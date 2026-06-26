বাঙালির রক্তে ব্যবসা, বাণিজ্যের হাত ধরেই বদলাবে আগামীর বাংলা; আশাবাদী মোদির অর্থনৈতিক উপদেষ্টা
তিনি জানান, অতীতে ব্যবসা ও বাণিজ্যের সূত্র ধরেই সারা বিশ্বে বাংলার পরিচিতি গড়ে উঠেছিল ৷ আগামীর দিকে তাকিয়ে আবারও সেই অতীতে ফেরার সময় এসেছে ৷
Published : June 26, 2026 at 5:16 PM IST
কলকাতা, 26 জুন: বিধানসভায় রাজ্যপাল আরএন রবির ভাষণের উপর আলোচনায় অংশ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছিলেন তাঁদের সরকারের লক্ষ্য ঐতিহ্য এবং উন্নয়নের মেলবন্ধন ঘটানো (বিকাশ এবং বিরাসত) ৷ 'বিকশিত বাংলা' শীর্ষক অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে সেই বার্তাই দিলেন প্রধানমন্ত্রীর বাঙালি অর্থনৈতিক উপদেষ্টা সঞ্জীব সান্যাল ৷ বাঙালির রক্তে ব্যবসা আছে উল্লেখ করে তিনি জানান, ঐতিহাসিকভাবে ব্যবসা ও বাণিজ্যের সূত্র ধরেই সারা বিশ্বে বাংলার পরিচিতি গড়ে উঠেছিল ৷ গত 50 বছরে সেই প্রবণতায় বদল এসেছে ৷ বাংলার প্রকৃত উন্নয়ন করতে গেলে আবারও ব্যবসার শরণাপন্ন হতে হবে ৷
বাংলায় শিল্পে জোয়ার আনতে এবং রাজ্যের অর্থনৈতিক অগ্রগতির ধারাকে গতি দিতে কলকাতায় শুক্রবার অনুষ্ঠিত হল 'দ্য ডন অফ বিকশিত বেঙ্গল'৷ বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স এবং দিল্লি কাউন্সিলের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক উপদেষ্টার পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত, শিল্পমন্ত্রী তাপস রায়, টেনিস তারকা লিয়েন্ডার পেজ থেকে শুরু করে নানা ক্ষেত্রের বিশিষ্টরা ৷ সাংবাদিকদের অর্থমন্ত্রী জানান, সিঙ্গুরের ঘটনার পর রাজ্যের ভাবমূর্তিতে কালি লেগেছিল, তা যে এখন বদলে গিয়েছে সেটা ব্যবসায়ীদের বোঝাতে চায় সরকার ৷
অনুষ্ঠানে নিজের ভাষণে আন্তর্জাতিক বা জাতীয় অর্থনীতির নিরিখে পশ্চিমবঙ্গের ভৌগোলিক অবস্থান ও বাণিজ্যিক সম্ভাবনার কথা ব্যাখ্যা করেন সঞ্জীব। তিনি বলেন, "বাঙালিদের ক্ষেত্রে একটা অপবাদ রয়েছে যে, তারা নাকি ব্যবসা করতে চায় না ৷ তারা নাকি ব্যবসা করতে পারে না।" কিন্তু এটা যে শুধুমাত্র অপবাদ, তার স্বপক্ষে যুক্তি তুলে ধরেন সঞ্জীব।
এই প্রসঙ্গে তিনি কলকাতার বন্দর তৈরির ইতিহাস তুলে ধরেন। তাঁর মতে কয়েক হাজার বছর ধরে বাংলা তথা কলকাতায় ব্যবসার সংস্কৃতি ছিল। বিভিন্ন সময় দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ বাংলায় ব্যবসা করতে এসেছেন ৷ এমনকী সুদূর আর্মেনিয়া থেকে আরমেনিয়ানরাও বাংলায় ব্যবসার জন্যেই এসেছিলেন। প্রথিতযশা বাঙালিরাও বড় ব্যবসায়ী ছিলেন। স্বাধীনতার পরও কিছুদিন পর্যন্ত এই প্রবণতা বজায় ছিল ৷
তিনি জানান, 1960 সালে পশ্চিমবঙ্গের মাথাপিছু আয় ছিল দেশের মাথাপিছু আয়ের 27 শতাংশ। কিন্তু এখন সেটা নেমে চলে এসেছে প্রায় 20 শতাংশে। এমনকী আজকে পশ্চিমবঙ্গের মাথাপিছু আয় ওড়িশার থেকেও কমে গিয়েছে ৷ এই অবস্থার পরিবর্তন করতে পরিকাঠামো উন্নয়নে জোর দিয়েছেন সঞ্জীব ৷
পরে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় কলকাতা এবং কলকাতার খুব কাছে থাকা বন্ধ কলকারখানার জমি কী করে কাজে লাগনো যায়, তা নিয়ে একাধিক উপায়ের সন্ধান দেন আর্থিক উপদেষ্টা ৷ তিনি বলেন, "অনেকে মনে করেন আমাদের দেশে উত্তর ও দক্ষিণের মধ্য়ে ফারাক আছে ৷ কিন্তু আসলে পার্থক্য়টা পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে ৷ এই ফারক থেকে গেলে বিকশিত ভারত গড়ে তোলা যাবে না ৷"
তাঁকে বলতে শোনা যায়, "বিকশিত ভারতের জন্য পূর্ব ভারত বিশেষ করে কলকাতা এবং বাংলার বিকাশ প্রয়োজন ৷ পটনা-গুয়াহাটি-ভুবনেশ্বরের উন্নতি করতেই হবে কিন্তু কলকাকাতাকে ছাড়া উন্নয়ন সম্ভব নয় ৷ মনে রাখতে হবে পূর্ব ভারতের সবচেয়ে বড় শহর কলকাতা ৷ এখানে এখনও শিল্প আছে ৷ 50 বছর আগে আরও বেশি ছিল ঠিকই কিন্তু এখনও কিছুটা থেকে গিয়েছে ৷ কলকাতায় বা কলকাতার কাছে বন্ধ কারখনার জমি আছে সেখানে নতুন শিল্প হতে পারে ৷ গঙ্গার কা৷ছাকাছি থাকা জমিতে হোটেল হতে পারেও ৷ এগুলো এখনও কেন অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে আছে সেটা আমি জানি না ৷ কিন্তু সেগুলি কাজে লাগানো দরকার ৷ কারণ যদি দেখা যায় পরিস্থিতি এমন হয়ে গেল যে আমরা শহরের বাইরে থাকা জমি অধিগ্রহণ করলাম এবং সেখানে শিল্প হল কিন্তু ভিতরের দিকে জমি অব্যবহৃত হয়ে পড়ে রইল ৷ সেথানে সমাগ্রিক উন্নয়ন সম্ভব নয় ৷"
ঘনজনবসতি আছে এমন শহরে শিল্পে বা ব্যবসায় উন্নতি সম্ভব কি না এ নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই তর্ক চলছে ৷ এ সংক্রান্ত এক প্রশ্নের উত্তরে সঞ্জীব নিউইর্য়কের ম্যানহাটন থেকে শুরু করে সিঙ্গাপুরের কথা বলেন ৷ জানান, পরিকাঠামো আছে বলেই ম্যানহাটনে শিল্প গড়ে তোলা গিয়েছে ৷ সিঙ্গাপুরও এই কারণেই শিল্পে উন্নত হয়েছে ৷ মুম্বইয়ের উদাহরণ দিয়ে তিনি জানান, এখন ওই শহরে যে পরিমাণ যানজট হয় তার থেকে অনেক বেশি যানজট হত তিরিশ বছর আগে ৷ কিন্তু জনসংখ্যা বেড়েছে ৷ পাল্লা দিয়ে ব্যবসাও বেড়েছে ৷ তারপরও যানজট কম হয় তার কারণ পরিকাঠামো তৈরি করা গিয়েছে ৷
অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত বলেন, "রাজ্য থেকে অনেক বড় ব্যবসা চলে গিয়েছে ৷ ছোট ব্যবসা কিছু আছে ৷ তবু যতটা থাকার কথা ছিল ততটা নেই ৷ এদিনের অনুষ্ঠানে বড় ও মাঝারি ব্যবসায়ীরা উপস্থিত ছিলেন ৷ তাঁদের জন্য আলাদা নীতি প্রণয়ন করতে হবে ৷ আমাদের আশপাশে যে সমস্ত রাজ্য আছে সেখানে ব্যবসায়ীরা শিল্প স্থাপনে যে সমস্ত ছাড় পান আমাদেরও সেটাই দিতে হবে ৷ তিন-চার সপ্তাহের মধ্যে রাজ্যের নয়া শিল্প নীতি আসছে ৷ সেথানে এই ছাড় দেওয়ার ব্যাপারটা নিয়েও আমাদের ভাবতে হবে ৷ সিঙ্গুরের ঘটনার পর রাজ্যের ভাবমূর্তিতে কালি লেগেছিল ৷ সেটা যে বদলেছে সেটাই আমরা ব্যবসায়ীদের বোঝাতে চাই ৷"