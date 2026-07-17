কালীঘাটের ওসি হয়েই ক্ষমতার অপব্যবহার, প্রোমোটারদের থেকে মাসোহারা তুলতেন শান্তনু !

কালীঘাটের ওসি হয়েই ক্ষমতার অপব্যবহার, প্রোমোটারদের থেকে মাসোহারা তুলতেন শান্তনু !
কালীঘাট থানার প্রাক্তন ওসি শান্তনু সিনহা বিশ্বাসের বিরুদ্ধে এমনই বিস্ফোরক দাবি করলেন ইডির আধিকারিকরা ৷
Published : July 17, 2026 at 3:54 PM IST
কলকাতা, 17 জুলাই: কালীঘাট থানার অফিসার-ইন-চার্জ (ওসি) হওয়ার পর থেকেই ক্ষমতার অপব্যবহার শুরু করেছিলেন কলকাতা পুলিশের প্রাক্তন আধিকারিক শান্তনু সিনহা বিশ্বাস । নিয়োগ দুর্নীতি মামলার তদন্তে আদালতে জমা দেওয়া চার্জশিটে এমনই বিস্ফোরক দাবি করেছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটর ।
তদন্তকারী সংস্থার দাবি, কালীঘাট থানাকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল একটি প্রভাবশালী অর্থ সংগ্রহের নেটওয়ার্ক, যেখানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেন ধৃত শান্তনু সিনহা বিশ্বাস এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ জয় এস কামদার । ইডির চার্জশিট অনুযায়ী, কালীঘাট থানার ওসি থাকার সময় মাঝেমধ্যেই নিজের ঘরে জয় এস কামদারের সঙ্গে বৈঠক করতেন শান্তনু সিনহা বিশ্বাস ।
তদন্তকারীদের দাবি, সেই বৈঠকগুলিতে কলকাতা পুলিশের অধীনস্ত একাধিক থানা এলাকার নামী প্রোমোটারদের কাছ থেকে প্রতি মাসে কত টাকা আদায় করা হবে, তার হিসাব-নিকাশ ও পরিকল্পনা করা হত । মাসোহারা আদায়ের পরিমাণ নির্ধারণ থেকে শুরু করে অর্থ সংগ্রহের প্রক্রিয়া-শান্তনু সিনহা বিশ্বাস সবকিছুর তদারকির দায়িত্বে ছিলেন বলে দাবি ইডির ।
তদন্তে উঠে এসেছে, বিভিন্ন এলাকা থেকে নিয়মিতভাবে বিপুল অঙ্কের টাকা সংগ্রহ করা হলেও সেই অর্থের শেষ গন্তব্য কোথায় ছিল, তা এখনও স্পষ্ট নয় । কোটি কোটি টাকা সংগ্রহের পর শান্তনু সিনহা বিশ্বাস সেই অর্থ কার কাছে পাঠাতেন, কার নির্দেশে তা বণ্টন করা হত কিংবা কোন খাতে সেই টাকা ব্যয় করা হত-এই প্রশ্নগুলির উত্তর এখনও খুঁজে চলেছেন তদন্তকারীরা ।
ইডির মতে, এই আর্থিক লেনদেনের পিছনে আরও প্রভাবশালী ব্যক্তি বা বৃহত্তর কোনও চক্র জড়িয়ে থাকতে পারে । সেই সম্ভাবনাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে । ইডির সূত্রে খবর, তদন্তে গুরুত্বপূর্ণ সূত্র মিলেছে কলকাতা পুলিশের কর্মরত ও প্রাক্তন আধিকারিকদের বয়ান থেকে । গ্রেফতারের পর একাধিক কর্মরত পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টর এবং প্রাক্তন অফিসার-ইন-চার্জকে পৃথকভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করেন ইডির গোয়েন্দারা । তাঁদের দেওয়া বয়ান এবং নথিভুক্ত তথ্যের ভিত্তিতেই তদন্তে একের পর এক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উঠে এসেছে বলে দাবি কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার ।
ইডির দাবি, সংগৃহীত তথ্যপ্রমাণ, সাক্ষীদের বয়ান এবং আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত নথির ভিত্তিতেই শান্তনু সিনহা বিশ্বাসের বিরুদ্ধে চার্জশিটে একাধিক গুরুতর অভিযোগ আনা হয়েছে । তদন্তকারীদের মতে, এই মামলার তদন্ত এখনও শেষ হয়নি । অর্থের উৎস, লেনদেনের সম্পূর্ণ চক্র এবং প্রকৃত সুবিধাভোগীদের চিহ্নিত করতে তদন্ত আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে । এই মামলায় আগামী দিনে আরও নতুন তথ্য সামনে আসতে পারে বলেই মনে করছেন তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা । বিশেষ করে কোটি কোটি টাকার এই অর্থপ্রবাহের শেষ গন্তব্য এবং এর নেপথ্যে থাকা সম্ভাব্য প্রভাবশালী ব্যক্তিদের ভূমিকা এখন ইডির তদন্তের অন্যতম প্রধান কেন্দ্রবিন্দু ।
উল্লেখ্য, চলতি বছরের শুরুতে কলকাতার কাঁকুলিয়া এলাকার একটি জমি-সংক্রান্ত বিবাদের পর প্রথম প্রকাশ্যে আসে সোনা পাপ্পুর নাম । অভিযোগ ওঠে, ভয় দেখিয়ে ও প্রভাব খাটিয়ে কম দামে অন্যের জমি ও সম্পত্তি দখল করতেন তিনি। সেই অভিযোগের তদন্ত থেকেই উঠে আসে বেহালার ব্যবসায়ী জয় এস কামদার ও শান্তনু সিনহা বিশ্বাসের নাম এবং পরে তাঁদের বাড়িতে তল্লাশি চালায় ইডি ।
এদিকে তদন্ত চলাকালীন একাধিকবার ইডির তলব এড়িয়ে যান শান্তনু সিনহা বিশ্বাস । এমনকী বালি পাচার মামলার তদন্তে তাঁকে হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হলেও তিনি উপস্থিত হননি । পরে তাঁর বিরুদ্ধে লুক আউট সার্কুলার জারি করা হয় । শেষ পর্যন্ত ইডি দফতরে হাজির হওয়ার পর দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদের ভিত্তিতে তাঁকে গ্রেফতার করা হয় ।