি ?
আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের বেশ কয়েকটি থানায় অফিসার ইনচার্জ হিসেবে নিজের দায়িত্ব পালন করেছেন এই মনোরঞ্জন মণ্ডল । পশ্চিম বর্ধমান জেলায় বেআইনি বালি এবং কয়লা কারবারের তদন্ত করতে একযোগে নামেন দুই কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই এবং ইডির আধিকারিকরা । মাসখানেক আগে পুলিশ অফিসার মনোরঞ্জন মণ্ডল-সহ বেআইনি বালি ও কয়লা কারবারের সঙ্গে জড়িত অভিযোগে একাধিক ব্যক্তিদের বাড়িতেও অভিযান চালান ইডির আধিকারিকরা । সেসময় বুদবুদ থানার ওসি পদে বহাল করা হয় মনোরঞ্জন মণ্ডলকে এবং এর দু'দিনের মাথায় তাঁর বাড়িতে ইডির অভিযান হয় ৷ ওই থানায় ওসি হিসাবে যোগদানের আগেই ফের তাঁর বদলি করা হয় ৷ তাঁকে আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের গোয়েন্দা দফতরে পাঠানো হয় ৷
এছাড়াও বেআইনি কয়লা ও বালি কারবারের সঙ্গে জড়িত অভিযোগে মামা ভাগ্নে চিন্ময় মণ্ডল এবং কিরণ খাঁ-কেও কলকাতায় ইডির দফতরে হাজিরা দিতে বলা হয়েছিল ৷ তাঁরা সেখানে হাজিরা দিতে গেলে তাঁদের বিরুদ্ধে পর্যাপ্ত প্রমাণ থাকায় মামা-ভাগ্নেকে গ্রেফতার করা হয় । সেইসময় মনোরঞ্জন মণ্ডলকে ইডির দফতরে ডেকে পাঠানো হলেও তিনি হাজিরা এড়ান বলে ইডি সূত্র মারফত জানা গিয়েছিল । তারপর বুধবার ফের তাঁর বাড়িতে ইডির অভিযান । এই ঘটনাকে ঘিরে ফের শোরগোল পড়েছে দুর্গাপুরে ৷
এদিকে মনোরঞ্জন মণ্ডলের বাড়িতে ইডির অভিযানের পরিপ্রেক্ষিতে দুর্গাপুরে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজাও । পশ্চিম বর্ধমান জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সহ-সভাপতি উত্তম মুখোপাধ্যায় বলেন, "মঙ্গলবার আপনারা দেখেছেন সুপ্রিম কোর্ট ঐতিহাসিক রায় দিয়েছে । ভারতীয় জনতা পার্টির মুখ পুড়েছে ভারতের সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে । তাই এবার চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী নির্বাচনের আগে এ রাজ্যে কেন্দ্রীয় এজেন্সি ইডি এবং সিবিআইকে লেলিয়ে দেওয়া হবে সে আর নতুন কথা কী? এরা তো অনেকদিন ধরেই কলকাতায় ঘাঁটি গেড়ে বসে আছে । ভারতীয় জনতা পার্টি আর অটল বিহারী বাজপেয়ির জনতা পার্টি নেই, এখন মোদিবাবুদের জামানায় মাফিয়া দলে পরিণত হয়েছে । মানুষও বুঝে নিয়েছে ভোট এসে গিয়েছে তাই এবার ইডি ও সিবিআই আসবে ।"
অন্যদিকে বিজেপির পশ্চিম বর্ধমান জেলার মুখপাত্র সুমন্ত মণ্ডল ফোনে বলেন, "ইডি ও সিবিআই শুধু ভোটের সময় আসে এটা সম্পূর্ণ ভুল । তাহলে তৃণমূল কংগ্রেসের এতগুলো নেতা-মন্ত্রী এতদিন ধরে জেল খাটছেন কী করে । কেন্দ্রীয় এজেন্সিগুলি স্বতন্ত্র ক্ষমতা ভোগ করে । তারা কোনও রাজনৈতিক দলের অঙ্গুলিহেলনে চলে না । সুতরাং তৃণমূল কংগ্রেস এসব মিথ্যে অপবাদ দিয়ে জনগণের মন পেতে বৃথা চেষ্টা চালাচ্ছে । ইডি ও সিবিআই তাদের উপরই নজর রাখে যারা চুরি-ডাকাতিতে যুক্ত আছে এবং তাদেরকেই চিহ্নিত করে বাড়িতে হানা হয় ৷ এই পুলিশ অফিসার মনোরঞ্জন মণ্ডলও নিশ্চয়ই দুর্নীতিগ্রস্ত আছে এবং তৃণমূলের কোনও নেতার হাতও নিশ্চয়ই তাঁর মাথায় আছে ৷ তার জন্য ওঁর বাড়িতে ইডি ও সিবিআই যাচ্ছে ৷ আগামিদিনে এঁর সঙ্গে তৃণমূলের বহু নেতার বাড়িতে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা যাবে ৷ তাঁদের অবস্থাও মনোরঞ্জন মণ্ডলের মতো হবে ৷"
2026-এর নির্বাচনের আগে আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের এই পুলিশ অফিসারের বাড়িতে আর্থিক তছরুপের অভিযোগে ইডির অভিযান এবং সমন জারি যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা বলে মনে করছেন রাজনৈতিক ওয়াকিবহাল মহল ।