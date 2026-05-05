বঙ্গে পালাবদলের আবহেই ইস্তফা, জোড়া পদ ছাড়লেন অর্থনীতিবিদ অভিরূপ সরকার

বঙ্গে পালাবদলের আবহেই ইস্তফা, জোড়া পদ ছাড়লেন অর্থনীতিবিদ অভিরূপ সরকার
রাজ্যে পট পরিবর্তনের কারণে আগামী কয়েকদিনের মধ্যে পূর্বতন সরকারের আমলে নিয়োগ পাওয়া আরও বেশ কয়েকজন শীর্ষ আধিকারিক ও বিভিন্ন পর্ষদের পদাধিকারীরা ইস্তফার পথে হাঁটতে পারেন।
Published : May 5, 2026 at 11:02 PM IST
কলকাতা, 5 মে: রাজ্যে ক্ষমতার হাতবদল নিশ্চিত হতেই এবার প্রশাসনিক স্তরেও শুরু হয়ে গেল রদবদল এবং ইস্তফার পালা। 2026 সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের বিপুল পরাজয়ের পরেই রাজ্য সরকারের দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদ থেকে পদত্যাগ করলেন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অভিরূপ সরকার। মঙ্গলবার রাজ্যের শিল্প উন্নয়ন নিগম এবং স্মল ইন্ডাস্ট্রিজ ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেডের চেয়ারম্যান পদ থেকে নিজের ইস্তফাপত্র পাঠিয়েছেন তিনি।
রাজ্য প্রশাসন সূত্রে খবর, মঙ্গলবার ইস্তফাপত্রটি সরাসরি নবান্নে ইমেল করে পাঠিয়েছেন এই প্রবীণ অর্থনীতিবিদ। এতদিন তিনি রাজ্য সরকারের ওয়েস্ট বেঙ্গল ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন বা রাজ্য শিল্প উন্নয়ন নিগম এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল স্মল ইন্ডাস্ট্রিজ ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেডের মতো দুটি গুরুত্বপূর্ণ বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব সামলাচ্ছিলেন। কিন্তু এবারের নির্বাচনে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের হারের খবর স্পষ্ট হতেই তিনি ওই দুই পদ থেকে সরে দাঁড়ানোর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেন।
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন বিগত তৃণমূল সরকারের আমলে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন অর্থনীতিবিদ অভিরূপ সরকার। উল্লেখযোগ্যভাবে, 2013 সালে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে যে চতুর্থ অর্থ কমিশন গঠন করা হয়েছিল, তার নেতৃত্বভার তুলে দেওয়া হয়েছিল এই বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদের কাঁধেই। তাঁর নেতৃত্বাধীন ওই কমিশন মূলত রাজ্যের পঞ্চায়েত ও পুরসভাগুলির ভবিষ্যৎ আর্থিক পরিস্থিতির ওপর বিস্তারিত কাজ করে। পরবর্তীতে 2016 সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দফতরে সেই রিপোর্ট পেশ করেছিল অর্থ কমিশন।
এছাড়াও, তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁর নৈকট্য নিয়ে রাজনৈতিক মহলে অতীতে একাধিকবার চর্চা হয়েছে। এর আগে বর্ষীয়ান নেতা দীনেশ ত্রিবেদী যখন তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়েছিলেন এবং রাজ্যসভার সাংসদ পদ থেকে পদত্যাগ করেছিলেন, তখন ওই শূন্যস্থানে শাসকদলের সম্ভাব্য সাংসদ হিসেবে অভিরূপ সরকারের নাম জোরালো ভাবে সামনে এসেছিল। যদিও তিনি সরাসরি সক্রিয় রাজনীতিতে যোগ দেননি, তবে বিগত দেড় দশকে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন নীতি নির্ধারণ, অর্থনীতি বিষয়ক পরামর্শ ও উন্নয়নমূলক পর্ষদের শীর্ষে তাঁকে বরাবরই দেখা গিয়েছে।
এবারের 2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনের ফল রাজ্যের রাজনৈতিক মানচিত্রকে আক্ষরিক অর্থেই সম্পূর্ণ বদলে দিয়েছে। দীর্ঘ 15 বছর ক্ষমতায় থাকার পর রাজ্যে ক্ষমতাচ্যুত হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। গেরুয়া ঝড়ে কার্যত উড়ে গিয়েছে ঘাসফুল শিবির। সাম্প্রতিক ফলাফল অনুযায়ী, বিজেপি এই নির্বাচনে 207টি আসন পেয়ে রাজ্যে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে। অন্যদিকে, তৃণমূল কংগ্রেসের আসন সংখ্যা নেমে এসেছে মাত্র 80-তে। উত্তরবঙ্গ থেকে শুরু করে দক্ষিণবঙ্গ— রাজ্যের সর্বত্রই এবার বিজেপির জয়জয়কার। শাসকদলের একাধিক দুর্ভেদ্য শক্ত ঘাঁটি এবার গেরুয়া শিবিরের দখলে চলে গিয়েছে।
রাজনৈতিক পালাবদলের এই স্পষ্ট ইঙ্গিতের পরই রাজ্য প্রশাসনের অন্দরেও পরিবর্তনের হাওয়া বইতে শুরু করেছে। এই পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে, নতুন সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব নেওয়ার আগেই অর্থনীতিবিদ অভিরূপ সরকারের জোড়া পদ থেকে এই ইস্তফা নতুন সমীকরণের ইঙ্গিত দিচ্ছে। ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা, রাজ্যে বিপুল পট পরিবর্তনের কারণে আগামী কয়েকদিনের মধ্যে পূর্বতন সরকারের আমলে নিয়োগ পাওয়া আরও বেশ কয়েকজন শীর্ষ আধিকারিক ও বিভিন্ন পর্ষদের পদাধিকারীরা ইস্তফার পথে হাঁটতে পারেন।