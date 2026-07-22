কয়লার ধুলো থেকে সবুজের স্বপ্ন, দূষণ রুখতে 2.11 লাখ চারাগাছ লাগানোর বাজি ইসিএলের
খনি এলাকার পরিবেশের ভারসাম্য ফিরিয়ে আনতে চলতি আর্থিক বছরে পশ্চিম বর্ধমান জেলায় প্রায় 95 হেক্টর জমিতে 2 লক্ষ 11 হাজার চারা রোপণের পরিকল্পনা নিয়েছে ইসিএল।
Published : July 22, 2026 at 10:39 PM IST
আসানসোল, 22 জুলাই: কয়লাঞ্চলের নাম উঠলেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে ধুলোয় ঢাকা রাস্তা, খনিতে বিস্ফোরণের শব্দ, কয়লা বোঝাই ট্রাকের সারি আর দূষণে ভারী বাতাস। কয়লা উত্তোলনের জন্য নিয়মিত ব্লাস্টিং, ওপেন কাস্ট খনিতে মাটি খোঁড়া এবং কয়লা পরিবহণের জেরে প্রতিদিনই বাতাসে ছড়িয়ে পড়ছে বিপুল পরিমাণ ধূলিকণা ও দূষিত কণা। বছরের পর বছর ধরে এই পরিবেশগত সংকটের মুখোমুখি পশ্চিম বর্ধমানের বিস্তীর্ণ কয়লাঞ্চল। সেই দূষণের ক্ষত কিছুটা হলেও সারিয়ে তুলতে এবার বড় পদক্ষেপ নিল ইস্টার্ন কোলফিল্ডস লিমিটেড (ইসিএল)।
খনি এলাকার পরিবেশের ভারসাম্য ফিরিয়ে আনতে চলতি আর্থিক বছরে পশ্চিম বর্ধমান জেলায় প্রায় 95 হেক্টর জমিতে 2 লক্ষ 11 হাজার চারা রোপণের পরিকল্পনা নিয়েছে ইসিএল। এই প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য রাজ্য বন উন্নয়ন নিগমের (WBFDCL)-এর সঙ্গে ইতিমধ্যেই চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে।
ইসিএল সূত্রের খবর, পুরো প্রকল্পের অর্থ দেবে ইসিএল। চারা রোপণ থেকে শুরু করে সেগুলির নিয়মিত পরিচর্যা, সুরক্ষা ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব থাকবে বন উন্নয়ন নিগমের বিশেষজ্ঞ দলের হাতে, যাতে গাছগুলি টিকে থেকে ভবিষ্যতে ঘন সবুজের আবরণ তৈরি করতে পারে।
ইসিএলের চেয়ারম্যান-কাম-ম্যানেজিং ডিরেক্টর (সিএমডি) সতীশ কুমার ঝাঁ বলেন, "কয়লা উৎপাদনের পাশাপাশি পরিবেশ সংরক্ষণও আমাদের অন্যতম অগ্রাধিকার। স্থানীয় মানুষের জন্য আরও পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ গড়ে তুলতে এই বনসৃজন কর্মসূচি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে।"
পরিবেশবিদদের মতে, শিল্পাঞ্চলে সবুজের পরিমাণ বাড়লে বাতাসে ভাসমান ধূলিকণা অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে আসে। একই সঙ্গে মাটির গুণগত মানের উন্নতি, জীববৈচিত্র্যের সুরক্ষা এবং স্থানীয় তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণেও গাছের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তাই এই প্রকল্প সফলভাবে বাস্তবায়িত হলে কয়লাঞ্চলের পরিবেশে দীর্ঘমেয়াদি ইতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে।
দীর্ঘদিন ধরে দূষণের কারণে সমালোচনার মুখে থাকা কয়লাঞ্চলে এই উদ্যোগ কতটা বাস্তব পরিবর্তন আনতে পারে, এখন সেদিকেই নজর পরিবেশপ্রেমী থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষের।