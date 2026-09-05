কয়লায় রেকর্ড উৎপাদন, তবু ইসিএলের ক্ষতি 1,257 কোটি ! কী কারণ?

কয়লায় রেকর্ড উৎপাদন, তবু ইসিএলের ক্ষতি 1,257 কোটি ! কী কারণ?
কী বলছে এসিএল কর্তৃপক্ষ ? শ্রমিকদের বক্তব্য কী ? আসানসোলের কয়লা খনির হাল হকিকৎ জেনে এলেন ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি তারক চট্টোপাধ্যায়।
Published : September 5, 2026 at 7:34 PM IST
আসানসোল, 5 সেপ্টেম্বর: কয়লা উঠেছে রেকর্ড পরিমাণ । এক বছরে উৎপাদন 52.085 মিলিয়ন টন ! ইস্টার্ন কোলফিল্ডস লিমিটেডের (ECL) ইতিহাসে সর্বোচ্চ। অথচ সেই রেকর্ডের পরেও হিসাবের খাতায় লাভ নয়, উল্টে লোকসানের পরিমাণ প্রায় 1,257 কোটি টাকা ! ফলে কয়লা উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ানোর পাশাপাশি সংস্থার সামনে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, কোন খনি থেকে কত খরচে কয়লা উঠছে ? আর সেই হিসেব কষেই আগামী এক থেকে দু'বছরের মধ্যে 11টি লোকসানি খনি ধাপে ধাপে বন্ধ করার পরিকল্পনা নিয়েছে কর্তৃপক্ষ ।
'রেকর্ড' উৎপাদনের পরও বিপুল ক্ষতি!
ECL-এর সদর দফতরে সংস্থার আর্থিক ও উৎপাদন পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করেন চেয়ারম্যান তথা ম্যানেজিং ডিরেক্টর সতীশ ঝা । তাঁর দেওয়া হিসেব অনুযায়ী, 2025-26 অর্থবর্ষে ECL-এর উৎপাদন হয়েছে 52.085 মিলিয়ন টন । আগের বছরের তুলনায় বৃদ্ধি প্রায় এক শতাংশ । উৎপাদনের নিরিখে সংস্থার ইতিহাসে এটাই সেরা বছর । কিন্তু উৎপাদনের এই সাফল্য আর্থিক ফলাফলে প্রতিফলিত হয়নি ।
কেন এমন হল ?
ECL-এর ব্যাখ্যায়, উৎপাদন ও ডেসপ্যাচের মধ্যে তৈরি হয়েছে বড় ফারাক । ওই অর্থবর্ষে প্রায় 52.085 মিলিয়ন টন কয়লা উৎপাদন হলেও গ্রাহকদের কাছে পাঠানো হয়েছে প্রায় 48.75 মিলিয়ন টন । অর্থাৎ খনি থেকে তোলা কয়লার একটি বড় অংশ নির্দিষ্ট সময়ে বাজারে পৌঁছয়নি । বিদ্যুৎকেন্দ্রের চাহিদা, রেলের রেক পাওয়া, পরিবহণ ব্যবস্থা, আবহাওয়া এবং স্থানীয় নানা পরিস্থিতি- সবমিলিয়েই ডেসপ্যাচে প্রভাব পড়েছে বলে সংস্থার বক্তব্য ।
লোকসানের আসল 'কাঁটা'
ডেসপ্যাচের ঘাটতি দিয়ে অবশ্য পুরো লোকসানের ব্যাখ্যা মিলছে না । ECL-এর সামনে আরও বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে উৎপাদন খরচ । বিশেষত পুরনো ভূগর্ভস্থ খনিগুলির ক্ষেত্রে । সংস্থার সিএমডি-র দেওয়া হিসাব অনুযায়ী, খোলামুখ খনিতে এক টন কয়লা তুলতে যেখানে প্রায় 300 টাকা খরচ হয়, সেখানে কোনও কোনও ভূগর্ভস্থ খনিতে সম পরিমাণ কয়লা তুলতে খরচ পৌঁছে যাচ্ছে প্রায় 15 হাজার টাকায় !
অর্থাৎ একই সংস্থার দুই ধরনের খনিতে উৎপাদন খরচের ব্যবধান আকাশ-পাতাল । একদিকে আধুনিক খোলামুখ খনিতে তুলনামূলক কম খরচে বিপুল পরিমাণ কয়লা তোলা সম্ভব হচ্ছে । অন্যদিকে বহু পুরনো ভূগর্ভস্থ খনিতে শ্রম, প্রযুক্তি, রক্ষণাবেক্ষণ এবং ভূগর্ভস্থ পরিস্থিতির কারণে উৎপাদন ব্যয় বহুগুণ বেড়ে যাচ্ছে । কয়লার বিক্রয়মূল্যের সঙ্গে সেই উৎপাদন খরচের সামঞ্জস্য না থাকায় একাধিক খনি ক্রমশ আর্থিকভাবে অচল হয়ে পড়ছে ।
ইতিহাসও এখন বড় চ্যালেঞ্জ
এর সঙ্গে জুড়েছে খনিগুলির বয়স । রানিগঞ্জ কয়লাক্ষেত্রে খননের ইতিহাস প্রায় আড়াই শতাব্দীর। 1774 সালে এই এলাকাতেই ভারতে প্রথম কয়লা খননের সূচনা হয়েছিল । ফলে ECL-এর আওতায় থাকা বহু খনি অত্যন্ত পুরনো । 1975 সালে কয়লা খনি জাতীয়করণের আগে এই অঞ্চলের অধিকাংশ খনিই ছিল ভূগর্ভস্থ । পরে সেগুলি ECL-এর আওতায় আসে । সময়ের সঙ্গে প্রযুক্তি বদলালেও বহু পুরনো খনির ভূগর্ভস্থ কাঠামো ও উৎপাদন পরিস্থিতি বদলানো সহজ হয়নি ।
300 থেকে কমে সক্রিয় খনি 77
এই দীর্ঘ ইতিহাসে ভূগর্ভস্থ খনির সংখ্যা কমেছে নাটকীয় ভাবে । এক সময় এই অঞ্চলে প্রায় 300টি ভূগর্ভস্থ খনি ছিল । গত বছর ECL-এর সক্রিয় খনির সংখ্যা ছিল 81 । একত্রীকরণের পরে বর্তমানে সেই সংখ্যা 77 । খনির সংখ্যা কমলেও লোকসানের সমস্যা মেটেনি । সাম্প্রতিক হিসাব অনুযায়ী, সক্রিয় 77টি খনির মধ্যে 57টিই লোকসানে চলছে । লাভজনক খনির সংখ্যা মাত্র 20টি ।
বন্ধ নয়, আগে বাঁচানোর চেষ্টা!
তবে লোকসানে চলা খনিগুলির দরজায় একসঙ্গে তালা ঝোলানোর পথে হাঁটছে না ECL । কোথাও আধুনিক প্রযুক্তি, কোথাও খনি রূপান্তর, কোথাও একাধিক খনি একত্র করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে । প্রায় 19টি খনিতে 'মাস প্রোডাকশন টেকনোলজি' আনার পরিকল্পনা রয়েছে । লংওয়াল ও কন্টিনিউয়াস মাইনারের মতো প্রযুক্তির মাধ্যমে উৎপাদন বাড়িয়ে খরচ কমানোর চেষ্টা হবে । ইতিমধ্যেই 23টি খনিতে কন্টিনিউয়াস মাইনার ব্যবহারের কথা জানিয়েছে সংস্থা ।
পরিচালনার ধরনে বদল
কয়েকটি ভূগর্ভস্থ খনিকে খোলামুখ খনিতে রূপান্তরের সম্ভাবনাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে । কোথাও একাধিক ছোট খনি একত্র করে উৎপাদন চালানোর পরিকল্পনা রয়েছে । আবার কোথাও রেভিনিউ শেয়ারিং মডেল, কোথাও এমডিও-র মাধ্যমে খনি পরিচালনার কথাও ভাবা হচ্ছে । অর্থাৎ বন্ধ করার আগে প্রতিটি খনির জন্য আলাদা অর্থনৈতিক সমাধান খোঁজার চেষ্টা করছে সংস্থা ।
শেষ পর্যন্ত যেগুলি 'বাঁচবে না' !
এর পরেও যে খনিগুলিতে উৎপাদন চালানো অর্থনৈতিক ভাবে টেকসই হবে না, সেগুলির ক্ষেত্রে নেওয়া হবে 'স্ট্র্যাটেজিক ক্লোজার'-এর সিদ্ধান্ত । ECL-এর পরিকল্পনা অনুযায়ী, এমন 11টি খনি আগামী 12 থেকে 24 মাসের মধ্যে ধাপে ধাপে বন্ধ করা হতে পারে । তবে সংস্থার বক্তব্য, খনি বন্ধ মানেই কর্মীদের চাকরি চলে যাওয়া নয় । সংশ্লিষ্ট শ্রমিকদের অন্য খনিতে পুনর্বিন্যাস বা বদলি করার পরিকল্পনা রয়েছে ।
শ্রমিক সংগঠনের আপত্তি
খনি বন্ধের সিদ্ধান্ত ঘিরে অবশ্য আপত্তি রয়েছে শ্রমিক সংগঠনগুলির একাংশের । তাঁদের আশঙ্কা, একের পর এক ভূগর্ভস্থ খনি বন্ধ হলে স্থানীয় অর্থনীতি ও কর্মসংস্থানে তার প্রভাব পড়বে । ফলে ECL-কে একদিকে আর্থিক ক্ষতি কমাতে হবে, অন্যদিকে শ্রমিক ও স্থানীয় মানুষের স্বার্থের কথাও মাথায় রাখতে হবে ।
লক্ষ্য 81 মিলিয়ন টন
ECL অবশ্য শুধু লোকসানে চলা খনি বন্ধ করেই থামতে চাইছে না । দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনায় 2034-35 অর্থবর্ষের মধ্যে বার্ষিক উৎপাদন 81 মিলিয়ন টনে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে । অর্থাৎ পুরনো, উচ্চ-খরচের খনি থেকে সরে এসে কম খরচে বেশি উৎপাদন করতে পারে, এমন খনির উপরই জোর দিতে চাইছে সংস্থা ।
'খরচের হিসেব'
চলতি অর্থবর্ষে পরিস্থিতি ঘোরানোর চেষ্টা ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে । ECL-এর লক্ষ্য উৎপাদন আরও বাড়ানো এবং খরচ নিয়ন্ত্রণে আনা । কিন্তু গত বছরের হিসাব সংস্থাকে একটি কঠিন বাস্তবতার সামনে দাঁড় করিয়েছে, শুধু উৎপাদনের রেকর্ড গড়লেই লাভ হয় না । খনি থেকে কয়লা তুলতে কত খরচ হল, তার কতটা সময়মতো গ্রাহকের কাছে পৌঁছল এবং প্রতি টনে সংস্থার প্রকৃত আয় কত- শেষ পর্যন্ত লাভ-লোকসানের হিসাব নির্ধারণ করে সেটিই ।
তাই ECL-এর কাছে এ বার সাফল্যের মাপকাঠি শুধু 51 মিলিয়ন টন পেরোনো নয় । আসল লড়াই, 15 হাজার টাকা খরচের কয়লাকে কী ভাবে 300 টাকার কাছাকাছি উৎপাদন খরচে নামানো যায় !