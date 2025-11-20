অবশেষে জমি-জট কাটছে ইসিএলের, কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে 26 একর জমি দিচ্ছে রাজ্য
Published : November 20, 2025 at 10:43 PM IST
আসানসোল, 20 নভেম্বর: পশ্চিম বঙ্গে কয়লা শিল্পের পুনর্জাগরণে বিরাট পদক্ষেপ নিল রাজ্য সরকার। বহুদিন ধরে বন্ধ হয়ে থাকা কয়লা খাদান, কর্মসংস্থানের সংকট, এবং অবৈধ কয়লা উত্তোলনের সমস্যার সমাধানেই এবার রাজ্য সরকার নিজেই ইস্টার্ন কোলফিল্ডস লিমিটেডকে (ইসিএল) জমি দিচ্ছে। মোট 26 একর রাজ্য সম্পত্তি এবার ব্যবহার হবে নতুন পিট তৈরিতে ও পুরনো খাদান পুনরুজ্জীবনে।
ইসিএল কর্তৃপক্ষ দীর্ঘদিন ধরে জানাচ্ছিল— নতুন খনি সম্প্রসারণ না হলে উৎপাদন কমবে, কর্মসংস্থান কমবে, আর বন্ধ খাদান এলাকাগুলো অপরাধপ্রবণ হয়ে উঠবে। ইসিএল যখন বন্ধ খনিগুলি পুনরায় চালু করতে রাজ্যের অনুমতি চায়, তখনই সামনে আসে তথ্য— প্রয়োজনীয় জমির বড় অংশই রাজ্যের অব্যবহৃত জমি।
অবশেষে রাজ্য মন্ত্রিসভায় সেই বহুল প্রতীক্ষিত সিদ্ধান্ত হয়ে গেল। ইসিএলের সম্প্রসারণ প্রকল্পে সরাসরি সাহায্য করবে রাজ্য সরকার। এই প্রসঙ্গে রাজ্যের মন্ত্রী মলয় ঘটক বলেন, “ইস্টার্ন কোলফিল্ডসের বহু খাদান বহু বছর ধরেই বন্ধ পড়ে। একসময় এই শিল্পে 1 লক্ষ 30 হাজার মানুষ চাকরি করতেন। খাদান বন্ধ হয়ে যাওয়ায় শুধু কর্মসংস্থান কমেনি, আশেপাশের এলাকায় বেড়ে উঠেছে দুষ্কৃতিমূলক কাজ। ইসিএল এই পরিস্থিতি ঘুরিয়ে দিতে চাইছে। তাদের আবেদনের ভিত্তিতে আমরা অব্যবহৃত সরকারি জমি তাদের ব্যবহারের জন্য দিচ্ছি। নতুন খাদান খুললে শুধুমাত্র কর্মসংস্থানই নয়, পুরো অঞ্চলের অর্থনীতি ও অবকাঠামোও চাঙ্গা হবে।”
কোথায় কত জমি দিচ্ছে রাজ্য?
নতুন ও পুরনো খাদানের সম্প্রসারণের জন্য রাজ্য সরকার যেসব জমি দিচ্ছে—
- পাণ্ডবেশ্বর: 15.51 একর
- আসানসোল মিউনিসিপাল কর্পোরেশনের জমি: 2.5 একর
- কেন্দা অঞ্চল: 2.8 একর
- রানীগঞ্জ অঞ্চল: 6.5 একর
সব মিলিয়ে মোট 26 একর জমি ইসিএলের হাতে যাচ্ছে নতুন পিট তৈরি, ওপেন কাস্ট ও আন্ডারগ্রাউন্ড খনি সম্প্রসারণ এবং বন্ধ খাদান পুনরুজ্জীবনের কাজে।
ফ্রেট করিডর প্রকল্পেও রাজ্যের জমি বরাদ্দ
শুধু ইসিএলের জমিই নয়— রাজ্যের বৃহৎ পরিবহণ ব্যবস্থা উন্নত করতে ফ্রেট করিডর নির্মাণের জন্যও রাজ্য নিজস্ব জমি বরাদ্দ করেছে। এর ফলে শিল্পাঞ্চলে পণ্য পরিবহণ আরও দ্রুত হবে, খরচ কমবে, এবং ভবিষ্যৎ শিল্প লগ্নির পথ আরও মসৃণ হবে।
সমগ্র ছবিটা কী? রাজ্যের এই সিদ্ধান্তে চারটি বড় প্রভাব পড়তে পারে—
- নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি
- বন্ধ হয়ে থাকা কয়লা খাদান পুনরুজ্জীবিত
- অবৈধ কয়লা খনন কমে আসবে
- শিল্পাঞ্চলের অর্থনীতি নতুন গতি পাবে
সরকারি পর্যবেক্ষকদের মতে, এটাই গত কয়েক বছরে কয়লা শিল্পে রাজ্যের সবচেয়ে বড় ইতিবাচক হস্তক্ষেপ।