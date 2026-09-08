উত্তাল সমুদ্রে বাংলার সিসাল দড়ি দিয়ে বাঁধা হত জাহাজ , বিধান রায়ের তৈরি কারখানা এখন ধ্বংসস্তুপ

উত্তাল সমুদ্রে বাংলার সিসাল দড়ি দিয়ে বাঁধা হত জাহাজ , বিধান রায়ের তৈরি কারখানা এখন ধ্বংসস্তুপ
একদিন যে গাছের পাতা থেকে দড়ি তৈরির কারখানা ছিল তা সময়ের সঙ্গে ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়েছে ৷ সিসাল কারখানা নিয়ে অভিষেক দত্ত রায়ের বিশেষ প্রতিবেদন ৷
Published : September 8, 2026 at 10:06 PM IST
রাজনগর (বীরভূম), 8 সেপ্টেম্বর: বিজ্ঞাপনে কোটি কোটি টাকা খরচ করে সরকার প্লাস্টিক বর্জনের কথা বলছে। অথচ, তিন দশক ধরে সম্পূর্ণ বন্ধ প্রাকৃতিক উপায়ে তৈরি পরিবেশবান্ধব সিসাল দড়ির কারখানা। বাজার ছেয়েছে নাইলনের দড়িতে ৷ 1961 সালে পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ডঃ বিধানচন্দ্র রায় বীরভূমের রাজনগরে গড়ে তুলে ছিলেন সিসাল দড়ির কারখানা। সেই সময় রাজনগরে কমপক্ষে 3 হাজার একর জমিজুড়ে চাষ হত সিসাল গাছের। স্থানীয় নাম কোঙা গাছ।
এই গাছ থেকে মজবুত দড়ি তৈরি হত ৷ দড়িগুলি এতটাই মজবুত ছিল যে বন্দরে বড় বড় জাহাজকে বয়ার সঙ্গে বেঁধে রাখা হত ৷ এমনকী, নোনা জলেও নষ্ট হয় না সিসাল দড়ি ৷ আজ এসবই অতীত। কার্যত ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়েছে সিসাল কারখানা ৷
জাহাজের বয়া কী ?
- জাহাজকে বয়ার সঙ্গে বাঁধা বলতে বোঝায় সমুদ্র, নদী বা বন্দরে ভাসমান একটি বিশেষ চিহ্নের সঙ্গে জাহাজকে নোঙর করে আটকে রাখা ৷ একে সামুদ্রিক ভাষায় 'মুরিং' (Mooring) বলা হয়।
- বয়া হল- ধাতু বা প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি একটি বড় ড্রাম বা ভাসমান পাত্র, যেটিকে জলের নীচে ভারী শিকল বা ব্লকের সাহায্যে তলদেশের মাটির সঙ্গে শক্তভাবে আটকে রাখা হয়। এটি জলের উপর ভেসে থাকে।
- বাঁধার উদ্দেশ্য- গভীর সমুদ্রে বা বন্দরে যেখানে সরাসরি নোঙর (Anchor) ফেলা সুবিধাজনক বা নিরাপদ নয়, সেখানে জাহাজের নিজস্ব দড়ি বা শিকল এই বয়ার সঙ্গে শক্ত করে বেঁধে দেওয়া হয়। এর ফলে তীব্র স্রোত বা বাতাসের মধ্যেও জাহাজটি এক জায়গায় স্থির থাকে । ভেসে অন্যত্র চলে যায় না। যখন কোনও জাহাজ সরাসরি জেটি বা ঘাটে ভিড়তে পারে না, তখন জলের উপর ভাসমান এই বয়াগুলির সঙ্গে জাহাজকে শক্তিশালী শিকল বা দড়ি দিয়ে বেঁধে নিরাপদ দূরত্বে আটকে রাখা হয়। একটা সময় সেই দড়ি তৈরি হত বাংলার সিসাল গাছ থেকে ৷
সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বীরভূম সফরে এসেছিলেন ৷ তখন সাংসদ শতাব্দী রায় রাজনগরের এই সিসাল ফার্মটিকে পুনরায় খোলার দাবি পেশ করেন ৷ সাংসদ বলেন, "2009 সালে আমি যখন প্রথম সাংসদ হই তখন থেকেই দেখছি কারখানাটা বন্ধ ৷ এটা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়ের সময় তৈরি। যে কোনও শিল্প হোক কিন্ত নতুন করে শুরু হলে কর্মসংস্থান হবে ৷ তাই আমি এটা খোলার জন্য অনেকবার আবেদন করেছি । কিন্তু, লাভ হয়নি । নতুন সরকার এসেছে, আমি আবারও দাবি রাখছি সিসাল ফার্মটি খোলার ৷ যদি খোলা হয় বীরভূমের ভালো হবে।"
কারখানার ইতিহাস
বীরভূমের রাজনগরে 1961 সালের 21 জানুয়ারি সিসাল দড়ির কারখানার উদ্বোধন করেছিলেন আধুনিক পশ্চিমবঙ্গের রূপকার হিসেবে খ্যাত ডঃ বিধানচন্দ্র রায় ৷ এই অঞ্চলে কমপক্ষে 3 হাজার একর জমিতে সিসাল বা কোঙা গাছের চাষ হত ৷ সেই গাছের পাতা থেকেই তন্তু নিষ্কাশিত হত। তার জন্য বিশাল বিশাল যন্ত্রাংশ বসানো হয়েছিল ৷ 20 থেকে 25টি বড় গুদামঘর ছিল ৷ সেখানে সিসাল দড়ি মজুত হত ৷ শ'য়ে শ'য়ে স্থানীয় আদিবাসীরা সিসাল দড়ি নির্মাণের কাজে যুক্ত ছিলেন ৷
এই রাজনগর সিসাল ফার্মে দড়ির বরাত আসত কলকাতা ও হলদিয়া বন্দর-সহ ভারতের বিভিন্ন সমুদ্র বন্দর থেকে। বড় বড় ট্রাক, লরি করে বীরভূমের ঝাড়খণ্ড সীমানার রাজনগর থেকে সিসাল দড়ি যেত দেশের বিভিন্ন প্রান্তে। কারণ, এই সিসাল দড়ি এতটাই মজবুত যে উত্তাল সমুদ্রে বয়ার সঙ্গে বড় বড় জাহাজকে অনায়াসেই বেঁধে রাখা যেত ৷ আর এই দড়ি সমুদ্রের নোনা জলেও নষ্ট হয় না ৷ তাই এই সিসাল দড়ি অন্যান্য কাজের তুলনায় জাহাজ বেঁধে রাখার কাজেই বেশি ব্যবহৃত হত ৷
সঙ্কটের শুরু কবে, কেন ?
আটের দশকের মাঝামাঝি থেকে ধীরে ধীরে ধুঁকতে শুরু করে এই সিসাল দড়ির কারখানা। এই মুহূর্তে একেবারেই বন্ধ ৷ জঙ্গলে ছেয়ে গিয়েছে সেই সময়ের সমস্ত নির্মাণে ৷ জরাজীর্ণ ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়েছে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়ের তৈরি সিসাল ফার্ম। ফলকটি রয়ে গিয়েছে আজও ৷ আর যেখানে সিসাল গাছ চাষ হত সেই সরকারি জমিগুলিতে পরবর্তীকালে তৈরি হয়েছে পুলিশ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র । বাকি জমি বেসরকারি সংস্থাকে ইজারায় দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ফলে এই মুহূর্তে ওই অঞ্চলে সিসাল গাছের দেখা পাওয়া বেশ কঠিন ৷
বর্তমানে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার কোটি কোটি টাকা খরচ করে বিজ্ঞাপন দিচ্ছে প্রকৃতির 'ক্যানসার' প্লাস্টিক মুক্ত সমাজ গড়তে হবে ৷ আর সেখানই প্রাকৃতিক উপায়ে তৈরি সিসাল দড়ির কারখানা আর নেই ৷ বাজার ছেয়ে গিয়েছে নাইলনের দড়িতে ৷ এই নাইলনের দড়ির ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ায় পরিবেশ বান্ধব ও পচনশীল সিসাল দড়ি বর্জন করা হয়েছে।
প্রাক্তন কর্মীর আক্ষেপ
একদা রাজনগরের সিসাল কারখানায় কাজ করতেন বিশ্বজিৎ মণ্ডল। একরাশ আক্ষেপ নিয়ে তিনি বলেন, "নিজের হাতে সিসাল পাতা থেকে তন্তু বের করেছি। গাছ থেকে পরিণত পাতাগুলি কেটে নিয়ে যাওয়া হত ৷ মেশিন ছিল, তা দিয়ে পাতার আঁশটা সরিয়ে ফাইবার বের করা হত ৷ পরে চৌবাচ্চার জলে ধুয়ে রোদে শুকনো করা হত ৷ তা থেকে দড়ি তৈরি হত ৷ বড় বড় জাহাজকে বেঁধে রাখা যেত, এতটাই শক্ত হত এই সিসাল দড়ি ৷ চুলের মতো একটা ফাইবার হাতে করে ছিঁড়তে পারা যেত না, এতটাই শক্ত। পরে নাইলনের দড়ি উঠে যাওয়ায় এই সিসাল দড়ির চাহিদা কমে গেল ৷ আগে এই এলাকার প্রচুর মানুষ কাজ করত ৷ সব এলাকাজুড়ে সিসাল চাষ হত ৷ এখন জমিগুলি অন্যদের দিয়ে দিয়েছে সরকার।"
উদ্ভিদবিদ্যার অধ্যাপিকা দেবলিকা দালাল ইটিভি ভারতকে এই সিসাল গাছ সংক্রান্ত কয়েকটি তথ্য দিয়েছেন..
সিসাল গাছের বিবরণ ও চাষের পদ্ধতি
- সিসাল গাছ বা কোঙা গাছের উৎপত্তি মেক্সিকোয় ।
- বর্তমানে ভারত, ব্রাজিল, কেনিয়া, তাজাকস্তান প্রভৃতি দেশে দেখা যায় ৷
- ভারতবর্ষের মধ্যে পূর্ব ও দক্ষিণ ভারতে চাষ হয় সিসালের।
- এই সিসাল গাছ কাঁটা জাতীয় বহুবর্ষজীবী উদ্ভিদ।
- উচ্চতা হয় মাটি থেকে প্রায় আড়াই -3 ফুট পর্যন্ত।
- সবুজ রঙের মোটা পুরু রসালো পাতা হয় ৷
- অনেকটা তরবারি আকৃতির।
- এক একটি গাছ কমপক্ষে 7 থেকে 10 বছর পর্যন্ত বাঁচে ৷
- এই গাছের পাতা থেকেই তন্তু বের হয় ৷
- গাছের মাঝখান থেকে লম্বা বাঁশের মতো একটি অংশ বের হয় ৷
- ওই অংশ থেকে হালকা হলুদ ফুল হয় ৷
সিসাল গাছ
- সিসাল মূলত গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ও উপক্রান্তীয় অঞ্চলের উদ্ভিদ ৷
- 25 ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি তাপমাত্রা চাষের পক্ষে উপযোগী ৷
- জল জমে না এই রকম কিছুটা রুক্ষ দোআঁশ ও বেলে মাটিতে ভালো চাষ হয় ৷
- মাত্র 1 ফুট গর্ত করে রোপণ করতে হয়।
- একটি গাছের থেকে আরেকটি গাছ 3 ফুট অন্তর রোপণ করাই শ্রেয়।
- এই গাছ চাষে খুব বেশি পরিচর্যার প্রয়োজন হয় না ৷ খুব বেশি সেচ লাগে না ৷
কী কী কাজে লাগে এই গাছ ?
- একটি সিসাল গাছ বা কোঙা গাছ রোপণের আড়াই থেকে 3 বছর পর পাতা ব্যবহারের উপযোগী হয় ৷
- একটি সিসাল গাছ থেকে বাণিজ্যিকভাবে 200 থেকে 250-টির বেশি পাতা ব্যবহার করা যায় ৷
- এক-একটি পাতা থেকেই কমপক্ষে 1 হাজার থেকে দেড় হাজার তন্তু সংগ্রহ করা সম্ভব হয় ৷
- সিসাল গাছের পাতা থেকেই যে তন্তু নিষ্কাশিত হয় তা অত্যন্ত মজবুত ও টেকসই ৷
- তাই এই তন্তু দিয়ে দড়ি তৈরি হয়, যা বিশ্বব্যাপী ব্যবহৃত হয় ৷
- তাছাড়াও, কার্পেট, মাদুর, বিভিন্ন ঘর সাজানোর সামগ্রী, টুপি, জুতো, ব্যাগ, ঝুড়ি-সহ নান্দনিক সব জিনিস প্রস্তুত করা হয়ে থাকে ৷
- সিসাল পাতার আঁশ থেকে কাগজ। ফিল্টার পেপার তৈরিও করা যায় ৷ এমনকী, স্যানিটারি ন্যাপকিনও তৈরি করা যায়।
সিসাল গাছের গুণাগুণ
- সিসাল গাছের ভেষজ গুণ অস্বাভাবিক।
- গাছের পাতায় প্রচুর পরিমাণে হেকোজেনিন ও টিগোজেনিন নামক স্টেরয়েড স্যাপোলিন থাকে ৷
- আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানে এই গাছের গুরুত্ব অপরিসীম।
- রক্তক্ষরণ রোধ, ফোলাভাব কমাতে, জীবাণু সংক্রমণ রুখতে, রক্তচাপ হ্রাস করতে, প্রসব সংক্রান্ত প্রয়োজনে কাজে লাগে ৷
বিশেষজ্ঞের বিশ্লেষণ
উদ্ভিদবিদ্যার অধ্যাপিকা দেবলিকা দালাল বলেন, "এই সিসাল গাছের বিজ্ঞানসম্মত নাম এভাগা সিসালানা। ক্যাকটাস গোত্রের এই গাছ ৷ আমরা যদি প্লাস্টিকের ব্যবহার কমাতে চাই তাহলে এই গাছ খুব উপযোগী। এর তন্তু থেকে যে দড়ি হয় তা অত্যন্ত শক্ত ও পচনশীল। ফলে পরিবেশ বাঁচবে ৷ তাছাড়া, এই গাছ থেকে কার্পেট, মাদুর, স্যানিটারি প্যাড প্রভৃতি তৈরি করা যায় ৷"
1885 থেকে 1892 সাল নাগাদ এই গাছ ভারতে আসে ৷ খরা প্রবণ এলাকায় ভালো চাষ হয়। যেমন বিহার, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা, অন্ধ্রপ্রদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের কিছু জায়গায় দেখা যায় সিসাল গাছ ৷ শুধু দড়ি হয় তা নয়, প্রচুর ভেষজগুণ সম্পন্ন এই গাছ ৷ এই নিয়ে নানাভাবে গবেষণা চলছে ৷"