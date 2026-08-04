ইকো ট্যুরিজম পার্ক-ওয়াটার স্পোর্টস হাব ! দুর্গাপুর ব্যারেজ ঘিরে বড় পরিকল্পনা রাজ্যের
দামোদর নদকে ঘিরে রাজ্য সরকারের কাছে একগুচ্ছ পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন দুর্গাপুর পূর্বের বিজেপি বিধায়ক চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় ।
Published : August 4, 2026 at 8:10 PM IST
দুর্গাপুর, 4 অগস্ট: পশ্চিম বর্ধমানের পর্যটন মানচিত্রে যোগ হতে চলেছে নতুন পালক । দুর্গাপুর ব্যারেজকে কেন্দ্র করে ইকো-ট্যুরিজম পার্ক ও আধুনিক জলক্রীড়া কেন্দ্র গড়ে তোলার উদ্যোগ নিল রাজ্য সরকার । প্রকল্পের সম্ভাব্যতা খতিয়ে দেখতে ইতিমধ্যেই জেলাশাসককে নির্দেশ দিয়েছে রাজ্যের পর্যটন দফতর ।
3 অগস্ট জারি হওয়া পর্যটন দফতরের চিঠিতে জানানো হয়েছে, পর্যটনের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রকল্পটি কতটা বাস্তবসম্মত, তা খতিয়ে দেখে দ্রুত একটি রিপোর্ট জমা দিতে হবে । রিপোর্টে সমস্ত তথ্য ঠিক থাকলে সরকারি নির্দেশিকা মেনে পূর্ণাঙ্গ প্রকল্প প্রস্তাব (ডিপিআর) তৈরি করে দফতরে পাঠানোর নির্দেশও দেওয়া হয়েছে ।
জানা গিয়েছে, দুর্গাপুর পূর্বের বিধায়ক চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবেদনের পরেই এই বিষয়ে প্রশাসনিক প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে । প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে দুর্গাপুর ব্যারাজের মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশকে কাজে লাগিয়ে নৌবিহার, কায়াকিং, প্যাডেল বোট, জেট স্কি-সহ বিভিন্ন জলক্রীড়ার সুযোগ তৈরি হতে পারে । পাশাপাশি গড়ে উঠতে পারে পরিবেশবান্ধব ইকো-ট্যুরিজম পার্ক, যা পর্যটকদের কাছে নতুন আকর্ষণ হয়ে উঠবে ।
ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার বাজেটে ঘোষণা করেছে, দুর্গাপুরকে শিল্পের করিডোর হিসাবে করে তোলার কথা । রাজ্য বাজেটেও দুর্গাপুরে নতুন করে শিল্প, বেসরকারি হাসপাতাল, বহু বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার কথা, এমনকি দুর্গাপুরে সেমিকন্ডাক্টর হাব গড়ে তোলার কথাও বলা হয়েছে । এরপরে এবার দামোদর নদকে ঘিরে রাজ্য সরকারের কাছে একগুচ্ছ পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন দুর্গাপুর পূর্বের বিজেপি বিধায়ক চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় ।
তিনি বলেন, "স্টেট রিভিউ মিটিং ও বিধানসভায় এই বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম ৷ দুটি প্রস্তাব রেখেছিলাম সেখানে ৷ প্রথম হল, দুর্গাপুর ব্যারেজে ইকো ট্যুরিজম পার্ক ৷ বিকল্প জলাধার ও বুস্টার পাম্পিং স্টেশনের জন্য সরকারের কাছে আবেদন করেছিলাম । সেই আবেদনের সাড়া দিয়েছে আমাদের সরকার । ইকো ট্যুরিজম পার্ক ও ওয়াটার স্পোর্টস হাব করা নিয়ে একটি রিপোর্ট জমা দেওয়ার কথাও জানানো হয়েছে । এই প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে এলাকার মানুষের কর্মসংস্থানে জায়গা একদিকে যেমন হবে, অপরদিকে মনোরম দৃশ্য উপভোগ করতে পারবে দুর্গাপুর-সহ পার্শ্ববর্তী এলাকার মানুষজন ।"
পাশাপাশি তিনি বলেন, "দ্বিতীয়ত 500 বছরের পুরনো রাঢ়েশ্বর শিব মন্দিরকে কাশী বিশ্বনাথের মতো করিডর তৈরি করা হবে ৷ সেই প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে ৷ জেলাশাসকের কাছে কালকে দুটো চিঠি এসেছে ৷ আমি সোশাল মিডিয়ায়ও সেই চিঠি পোস্ট করেছি ৷"