বয়ানে অসঙ্গতি, হাজিরা দিতে এসে গ্রেফতার বুদবুদ ও বারাবনি থানার প্রাক্তন ওসি মনোরঞ্জন মণ্ডল

বয়ানে অসঙ্গতি, হাজিরা দিতে এসে গ্রেফতার বুদবুদ ও বারাবনি থানার প্রাক্তন ওসি মনোরঞ্জন মণ্ডল
ইডি সূত্রে জানা গিয়েছে, কয়লা পাচার মামলার তদন্তের স্বার্থে এদিন মনোরঞ্জন মণ্ডলকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডেকে পাঠানো হয়েছিল ।
Published : June 19, 2026 at 7:09 AM IST
কলকাতা, 19 জুন: কয়লা পাচার মামলায় আরও সক্রিয় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। দীর্ঘ তলব এড়ানোর পর অবশেষে বৃহস্পতিবার সিজিও কমপ্লেক্সে হাজিরা দিতে এসে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার হাতে গ্রেফতার হলেন বুদবুদ ও বারাবনি থানার প্রাক্তন ওসি মনোরঞ্জন মণ্ডল । জিজ্ঞাসাবাদে সহযোগিতা না করা এবং বয়ানে একাধিক অসঙ্গতি থাকার কারণেই তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে ইডি সূত্রে খবর । শুক্রবার ধৃত প্রাক্তন পুলিশ আধিকারিককে বিশেষ আদালতে পেশ করে নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানাতে পারে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ।
কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার সূত্রে জানা গিয়েছে, কয়লা পাচার মামলার তদন্তের স্বার্থে এদিন মনোরঞ্জন মণ্ডলকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডেকে পাঠানো হয়েছিল । তলব পেয়ে তিনি এদিন ইডি দফতরে হাজির হন । সেখানে তদন্তকারী আধিকারিকরা মুখোমুখি বসিয়ে তাঁকে একের পর এক বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে ।
অভিযোগ, জেরার মুখে অধিকাংশ প্রশ্নের কোনও সদুত্তর দিতে পারেননি মনোরঞ্জন মণ্ডল ৷ এমনকী তিনি তদন্তে অসহযোগিতা করতে থাকেন বলে ইডির দাবি । এরপরই দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদ শেষে বয়ানে একাধিক গরমিল ধরা পড়ায় তদন্তকারীরা তাঁকে গ্রেফতারের সিদ্ধান্ত নেন ।
এর আগে কয়লা পাচার মামলার সূত্র ধরে দুর্গাপুরে মনোরঞ্জন মণ্ডলের বাড়িতে দফায় দফায় তল্লাশি চালিয়েছিলেন ইডি'র আধিকারিকরা । তল্লাশি চালিয়ে বিভিন্ন নথিপত্র উদ্ধারের পাশাপাশি তাঁকে এর আগে একাধিকবার হাজিরার নির্দেশ দিয়ে নোটিশও পাঠানো হয়েছিল ।
তবে বেশ কয়েকবার তিনি হাজিরা এড়িয়ে যান ৷ তাঁর খোঁজে বাড়িতে গিয়ে কাউকেই না পেয়ে তদন্তকারীরা দরজায় নোটিশও সাঁটিয়ে ফিরে এসেছিলেন । কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাদের দাবি, বারাবনি ও বুদবুদ থানার দায়িত্বে থাকাকালীন কয়লা মাফিয়াদের কাছ থেকে ঘুষের টাকা, প্রোটেকশন মানি হিসেবে তাঁর কাছে আসত । এই পাচার চক্রের যোগসূত্র ও সন্দেহজনক আর্থিক লেনদেনের বিষয়ে বিস্তারিত জানতেই তাঁকে এদিন তলব করা হয়েছিল । অবশেষে বয়ানে অসঙ্গতির কারণে তাঁকে হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ইডি আধিকারিকরা ।