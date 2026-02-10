কয়লা ও বালিপাচার মামলায় বড় সাফল্য ইডি'র, গ্রেফতার 'মাফিয়া' মামা-ভাগ্নে

কয়লা ও বালিপাচার মামলায় বড় সাফল্য ইডি'র, গ্রেফতার 'মাফিয়া' মামা-ভাগ্নে
গ্রেফতার অভিযুক্ত কয়লা মাফিয়া চিন্ময় মণ্ডল এবং বালি মাফিয়া কিরণ খাঁ ৷ সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্সে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডেকে পাঠানো হয় তাঁদের ৷
দুর্গাপুর, 10 ফেব্রুয়ারি: সামনেই ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচন ৷ আর তার ঠিক আগে কয়লা ও বালিপাচার মামলায় সক্রিয় হল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট ৷ শুধু সক্রিয় হওয়াই নয়, কয়লা ও বালিপাচারের সঙ্গে যুক্ত অভিযুক্ত দুই মাফিয়া চিন্ময় মণ্ডল এবং কিরণ খাঁ-কে গ্রেফতার করে বড় সাফল্যের মুখ দেখেছে ইডি ৷ ধৃতরা সম্পর্কে মামা এবং ভাগ্নে ৷ সোমবার তাঁদের সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্সে ইডি'র দফতরে ডেকে পাঠানো হয় ৷ সেখানেই জিজ্ঞাসাবাদের পর দু’জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷
জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত কয়লা মাফিয়া চিন্ময় মণ্ডল পুরুলিয়ার বাসিন্দা ৷ তাঁর দুর্গাপুর সিটি সেন্টারের অম্বুজা নগরী এবং বিধাননগরে দু’টি অফিস রয়েছে ৷ আর তাঁর ভাগ্নে কিরণ খাঁ রানিগঞ্জের বাসিন্দা ৷ তাঁর বিরুদ্ধে বালিপাচারে যুক্ত থাকার অভিযোগ রয়েছে ৷ তাঁদের দু’জনকে সোমবার ম্যারাথন জিজ্ঞাসাবাদের পর গ্রেফতার করে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ৷
ইডি সূত্রে খবর, বিভিন্ন সময়ে তল্লাশি অভিযানে নেমে বিপুল পরিমাণ বেহিসেবি নগদ অর্থ এবং কয়লা ও বালিপাচার সংক্রান্ত নথি উদ্ধার করা হয় ৷ সেই সূত্র ধরেই চিন্ময় মণ্ডল এবং কিরণ খাঁ-কে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডেকে পাঠানো হয় ৷
জানা গিয়েছে, আসানসোল ও দুর্গাপুর এই দুই মহকুমাকে কেন্দ্র করে দীর্ঘদিন ধরে সক্রিয় ছিল একটি সংঘবদ্ধ কয়লা চুরি ও বালিপাচারের সিন্ডিকেট । এই সিন্ডিকেটের মূল কাজ ছিল অবৈধভাবে কয়লা ও বালি উত্তোলন, পরিবহণ এবং তা বিভিন্ন শিল্প সংস্থা ও কালোবাজারে সরবরাহ করা ৷ এই পুরো প্রক্রিয়ার সঙ্গে একাধিক প্রভাবশালী ব্যক্তি ও দালালচক্র জড়িত বলে অভিযোগ ৷
তদন্তে উঠে এসেছে, গ্রেফতার হওয়া চিন্ময় মণ্ডল ও কিরণ খাঁ এই সিন্ডিকেটের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক ও অপারেশনাল অংশ সামলাতেন ৷ সম্পর্কে চিন্ময় মণ্ডল মামা এবং কিরণ খাঁ ভাগ্নে ৷ জানা গিয়েছে, অবৈধভাবে তোলা কয়লা ও বালি বেচাকেনা থেকে আসা কোটি-কোটি টাকার লেনদেন হতো নগদে, যার কোনও হিসাব ছিল না ৷ এই অর্থই পরে বিভিন্ন শেল কোম্পানি ও বেনামি অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে সাদা করা হতো বলে অভিযোগ ৷
ইডি সূত্রে খবর, দু’জনকে জিজ্ঞাসাবাদের পাশাপাশি একাধিক জায়গায় তল্লাশি অভিযান চালানো হয় ৷ সেই অভিযানে একাধিক বাড়ি ও অফিস থেকে উদ্ধার হয় নগদ টাকা, গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র, ডিজিটাল ডিভাইস ও লেনদেন সংক্রান্ত তথ্য ৷ এই সব তথ্য খতিয়ে দেখে তদন্ত আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে চাইছেন তদন্তকারীরা ৷